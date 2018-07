Ein erfolgreicher Opernerstling

Mannheim, Anfang Dezember

Das Heitere zu fassen – ist das in unseren Breitengraden nicht beinahe Glückssache? Zumal auf der Musikbühne will es selten Gestalt annehmen. Oft angestrebt, sinkt es meist zum bloßen Schwank herab, aus feinem Lächeln wird grobes Gelächter. Da tritt ein junger österreichischer Komponist zum erstenmal auf die Bretter, und es zeigt sich, daß sie seine Welt bedeuten, so ursprünglich und frisch weht seine Musik daher. Es ist eine rechte „Schaubudengeschichte“‚ von Eric Spieß nach einer Novelle des Valentin Katajew geschickt zurechtgezimmert, wenn auch nicht immer dramaturgisch geradlinig. Gerhard Wimberger, aus Wien gebürtig, Schüler von Bresgen und David, Lehrer am Salzburger Mozarteum, gehört ganz offenbar bereits zu einer Generation, die undoktrinär genug ist, um keiner „Methode“ mehr zu verfallen. Er musiziert scheinbar unbekümmert drauflos, in Wirklichkeit beherrscht er die Form sehr sicher, weiß, was die Bühne braucht; vor allem aber besitzt er die seltene Gabe, prägnant die Situation zu fassen. Oft musiziert er mit wenigen Instrumenten, manchmal nur mit reich besetztem Schlagwerk. Dann stellt sich ein eigener Ton am reinsten ein. Er trifft das Burleske haargenau, und seine Musik ist bei all ihrer Unbekümmertheit originell genug, um den Zusammenhang zu wahren und nicht etwa in kabarettistischen Selbstzweck auszuarten.

Der Stoff ist reizend und bietet genug echte Situationskomik mit dem notwendigen Schuß innerer Wahrheit. Ein griesgrämiger Schausteller und sein zänkisches Weib besitzen Ludmilla, die Schöne. Paschka liebt und will sie. Der Griesgrämige wirft den Brautwerber zur Tür hinaus. Der ergreift ein Brotmesser und geht unter wilden Drohungen davon. Alles ergeht sich in Vermutungen des kommenden Unheils. Paschka aber schließt sich ein und – übt. Er wirft Ringe über das in der Tür steckende Messer. Er erscheint als Meister des-Ringwerfens vor der Schaubude und kauft sie aus. Der Alte ist vor dem Ruin. Wütend gibt er nach, Glück des Paares, heiteres Finale.

Höhepunkte sind das dritte und vierte der insgesamt sechs Bilder. Eine Teeszene als Terzett, tragikomisches Besingen des Familienglücks; ein Sextett der Vermutungen vor Paschkas Tür. Um. diese musikszenischen Treffer lagern sich, zum Teil etwas zu breit, vor allem im Finale, das den rechten Schluß zweimal verpaßt, Chorszenen, Lyrik und – eine Zigeunerin. Da gerät manches zu dick, die Liebe zu süß, die Handleserin zu schicksalhaft. (Sie ist ein novellistisches Überbleibsel.) Anders ausgedrückt: der offensichtliche Versuch, hier auch das Seriöse ironisch aufzulösen, gelingt nicht ganz. Hier kommt noch manches zu ernst an, womit auch der Charakter der Musik ernste Fragen aufwirft. 27 Wolf-Ferrari tritt gleichsam Menotti. Aber die Aufgabe, die sich Wimberger stellte und in Teilen, bereits unangefochten löste, war groß und auf Anhieb kaum zu lösen. Strawinskijs „Mavra“ ist das. Modell; es wird „ausgeschrieben“, entwickelt. Trotz Jazz; turbulentem Rhythmus, Song un manchmal plakathafter Melodik ist das Russisch-Volkstümliche da, Petruschka ins Europäische über tragen. Wimberger weiß viel, er kennt sich aus Wenn er seinem eigenen Ton konsequent folgt, darman von ihm eines Tages eine Erneuerung der heiteren Oper erwarten.

Die Uraufführung am Mannheimer Nationaltheater, die die alljährlichen Mannheimer „Tage der zeitgenössischen Kunst“ eröffnete, brachte dem Komponisten den verdienten Erfolg. Er war auch der beispielhaften Einstudierung zu danken (Regie Joachim Klaiber, Bild: Paul Walter, Dirigent. Karl Fischer). Hans Rutz