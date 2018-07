Ein zu großes Angebot vor allem an leichten Schlachtschweinen hat in der Zeit vom Oktoberende bis zur Novembermitte die Notierungen auf den Schlachtviehmärkten um etwa 11 DM je 50 kg Lebendgewicht heruntergehen lassen. Dann blieben die Preise im Bundesdurchschnitt vorerst auf der erreichten Grundlage stehen. Dieser Sturz der Preise hat den Deutschen Bauernverband veranlaßt, einen sofortigen Stopp der Schweineimporte zu fordern. Der Allgemeine Viehhandelsverband glaubte berechtigt zu sein, das Eingreifen der Einfuhr- und Vorratsstelle zur Inbevorratung der die jetzige Nachfrage, übersteigenden Angebote an Schlachtschweinen vorschlagen zu müssen, und der Bundesmarktverband für Vieh und Fleisch sah schon so niedrige Preise für das Schweinefleisch im Metzgerladen, daß er sich eines erhöhten Verbrauches von Schweinefleisch sicher war.

Was ist geschehen? Die Lebendpreise bei den Schlachtschweinen sind von der bisher innegehabten Linie von etwa 130 bis 140 DM auf die nächst darunter liegende Linie von 120 bis 130 DM gesunken. Da die Schweinemast ohne die Kartoffelverfütterung nicht möglich ist, ist die Bewertungsskala dieser Futterkartoffeln ein besonders guter Prüfstein für die Rentabilität der Mast. Und hier ergibt sich das Bild, daß bei den genannten Notierungen für Schlachtschweine immer noch ein Preis je Zentner verfütterter Kartoffeln von 5,40 bis 6,30 DM herauskommt, gegen einen Futterkartoffelpreis von 3 bis 3,60 DM, den der Erzeuger beim Verkauf erhält. Es dürfte also um den jetzt bezahlten Schweinepreis für den Schweinehalter noch gar nicht so schlecht bestellt sein.

Aber das ist es nicht, worum es hier geht; es ist vielmehr die Angstpsychose vor niedrigeren und gar unter die Rentabilität abfallenden Preisen. Hier sieht man die negative Seite der Preisprognosen, die vom Januar an und vor allem zum kommenden Frühjahr auf Grund der Sauenzulassungen und der Ferkelbestände niedrigere und weiter nachgebende Preise angekündigt haben.

Wenn auf Grund des ersten Nachgebens dieser Preise nun schon von niedrigeren Preisen für das Schweinefleisch im Metzgerladen gesprochen wird, so sind wir leider noch nicht soweit. Es ist eine bemerkenswerte Beobachtung, daß die Spanne bei sinkenden Preisen größer und bei steigenden Preisen kleiner wird, ehe der Ausgleich erfolgt. Hier skizziert die tatsächliche Entwicklung einen Wirtschaftsverlauf, der illusionslos aufzunehmen und der auch bei einigem Nachdenken zu erklären ist. Immerhin sind die Lebendschweinepreise um etwa 11 Pfennig je Pfund heruntergegangen. Da mit einem Wiederanziehen der Preise unter den jetzigen Umständen kaum zu rechnen ist, dürfte sich der Endverbraucherpreis wohl mal anpassen. ro