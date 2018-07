Eine der besten Montan-Hauptversammlungen, die es in der Nachkriegszeit gegeben hat, ist die der Rheinische Stahlwerke, Essen, am 1. Dezember gewesen. Als Mitte August der Umstellungsplan von Rheinstahl bekanntgegeben worden war, sagte uns ein Vorstandsmitglied in einem Gespräch: „Jetzt haben wir den Entflechtungswirrwarr im ersten Stadium überstanden und können den Konfirmationsanzug anziehen“. Wenn wir die Unternehmensentwicklung richtig einschätzen, so dürfte 1955 bei Rheinstahl einige weitere sehr bemerkenswerte Veränderungen bringen und zwar in der Richtung, daß die jetzigen Beteiligungsverhältnisse dieser Finanz-Holding abgelöst werden durch eine oder mehrere Voll-Fusionen, so daß Rheinstahl wieder zu einem echten Produktionsunternehmen wird. Um in der „Konfirmandensprache“ zu bleiben: In einigen Monaten wäre also der Verlobungsanzug fällig...

Etwa 360 Aktionäre und Gäste mit zusammen 139,38 Mill. DM AK von 205 Mill. DM Nominalkapital hörten mit echter innerer Anteilnahme die Ansprache des Vorsitzers des Vorstandes, Generaldirektor Dipl.-Kaufmann Werner Söhngen, die in nachahmenswerter Präzision die schwierigen Entflechtungs- und Neuordnungsmaßnahmen klar und allgemeinverständlich darlegte. Hier hatten sich die alliierten Gesetze zur Zerschlagung von IG Farben und Stahlverein mit den Diktaten gegen die ehemaligen Großaktionäre in einer Weise überschnitten, ergänzt und sogar widersprochen, wie es nicht ein zweites Mal zu verzeichnen gewesen ist. Was am Ende dabei herausgekommen ist, trägt den Stempel eines klaren unternehmerischen Wilens und eines volkswirtschaftlichen Zieles, das Werner Söhngen in die Worte faßte; „In Deutschland ist genug liquidiert worden: aber wir als Rheinstahl treten ein Stück Erbe der glänzenden deutschen Montangeschichte an, und dieses Erbe werden wir zusammenschmieden!“

In nüchternen Zahlen: Rheinstahl umfaßt ohne die Beteiligung in der Chemie 72 000 Beschäftigte und macht einen Jahresumsatz von 1.6 bis 1,7 Mrd. DM. Es verfügt über eine gesunde und für die Konzernbedürfnisse ausreichende Kohlengrundlage, die Arenberg Bergbau GmbH., Essen, mit 260 Mill. DM Jahresumsatz; es macht Rohstahl und Edelstahl in seinen Majoritätsbeteiligungen, wie z. B. bei Ruhrstahl AG, Witten, und in der Gießerei-Holding, Rheinisch-Westfälische Eisen- und Stahlwerke AG., Mühlheim/Ruhr (letztere über 400 Mill. DM Jahresumsatz); ferner verfügt es über die ehemaligen Verarbeitungsbetriebe des Stahlvereins, Jetzt in der Rheinstahl-Union zusammengefaßt, zu der Hanomag, Nordseewerke Emden, Wagner & Co., Eisenwerk Wanheim, Dortmunder Union, Stahlbau Eggers, Concordiahütte und Siegener Eisenbahnbedarf gehören. Sodann steht es mit 27 v. H. Kapitalbesitz bei Dynamit-AG. vorm. Alfred Nobel & Co. in der Chemie und zwar in der Kunststofferzeugung. Und endlich verfügt es auch über eine starke Handels- und Transportorganisation, die über das gesamte Bundesgebiet gespannt ist. Das erste echte Montan-Verbundunternehmen, das es in der Bundesrepublik gibt.

Ein runder Konzern, dessen Entwicklung erst beginnt und dem zu wünschen wäre, daß die bei ihm liegenden transitorischen Beteiligungen an Ruhrstahl und an der Gießereigruppe eines Tages endgültig im Firmenbesitz bleiben dürfen. Die Verkaufsauflagen ermöglichen nach den Erklärungen des Bundeskanzlers die Aufnahme von Gesprächen um eine Fristverlängerung, vielleicht später sogar eine durchaus positive Auslegung In konstruktivem Sinne.

Die Aktionäre genehmigten mit einer Ausnahme alle Vorschläge der Verwaltung einschl. der Dividende von 6. v. H. für 1953 und nahmen die Dividendenankündigung in etwa gleicher Höhe für 1954 zur Kenntnis. Als Ausnahme betätigte sich der Anwalt der Familie Karges, die in der Holzfabrikation und im Holzgroßhandel im Siegerland sowie im Raum Bremen einen Namen hat und sich offenbar in der Nachkriegszeit durch verschiedene Transaktionen ein Stahlverein-Paket von rund 10 Mill. RM erwerben konnte. Schon auf verschiedenen anderen Hauptversammlungen trat dieses Paket bei jeweiligen Nachfolgegesellschaften auf und zwar meist als Opponent. Dabei ergab sich das Bild, daß von der Familie Karges höhere Umstellungsquoten gefordert werden, ganz offensichtlich um die Nominalwerte dieses Familienbesitzes zu erhöhen und durch Beteiligung an transitorischen Konzentrationen der Großaktionäre des Reviers Anteil an eventuellen Veräußerungsgewinnen bei interessanten Paketverkäufen zu bekommen.

Solche Versuche konnten z. B. im Falle Gelsenkirchener Bergwerks-AG wahrgenommen werden. Die Familie Karges dürfte auf einen Anteil von rund 20 Mill. DM GBAG-Aktien gekommen sein und hoffte, bei der Großaktionär-Auseinandersetzung bzw. den Verkaufsauflagen für Thyssen und Rheinstahl ein „Zünglein an der Waage“ zu sein. Aber es mißlang bei GBAG wie auch woanders, woraus vermutlich eine gewisse Verärgerung entstanden ist, die sich nun in einer unnützen Opposition niederschlägt.

Manche HV-Opposition ist überhaupt nicht verständlich, wenn man bedenkt, daß nichts leichter ist, als eine private Kapital-Ehe zu trennen. Niemand nimmt dies übel, übelnehmen aber kann man solche HV-Oppositionen, die recht ungeschminkt auf eine allzu individualistische und spekulative Sondertour schließen lassen. Damit sollte man öffentliche HV’s nicht belasten. Auch der private Jung- oder Alt-Kapitalist muß sich, wenn er öffentlich in materiellen Dingen auftritt, klar darüber sein, daß er ein für ihn u. U. nicht kostenlos ausgehendes Gaudium für jene sozialistischen Kreise liefert, die unverdrossen (mit oder ohne gewerkschaftliche Wendeltreppen) am Niedergang der Privatwirtschaft arbeiten. Im Falle Rheinstahl war die Familie Karges mit rund 4,3 Mill. DM Aktien dabei – ein immerhin bemerkenswerter Privatanteil, der durch sein konzentriertes Auftreten stärker wirken kann als das wohl etwa 10 Mill. DM ausmachende und auf eine größere Zahl von Mitgliedern verteilte uralte Familienpaket der von Waldthausen.

Aber auch sachlich gesehen muß die Forderung der Familie Karges, das RM-Kapital höher als 1:1,2 umzustellen, als nicht gerechtfertigt angesehen werden. Rheinstahl gehört nicht zu den Nachfolgeunternehmen mit weitherziger Kapitalfestlegungsmöglichkeit und muß sich daher im Rahmen des demnächst zu erwartenden dritten DM-Bilanzgesetzes halten. Bezüglich des Wunsches der Familie Karges – vorgetragen von Prof. Meinicke –, außer GBAG weitere transitorische Portefeuille-Besitze an die Aktionäre auszuschütten, wäre zu sagen, daß hier das Interesse des Gesamtunternehmens ganz anders gelagert ist als das eines vermutlich doch wohl nur vorübergehend größeren Aktionärs. Rheinstahl braucht diese Posten, um seine weiteren Ausbaupläne zu finanzieren. Sie stellen eine Liquiditätsreserve erster Ordnung dar. Die HV zeigte bei der Abstimmung, daß Rheinstahl eine breitgelagerte aktiensparende Eigentümerschicht hat, der es nicht auf einmalige Sondergeschäfte, sondern auf eine gesunde und dauerhafte Produktions- und Finanzstruktur ankommt. So blieb die Forderung der Gruppe Karges allein auf weiter Flur. Die Eigentümerschichtung im Montanbesitz wird erfreulicherweise in ihrer Haltung wieder von einer starken Solidarität bestimmt. R1t.