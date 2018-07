Inhalt Seite 1 — Sind die Himmlischen vogelfrei? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Vorkommnis, von dem hier die Rede ist, veranlaßte einige ausländische Zeitungen, sich darüber zu ereifern, daß man zuviel über fliegende Untertassen und Besucher von fremden Planeten auf unserer Erde publiziere, was das Publikum langsam verrückt mache und eben zu derartigen Folgen führe. Ein Bauer an der Aisne in Frankreich schoß in der Nacht – zum Glück ohne zu treffen – auf einen Mann im benachbarten Feld, der im Licht seiner Scheinwerfer seinen Wagen reparieren wollte; er hielt den Mann für einen Marsbewohner, wie er später auf der Polizei angab, die diese Erklärung auch annahm.

Es steht hier nicht zur Diskussion, ob uns tatsächlich neugierige Marsbewohner Besuche abstatten oder ob alles, was von aufgeregten „Beobachtern“ berichtet wird, sich ganz natürlich erklären läßt. Angenommen, Marsbewohner kämen wirklich zu uns – ist es dann die natürlichste Reaktion eines Erdenbürgers, auf sie zu schießen, da selbst die Polizei diese Erklärung für plausibel hält? Und woher stammt diese unfreundliche Reaktion? Der spezielle Marsbewohner unserer Geschichte nahm doch keine feindselige Haltung ein, da er damit beschäftigt war, seine Maschine zu reparieren.

Antwortet der Mensch von heute auf alles Ungewöhnliche mit der Absicht, es zu erschießen? Erscheint es unserem Denken schon natürlich, alles Fremde und Ungewohnte auszumerzen?

Das auslösende Moment ist wohl die Angst vor allem Unbekannten. Aber einmal war das Wunder den Menschen offenbar näher als heute. Denken wir an die Menschen einer fernen Zeit, etwa unter dem glücklichen griechischen Himmel, als die Götter oft auf Erden wandelten. Schließlich sind die Göttersagen nicht nur Erfindung, sondern der und jener phantasiebegabte Mensch hat sicherlich den Goldregen oder Zeus als Stier mit wach träumenden Augen gesehen, ohne daß es ihm eingefallen wäre, sich gegen das Ungewohnte feindselig zu verhalten, ja, ihm mit Mordgedanken zu nahen. Auch unsere Klassiker, die der griechischen Welt noch nahe waren, berichten uns keinen Fall, wo eine Bajadere auf den besuchenden Gott geschossen hätte.

Und die christlichenHeiligen, die Engel und Teufel der Gotik! Luther zwar warf immerhin ein Tintenfaß gegen den erkannten bösen Feind. Andere begnügten sich in ähnlicher Lage mit einem abwehrenden „Gottseibeiuns!“ Strahlendes Licht aber, mit dem sich Engel und andere Himmelsboten (wie heute die Passagiere der Untertassen) von gewöhnlichen Sterblichen unterschieden, hat niemanden zu rabiaten Handlungen hingerissen. Hatte man weniger Angst? War der Himmel näher?

Jedenfalls wäre es heute den Himmlischen der antiken Götterwelt wie den Engeln des christlichen Himmels nicht zu raten, sich auf die Erde zu begeben, auf der zuviel Mordbereitschaft aus Angst herrscht. Wohl würden wir ihnen kaum etwas anzutun vermögen, aber sie würden traurig und kopfschüttelnd in ihre lichteren Welten zurückkehren.

Noch erstaunlicher ist übrigens das blinde Vertrauen, das der Erdenbürger von heute technischen Errungenschaften, wie dem Schießgewehr, entgegenbringt. Vielleicht ist das Schießgewehr überhaupt das Letzte, dem er vertraut und woran er noch glaubt? Schließlich müßte er sonst doch Zweifel haben, ob seine Kugel den Strahlenkranz des Marsmenschen zu durchdringen vermag. Und wie, wenn dieser sich: auf marsmenschliche Art verteidigte? Etwa, indem er einen Todesstrahl zurückspuckt?