Paris, im Dezember

Claude Autant-Lara, der Regisseur des Films „Rouge et noir“ nach Stendhal, machte es sich sehr schwer: mit den Drehbuchautoren Jean Aurenche und Pierre Bost traute er sich zu, ein Meisterwerk der französischen Romanliteratur zu verfilmen, und man traute es ihnen auch zu; denn sie haben meisterhaft den Roman von Raymond Radiguet „Le diable au corps verfilmt. So gut wie das Buch, so hervorragend war dieser Film.

Aber bei Stendhal standen sie vor einem Werk mit ganz bedeutend größerem Umfang. Sie mußten also, um den Roman in einen Film hineinzuzwingen (drei Stunden ist die Vorführungsdauer der endgültigen Fassung – wäre man jeder Episode gefolgt, so wäre eine Spielzeit von zwölf Stunden nötig gewesen), aus diesem großen Gebäude Mauern und Wände entfernen. Haben sie dabei nicht die Fundamente erschüttert?

Ist es noch „Rouge et noir“ von Stendhal, oder sehen wir ein „Rot und Schwarz“ von Autant-Lara? Mit diesen Fragen sind wir wieder bei der immer von neuem aufkommenden nutzlosen Diskussion: Darf man die großen Meisterwerke der Literatur verfilmen?

Man darf, denn kein Gesetz verbietet es, und ist der Autor längst verstorben und sind seine Werke frei geworden, dann besteht auch von dieser Seite kein Hemmnis. Kann man es? Das ist die viel wichtigere Frage! Wo beginnt Verfälschung, Verrat oder Umdeutung? Wo bleibt Objektivität und Treue? Durch die aufgezwungene Vereinfachung muß – selbst bei bestem Wissen und Gewissen – die Einheit des Ganzen gefährdet werden. Die drei Hauptverantwortlichen sind nach der Uraufführung des Films in Paris stark und bissig angegriffen worden. Bost verteidigte das Trio. Er behauptet, sie wären Stendhals Geist treu geblieben, und sagte sehr drastisch: „Unsere Absicht ging dahin, kein ganzes, aber mageres Huhn vorzusetzen, sondern lieber einige saftige Hühnerkeulen zu servieren.“ Das ist das Recht der Filmautoren.

So ist der „Film-Sorel“ nicht der „Roman-Julien“ geblieben. Dieser 1954iger Sorel ist viel sicherer, weit weniger naiv, viel reifer als der Jahrgang 1830 von Stendhal. Die Hauptfarben dieses Farbfilms decken sich nicht mit denen des Romans. Bost und Aurenche sind antiklerikal und anarchistisch. Das haben sie nie verborgen, und das verleitet sie, ihr Schwarz noch zu verdunkeln und zu trüben. Sie lassen sich zur Profanierung hinreißen. Ihr Rot bekommt ein aufreizendes Leuchten, denn sie fügen noch das „Rot“ der revoltierenden Gesinnung des Angeklagten hinzu. In seiner Verteidigungsrede – am Ende des Romans, aber am Anfang des Films – sagt Julien: „Sie (das Gericht) verurteilen mich nicht für das, was ich tat, sondern weil ich der Sohn eines Arbeiters bin, der versuchte, in der Gesellschaftsordnung aufzusteigen Stendhal hat nie das Wort Arbeiter gebraucht Julien war bei ihm der Sohn eines Bauern und der Platz, den Autant-Lara dieser aggressiv wirkenden Erklärung einräumt, gibt dem Ganzen einen viel heftigeren Ton, als er im Roman zu spüren ist.

Davon abgesehen, ist es ein guter Film geworden – wenn auch kein Meisterwerk. Die beiden Frauengestalten in ungeheuer schwierigen Rollen werden bewundernswert und ergreifend von Danielle Darrieux als Madame de Renal und Antonella Lualdi als Mathilde de la Mole dargestellt. Gérard Philippe trägt in seinem Gesicht die Hypotheken vieler Rollen, in denen man ihn sah. Seine Darstellung im „Diable au corps“ – die erste große Rolle seiner Karriere – hat er nicht erreicht. Inzwischen ist er ein wenig in die Schablone des charmanten Herzenbrechers geraten. Er spielt diese Art zu oft, und das spielt mit ihm. Aber es wäre ungerecht, sich nicht an die Szenen zu erinnern, die er mit seiner großen Schauspielkunst erfüllt. Der Film wird Stendhal keinen Schaden zufügen. Mögen die Verehrer des Schriftstellers gegen eine Popularisierung des Romans Sturm laufen, der Film wird dazu beitragen, Stendhal in weiteren Kreisen bekannt zu machen, und das ist gewiß nicht die schlechteste Huldigung, die man ihm jetzt noch darbringen konnte.