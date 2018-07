Inhalt Seite 1 — Von der Gegenwärtigkeit des Gedichts Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz Diettrich

Wie liest man heute Gedichte? – Darauf kann „die Antwort nur lauten: man liest sie falsch! Denn nur wenige Menschen wissen, daß ein Gedicht unbedingt gehört werden muß, um erhört zu werden und zum Leben zu erwachen. Lesen und Hören ist in unseren Tagen keine Einheit mehr und schien doch einst, als man das Abgelesene laut oder leise vor sich hinsprach, untrennbar zueinander zu gehören. Aber das ist schon lange her. Der Kirchenvater Augustinus erstaunte noch, als er seinen Lehrer Ambrosius lesend über einem Buch fand und sah, daß dieser den Text weder laut vor sich hinsprach noch leise die Lippen bewegte. Vielleicht wird man meinen, daß Ambrosius gottlob auf den gescheiten Gedanken gekommen sei, im Abendland das Leiselesen einzuführen. Denn was sollte das heute geben, wenn an allen Ecken und Enden die schludrige Schreibe aus Büchern und Zeitungen gesprochenes Wort würde? Freilich ist bei dieser zwangsläufigen Entwicklung, die durch die Erfindung des Buchdruckes noch beschleunigt wurde, auch das Verswort in den Mechanismus des Leiselesens geraten und hat es seitdem nicht leicht, seinen Wahrheitsgehalt auf dem Weg über das Druckbild anzubieten.

Die Erfahrung zeigt, daß sich die Mehrzahl der Menschen durchaus nicht dem Gedicht verschließt, sofern es nur, gut gesprochen, durch die Beschwörungsmittel Reim und Rhythmus zu lebendiger Wirkung kommt. Dagegen ist es nur eine Minderheit, die sich zu selbständigem Lesen von Gedichten erzogen hat und fähig ist, sie vom Druckbild zu befreien und in Klang und Gestalt emporzuzaubern. Es wäre töricht, dabei zu übersehen, daß das Druckbild als großartige und unheimliche Prothese des lebendigen Wortes eine besonders sorgfältige Einübung erfordert, um beim Lyriklesen zum Ziele zu führen. An sich ist Lesen schon ein merkwürdiger Vorgang, der einen schnellen Funktionswechsel der Sinne verlangt. Denn es gerät uns zuerst vor Augen, was in Wahrheit in unser Ohr gehört.

Es bleibe hier unerörtert, welche weiteren Umstände daran schuld sind, daß das Lyriklesen, ähnlich dem Lesen von Partituren, nur noch von wenigen geübt und gekonnt wird. Der Mangel an Bereitschaft und Geduld, ein Gedicht aus seiner Buchstabenschwere zu lösen, ist so allgemein, daß es verfehlt wäre, zu glauben, man könne ihm durch werbende Mittel etwas zusteuern. Mag es auch löblich sein, in Tageszeitungen regelmäßig Gedichte zu drucken, so halten doch nur diejenigen danach Ausschau, die auch in Büchern welche lesen. Wie könnte sich die Lyrik vom Tage her befehlen lassen? Ist sie doch in einem zeitnah und zeitfremd; und wer von ihr angerührt und ergriffen wird, muß einer sang- und klanglosen Welt ebenso wahnsinnig erscheinen wie der Liebende einer Lieblosen.

In diesem Zusammenhang sei ein Wort über die sogenannte Gebrauchslyrik eingeflochten, die eine Art Spottvogel der Lyrik geworden ist. Vor fünfundzwanzig Jahren wurden ihre ersten Erzeugnisse mit viel Getöse zu Markte gebracht und von manchen Kritikern für Rettungsringe der Lyrik gehalten. Man glaubte sogar in Heinrich Heine einen Ahnherrn entdeckt zu haben und entblödete sich nicht, mit seinen Gedichten diese neuen pfiffigen Elaborate zu vergleichen. Doch das Programm der Gebrauchslyriker war nichts anderes als eine Kriegserklärung an das Gedicht, ein frecher Ansturm auf den Parnaß, der die schwindenden Regungen für das Dichterische vollends ertöten sollte. Diese Erzeugnisse wurden aber fast ausschließlich von Leuten gelesen, denen die Werke der Dichter ohnehin Hekuba waren, und so ward dadurch die Situation für die Lyrik weder schlechter noch besser.

Gedichte lassen sich nicht wie Romane verschlingen. Wer aber meint, es gäbe für den enttäuschten Romanleser einen Weg, zur Lyrik zurückzufinden, übersieht dabei, daß die gewünschte Umkehr ohne eine menschliche gar nicht glücken kann. Er müßte nämlich erneut alles zusammensuchen, was ihm beim Romanlesen abhanden gekommen ist. Er müßte der Zerstreuung und dem Zeitvertreib abschwören und seine Sinne zu einer neuen geistigen Orientierung zwingen. Dagegen ist der umgekehrte Weg, daß ein Leser auf das Gedicht verzichtet und sich vom Romanlesen ein abenteuerliches Lebenssurrogat verspricht, in nihilistischer Zeit der übliche. Man wäre versucht, diesen Weg den natürlichen zu nennen, da die Zeichen ziemlich genau auf einen inneren Lebensabbau hindeuten, der Hand in Hand mit einem wachsenden Mangel an seelischer Prägsamkeit geht. Das Gedicht aber hat etwas mit uns vor, und dieses Vorhaben geht, wie alles Geistige, weit über die Grenze der natürlichen Bedürfnisse hinaus.

Wir stellten fest, daß ein Gedicht vom Leser gehört und erhört werden müsse, ehe man von richtigem Lyriklesen sprechen könne. Aber wie könnte man jemanden erhören, wenn man ihm nichts zu bieten hat oder, genauer gesagt, wenn man sich nur genießerisch mit dem Reiz der dichterischen Aussage begnügt, ohne die darin enthaltene Forderung als verbindlich zu erklären? Ein Gedicht, sofern es diesen Namen verdient, trägt außer der Hauptkraft, den Menschen zu verwandeln, noch eine Unsumme von Nebenkräften in sich. Aber wie die gespielte Orgel erst die Fülle ihrer Möglichkeiten offenbart, so auch das Gedicht, wenn es lebendiges Wort wird. Dann wirkt es auf den ganzen Menschen ein und fordert ihn heraus; dann bestürmt es ihn mit vielen Assoziationen, die immer für eine gute Lebensbekanntschaft bürgen; dann bringt es uns zum Mitschwingen und über Nachdenklichkeit, Verständnis, Mitgefühl und Erschütterung zum gottnächsten aller menschlichen Zustände, zur Begeisterung. Schließlich erweist sich das Gedicht als schönster Spiegel, aus dem die Urbilder menschlichen Wesens hervortreten, so daß wir der Nachtseite, dem Sang- und Klanglosen, einen bösen Tribut zollen, wenn wir seine Reinheit durch Taubheit und Zerstreuung trüben.