Von Karl L. Herczeg

Harold E. Stassen, Leiter der amerikanischen Auslandshilfe (FOA), gab anläßlich einer Pressekonferenz bekannt, daß die US-Regierung der OEEC vorgeschlagen hat, gemeinsam mit den USA ein umfassendes Entwicklungsprogramm für die noch freien Länder Asiens einzuleiten. Er gab weiter bekannt, daß sich diese Organisation der europäischen Marshall-Plan-Staaten bereits mit diesem Vorschlag befaßt.

Was sind die Grundlagen dieses Plans? In den letzten sechs Jahren erhielt Westeuropa von den USA Hilfe im Werte von 30 Mrd $, das sind 126 Mrd. DM, also nahezu die Gesamtjahresproduktion Westdeutschlands an Gütern und Dienstleistungen. Für 1954 wird das Volkseinkommen der OEEC-Länder – nebst einem Ansteigen der Dollarreserven auf 10 Mrd. $ – auf rund 200 Mrd. $ beziffert. Die Abzweigung von jährlich nur 1 v. H. davon würde bereits einen entscheidenden Beitrag zum Ingangbringen des neuen amerikaninisch-europäischen Vorhabens für Asien leisten, das man als „Stassen-Plan“ bezeichnet. Somit sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, daß die Empfänger der großzügigen Marshall-Hilfe nunmehr selbst als Partner der USA die wirtschaftliche Entwicklung im Notstandsgebiet der freien Welt in Angriff nehmen.

Die Verlautbarung dieses kühnen Projekts, das einen jährlichen Finanzaufwand in Höhe von vier bis fünf Mrd. $ aufweisen dürfte, erfolgte nach langen Verhandlungen des Nationalen Sicherheitsrates der USA. Diese Körperschaft, zu deren Mitgliedern auch Stassen gehört, legt auf der Grundlage der Vorarbeiten umfassender Braintrust-Teams die langfristige Politik fest und steht über der Regierung bzw. den gesetzgebenden Häusern. Der „New Look“ der amerikanischen Außenpolitik geht davon aus, daß im gegenwärtigen Kalten Krieg zwar ein gewisses militärisches und politisches Gleichgewicht erreicht worden ist, aber der Westen diese Koexistenzperiode dazu benutzen muß, auch auf wirtschaftlichem Gebiet den Wettbewerb mit dem kommunistischen System auf der gesamten Welt aufzunehmen. Dem Wirtschaftssieg in Europa – der sich außer in Produktionszahlen auch darin äußert, daß der Kommunismus hier im letzten Jahrzehnt keinen Quadratkilometer Boden gewann, der nicht schon 1945 von Sowjetrußland besetzt war – stand nämlich im Fernen Osten eine wirtschaftliche und politische Niederlage gegenüber. Der Genfer Waffenstillstand, von einer Kapitulation kaum zu unterscheiden, ließ erst kürzlich wieder 12 Millionen Menschen hinter dem Bambusvorhang verschwinden, der im letzten Jahrzehnt auch über 600 Millionen Chinesen, Tibetaner und Nordkoreaner überrollte...

Rotchina investiert heute im Vergleich zu den freien asiatischen Ländern je Kopf der Bevölkerung das Mehrfache in der Errichtung von neuen Erzeugungsstätten und Verkehrswegen. Zu den Dammbauten am Gelben Fluß werden vier bis fünf Millionen Menschen kommandiert, während in den freien asiatischen Ländern ebenso wie in der kapitalistischen Kolonial-Ära des 19. Jahrhunderts mangels einer modernen Wirtschaftsverfassung, eines Bank- und Kreditsystems sowie ausreichender Unterstützung von außen unermeßliche Wirtschaftskräfte aller Art, vor allem Arbeitskräfte und Naturschätze, brach liegenbleiben. Im kommunistischen Nordvietnam wird überall emsig gearbeitet und von den sechsjährigen Kindern bis zum zahnlosen Großvater die gesamte Bevölkerung für die nächste Runde „organisiert“. In der Hauptstadt der südlichen Landeshälfte, in Saigon, dominieren hingegen Putschversuche, Korruption und eine erstaunliche Unbekümmertheit. Die Spekulation ermöglicht märchenhafte Gewinne, wobei die Rechnung in der Weise gemacht wird, daß das Land vielleicht noch ein bis zwei Jahre frei bleibt. Immer wieder taucht. in den Berichten der Vergleich mit jener Lage auf, die in Schanghai und Peking in den letzten Monaten vor dem Einmarsch der roten Truppen herrschte. In Saigon, einer der letzten von Europäern beherrschten Großstadt Asiens, erinnert alles eher an die koloniale Vergangenheit, ohne daß bisher Zeichen einer hoffnungsvollen Zukunft aufgetaucht wären.

Auch in den übrigen Ländern von Persien bis Indonesien arbeitet die Zeit heute gegen den Westen, weil die wirtschaftliche Entwicklung in den kommunistischen Nachbarländern rascher vor sich geht. Dank einer rücksichtslosen Ausbeutung der Bevölkerung schießen dort Fabriken und Kraftwerke aus dem Boden, während es in den freien Ländern an Fachleuten und Kapital mangelt, die aber in Europa und den USA reichlich zur Verfügung stehen. Hier will der Stassen-Plan einsetzen, um durch zielbewußte Einschaltung der Reserven des Westens die Erzeugungsschlacht auch in diesem Raum zugunsten der freien Welt zu entscheiden. Für Europa bedeutet das daher nicht einen Wohltätigkeitsakt, von dem man sich eventuell drücken könnte, sondern die Wahrnehmung der einzigen Chance, im Kalten Krieg mit friedlichen Mitteln die Überlegenheit des eigenen Systems an dieser zweiten Front – man könnte sie mit Churchillschen Strategiebegriffen aus dem zweiten Weltkrieg als den verwundbaren Unterleib („soft underbelly“) der freien Welt bezeichnen – zu beweisen. Hier stand bisher die totalitäre Planwirtschaft den Überresten des Kolonialismus und der Konzeptionslosigket des Westens erfolgreich gegenüber.

Der europäische Beitrag wird in erster Linie in der Bereitstellung einer großzügigen technischen Unterstützung bei der Ausarbeitung und Durchführung der Entwicklungspläne sowie von langfristigen Krediten bestehen müssen. Die Planung der wirtschaftlichen Zukunft ganzer Länder bedarf der Bildung von Führungsstäben mit Organisatoren, Technikern, Finanzfachleuten und Wirtschaftspolitikern, um den zweckentsprechenden Einsatz der Mittel zu gewährleisten. Stand die Kolonialpolitik meist unter dem Zeichen der Ausbeutung der farbigen Bevölkerung, die im Armenhausstadium verblieben, so wird diese Zusammenarbeit mit Asien die Schaffung von kaufkräftigen Märkten mit sich bringen. Aber schon allein die Abriegelung des kommunistischen Einbruchs in diesen Raum wird die politische Lage in Europa günstig beeinflussen und daher reiche Zinsen abwerfen.

Der wirtschaftliche Wettbewerb mit dem Kommunismus erfordert in Asien eine gewaltige Kraftanstrengung. Der Umfang der Aufgabe übersteigt aber die Möglichkeiten eines einzelnen Landes, selbst die der USA. Darum ist eine europäisch-amerikanische Gemeinschaftsleistung notwendig. Der eindeutige Rückschlag in den europäischen Integrationsbestrebungen fordert eindringlich die Entfaltung einer neuen wirtschaftlichen und politischen Dynamik. Die Ablehnung des Stassen-Planes wäre nicht nur ein beschämendes Zeugnis einer Bettlermentalität, die gern und viel nimmt, aber selbst im Wohlstand nichts zu geben bereit ist, sondern sie wäre auch verhängnisvoll. Hingegen würde ein kühner Schritt dem Westen wieder die Initiative zurückgeben und auch jene innereuropäischen Reibungen mildern, durch die wir Gefahr laufen, die Freiheit zu verlieren.