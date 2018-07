Von Kurt Wendt

Nach dem Willen des Bundesfinanzministers ist ein Hauptzweck der am 1. Januar in Kraft tretenden Steuerreform die Schaffung eines Steuergesetzes, das durch seine Übersichtlichkeit sowohl von den Steuerpflichtigen als auch von den Sachbearbeitern der Finanzämter leicht zu handhaben sein sollte. Dieser Zweck, so hat Schäffer unmittebar nach der 3. Lesung des Einkommensteuergesetzes erklärt, wurde deshalb nicht erreicht, weil die nachträglich aufgenommenen verschiedenen Sonderbestimmungen das neue Gesetz wieder ebenso kompliziert gestalten, wie es beim alten der Fall ist. Eines ist aber klar, der Kreis und der Umfang der Vergünstigungen ist im kommende! Steuerjahr erheblich enger gezogen, allerdings zugunsten einer teilweise recht erfreulichen Tarifsenkung, die sich der Steuerpflichtige für das laufende Jahr unter bestimmten Voraussetzungen bereits dienstbar machen kann.

Grundsätzlich muß festgestellt werden, daß es in diesem Jahre zum letztenmal möglich ist, durch Ausnutzung von Sonderbegünstigungen Steuern in großem Umfange zu sparen.

Das gilt für den einzelnen Steuerpflichtigen und für alle Unternehmen. Über die "Krücken" der Siebener-Paragraphen des Einkommensteuergesetz zes und über den § 10 EStG sind Möglichkeiten der Steuerbegünstigungen gegeben, die in vieler. Fällen (immer bei § 10 EStG) zu einer echter Steuerersparnis führen. Wie jede Bank bestätigen. kann, haben nahezu sämtliche Groß- und Mittelbetriebe die Vorteile der Siebener-Paragraphen in den vergangenen Jahren voll ausgenutzt, zurückhaltender waren dagegen die kleineren Betriebe, bei denen das Verlangen, Steuern zu sparen, zwar ebenso groß war, die jedoch in Unkenntnis der zugegeben recht komplizierten Bestimmungen bares Geld verschenkt haben. Das gleiche gilt für den zur ordentlichen Buchführung verpflichteten Einzelgewerbetreibenden. Was es durch die Kenntnis der Sonderbestimmungen und durch ihre Anwendung zu verdienen gibt, steht meist in keinem Verhältnis zu den Mühen und Risiken, die aufgewandt werden müssen, um im regulären Geschäftsbetrieb zu derartigen Überschüssen zu kommen.

Sehen wir uns zunächst einmal die Siebener-Paragraphen des Einkommensteuergesetzes näher an. Sie sind wirksam für Körperschaftssteuerpflichtige und für Steuerpflichtige, die den Gewinn auf Grund ordnungsgemäßer Buchführung ermitteln. Hier hat sich gegenüber dem Vorjahr nichts geändert. Der § 7c (Förderung des Wohnungsbaues) ist auch in das neue Steuergesetz übernommen worden, doch sind die Bedingungen so verschlechtert, daß sie für den Geldgeber (oder Steuerpflichtigen) nur noch einen geringen Anreiz bilden dürften. Die neue Sperrfrist von 10 Jahren bei einer bisherigen Bindung von drei Jahren wird das Interesse erheblich verringern.

Durch die Gewährung von Darlehen und Zuschüssen nach §§ 7c, 7d und 7 f EStG können die in 1953 erzielten Gewinne über einen längeren Zeitraum verteilt werden. Die Vereinbarung von Kündigungsbedingungen unterliegt über die Mindestlaufzeit von drei Jahren (bei 7f vier Jahren) hinaus keiner gesetzlichen Regelung mehr, so daß der Rückfluß von Darlehensbeträgen in Jahre gelenkt werden kann, die für den Steuerpflichtigen von der Ertragsseite weniger günstig sind. Bilanztechnisch ist es so, daß ein über die Siebener-Paragraphen gegebenes Darlehen zunächst voll vom Gewinn abzusetzen ist. Die rückfließenden Beträge gelten dagegen als Gewinn. Bei geschickten Dispositionen tritt für den Darlehensgeber insofern eine echte Reservebildung ein, als er die Gelder nicht mit einem Male zurückzurufen braucht, wodurch er in der Progressivstaffel der Einkommensteuer nachträglich bedeutend besser fährt. Hinzu kommt jetzt, daß alle in diesem Jahr erzielten Gewinne, wenn man sie über die §§ 7c und 7d "konserviert", bereits dem ab 1. Januar 1955 geltenden niedrigeren Steuersatz unterliegen. Kommt es einmal zu einem Verlustjahr, so bleiben die Rückrufe aus den Siebener-Darlehen überhaupt steuerfrei. Damit wäre eine Sicherung der Bilanzkontinuität geschaffen.

Zum Grundsätzlichen ist weiter zu sagen, daß die Darlehenshingabe nicht unmittelbar oder mittelbar in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Aufnahme eines Kredits stehen darf. Man will dadurch vermeiden, daß Beträge, die zur Hingabe von Zuschüssen und Darlehen verwandt werden, im wirtschaftlichen Ergebnis nicht aus eigenen, sondern aus fremden Mitteln stammen. Eine Vorfinanzierung der Zeichnungen – wie sie in den Jahren 1951 und 1952 vielfach durchgeführt wurden – ist also nicht mehr möglich. In den ersten drei Jahren der Darlehens-Laufzeit ist eine Beleihung oder Abtretung ebenfalls nicht statthaft, wenn der Steuervorteil nicht verlorengehen soll. Vom vierten Jahr an ist die Beleihung mithin steuerlich unbedenklich, sofern der Kreditbetrag 75 v. H. des 7c-, 7d-Darlehens nicht übersteigt. In allen Punkten gibt es noch einige Sonderbestimmungen, die für den einen oder anderen Betrieb von Belang sein mögen; ihre jeweilige Anwendungsnotwendigkeit muß der Steuerfachmann prüfen. Daneben können die Banken und Sparkassen in jedem Fall sachverständig Auskunft geben.