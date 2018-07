Von Gerhard Geyer, Vorsitzer des Vorstandes der Esso AG

Nachdem wir in Nr. 48 den Standpunkt der Elektrizitätswirtschaft zu der Idee eines allgemeinen Energiepools der Schuman-Plan-Länder dargestellt haben, geben wir abschließend Gerhard Geyer Gelegenheit, die Ansichten einer führenden Mineralölgesellschaft zu diesemThema zu umreißen.

Die Schaffung der Montan-Union war zweifellos eine Großtat, die als ein praktischer Anfang der theoretisch als notwendig erkannten westeuropäischen Integration bahnbrechend wirken konnte. Endlich einmal waren in der Montanwirtschaft Grenzen überwunden worden, um eine großräumige Zusammenarbeit zu ermöglichen. Mineralöl aber reist in Tausenden von Tankern über die Weltmeere und ist wohl der internationalste Stoff der modernen Wirtschaft. Ihn in das immerhin umgrenzte Bett der Montan-Union zu zwängen, würde heißen, seinen freien Fluß zu hemmen, nicht zu fördern. Die Montan-Union ist ja auch nicht als ein Endpunkt erdacht, sondern als ein Vorläufer eines größeren Gebildes.

Die Montan-Union hat einen schweren Stand. Ihr baldige Besserung zu wünschen ist für uns Ölleute eine Verpflichtung der guten Nachbarschaft. Es geht ja dabei um mehr als um ein großes Experiment. Die westeuropäische Integration ist keine Alternative, sondern die Voraussetzung für die zukünftige Behauptung der Freiheit. Jede Organisation birgt den Drang zur Expansion in sich. Ausweitung des Aufgabenkreises ist aber nicht ein Beweis für gesundes und organische! Wachstum. Je stärker der Dirigismus zu einer Zeiterscheinung wird, desto sorgfältiger sollte man prüfen, ob man sich nicht Verantwortungen aufbürdet, die dem freien Spiel der Kräfte besser überlassen bleiben.

Die Länder der Montan-Union sind in ihrem rasch wachsenden Ölverbrauch entweder ganz oder doch zum überwiegenden Teil auf ausländisches Rohöl angewiesen, das in den Raffinerien veredelt werden muß, damit die Motore und Maschinen laufen können. Die Ölindustrie hat in ihrer weltweiten Verästelung eindrucksvolle Beweise für ihre Elastizität erbracht und die Märkte während des persischen Ölkonfliktes und des Koreakrieges reibungslos versorgt. So wie das Wasser immer dem tiefsten Punkt zufließt, drängt das Öl aus kaufmännischem Antrieb zu den Plätzen, die öldurstig sind. Weil die Ölindustrie Wagemut braucht und ihrem Wesen nach ein untaugliches Objekt für die Methoden der Bürokratie ist, kann sie überall dort helfend eingreifen, wo es Engpässe der Energieversorgung erforderlich machen.

Es ist das gute Recht, ja die Pflicht der Montan-Union, für den Absatz der wirtschaftlich rationell förderbaren Kohle zu sorgen, und niemand wird ihr Erfolge auf diesem, ihrem ureigenen Gebiet, neiden. Wenn sich in allen Industrieländern eine der Intensität nach sehr unterschiedliche Konkurrenz des Mineralöls, vornehmlich aber des Erdgases, als Energieträger entwickelt hat, so hat sich dieser Prozeß nach dem nüchternen Kalkül des Rechenstiftes vollzogen und entspringt durchaus nicht einem räuberischen Anschlag gegen die Kohle. Wir sollten es überhaupt vermeiden, in Gegensätzen zu denken, wenn die wirtschaftliche Vernunft Synthesen anbietet. Es geht nicht um Öl oder Kohle, sondern um Kohle und Öl. Der sich ergebende Nutzeffekt sollte Schiedsrichter sein.

Die Aufgaben der Hohen Behörde sind im Montanvertrag klargestellt. Nach Artikel 2 ist die Aufgabe gestellt, „zur Ausweitung der Wirtschaft, zur Steigerung der Beschäftigung und zur Hebung der Lebenshaltung in den Mitgliedsstaaten beizutragen“. Als Voraussetzung für die Erfüllung dieser Verpflichtung verlangt Artikel 3, Ziffer d, „den Verbrauchern die Produktionsmittel zu niedrigsten Kosten bereitzustellen“. Wenn wir uns zum freien Wettbewerb bekennen, muß auch jedem Wettbewerber der Zugang zu den billigsten Energiequellen offenstehen. Ohne die Wahrung der Freiheit sind Erschwerung des Exports und damit Gefährdung des Lebensstandards unvermeidbar.

Wenn eine Gartenhecke sauber gestutzt ist, so erfreut dieser Anblick das Herz des ordnungliebenden Bürgers. Wenn man solch achtbaren Ordnungssinn aber auf die dynamische Entwicklung der Wirtschaft übertragen will, gerät man auf Glatteis. Technischen Fortschritt kann man wohl mit Gesetzen und Verordnungen erschweren oder verlangsamen, nicht aber verhindern. Als das oft über Gebühr gelobte Zeitalter der traulichen Petroleumlampe zu Ende ging, hat niemand nach staatlichem Schutz und einer steuerlichen Diskriminierung von Gas und Elektrizität gerufen. Sollte nicht auch in der Energieversorgung das freie Spiel der Kräfte zugleich das fairste Spiel sein? Luxemburg ist schon lange keine Festung mehr. Zusammenarbeit durch Verständigung ist aber immer ein erfreulicher Weg.