/ Ven Hans Horalek

Hans Horalek wurde in Duisburg 1895 geboren, studierte erst Kunstgeschichte, dann Medizin, emigrierte als Arzt 1933 mit Frau und Kindern nach Brasilien, wo er heute lebt.

Es war eine von Kanonenbergs Aufgaben, dafür Sorge zu tragen, daß an hervorstechenden Stellen der Landschaft Werbeschilder erschienen, Er vertrat in diesem Sinne eine Reihe leistungsfähiger Firmen, und eine im Laufe der Zeiten errungene bemerkenswerte Fähigkeit, die Bedingtheiten des Reklameplakats wie auch die des Landschaftsbildes aufeinander abzustimmen, hatte ihn auf solcher Basis zu beachtlichen Erfolgen gelangen lassen. Daß er beispielsweise zur Verherrlichung des Malzkaffees, wenn irgend angängig, schattige Gründe wählte, während er die Befürwortung des Zigarettengenusses wie einen Fanfarenschrei von schroffen Händen schallen zu lassen liebte, möge diese Fähigkeit nur im allgemeinen Umriß unter Beweis stellen. Selten auch leisteten die Bewohner eines Hauses, das er als Hintergrund für eines seiner Plakate ausersehen hatte, ihm ernstlichen Widerstand. Zumal bei den Frauen vermochte er fast stets auf Grund eines gemäßigten Draufgängertums und städtischer Wohlredenheit seine Ziele zu erreichen. Dank seiner Umsicht hatten sich ernstere Zwischenfälle bei dieser Tätigkeit bisher nicht ereignet, wenn man davon absieht, daß einmal, als er einem ein Schild einschraubenden Arbeiter die Leiter hielt und diese dann, um den Mann an die andere Ecke des Schildes gelangen zu lassen, verrückte, der besagte Mann herabfiel; wobei sich allerdings Kanonenberg geistesgegenwärtig durch einen Seitensprung in Sicherheit zu bringen vermochte, so daß lediglich der Handlanger das Steißbein brach, was angesichts des von ihm bewiesenen Ungeschicks nur als entsprechende Folge angesehen werden konnte.

So sehr nun Kanonenberg das Gesicht der Landschaft gewohnt war und es seinen Plänen anzupassen verstand, so erfüllte ihn doch dieses Sauerland, in das er unter rasendem Regen zwischen düster starrenden Bergzügen hineinzufahren gezwungen war, mit Gefühlen der Beklemmung, die ebenso, fremdartig wie unangenehm auftraten. Während der ersten halben Stunde vermochte er, geschult, nichts Reizvolles zu übersehen, sich am kraftvoll modellierten Gangwerk eines Dorfmädchens aufzurichten, das im Gefolge eines streng blickenden Vaters sittsam tat. Als sie entschwunden war, wurde es einsam um ihn. Das Angstgeheul der Lokomotive, die sich angestrengt durch immer erneute Tunnels wühlte, peinigte die Nerven, und es stimmte ihn nicht heiter, sehen zu müssen, daß ihr grauer Dampf wie herausgekeuchter Geifer an die Scheiben schlug. Als der Zug ihn an einem kleinen Bahnhof ausgeworfen hatte und mit wehklagendem Gekreisch von dannen schnob, donnerte noch der Regen unablässig auf die zerpflügte Straße. Er trieb ihn unter das Vordach zurück, das dröhnte und polterte wie ein Faß im Wasserfall. Eine wortlose, verkrümmte Gestalt, die sich nach Ablauf einiger Zeit aus dem Schatten löste und mit Hilfe eines Knotenstocks Kanonenbergs Koffer über der Schulter davonschleppte, geleitete ihn teilnahmslos zum Gasthaus. Da seine mit forschem, aber heiserem Stimmklang vorgetragenen Bemerkungen über die zueinanderstimmende Armseligkeit von Wetter, Gegen und vertraulich auch Eingeborenen an dem Mumienprofil des Alten wie wesenloser Rauch vorbeizogen, verstummte Kanonenberg und tauchte in das alte, weitläufige Haus, in dem ihn ein vierschrötiger Wirt schweigend aufnahm und seinen erheut aufrasselnden Wortschwall durch einen Seitenblick abtat, der ein Mädchen aus dem Dunkel des Flurs heraus zur Erscheinung brachte. Es trug ihm den Koffer voran, und als Licht in seinem Zimmer glomm und dieses Zimmer warm war, erfüllte den durchnäßten und vereinsamten Kanonenberg der Anblick ihrer derben Hüfte mit neuer Spannkraft, und mit dem gemäßigten Draufgängertum seiner Gesdiäftspraxis warb er geläufig, pis sie sich mit einem schiefen Lächeln, im übrigen wortlos, hinausdrückte. An diesem Lächeln, so undurchsichtig es war, erhielt sich sein erlöschendes Selbstbewußtsein, und er erwachte nach traumverzerrter Nacht vorsichtig, aber zu Tat und Selbstbehauptung gestimmt.

Während dieser Nacht hatte der Regen ohne Pause gefaucht und geprasselt. Nebelschwärme waren durch die Täler gefegt, ein messerharter Wind kam auf und gegen Morgen brach eine Schar funkelnder Sternbilder durch. Kanonenberg, gewillt, die wortarme Mächtigkeit dieses Landes zu überwinden, zappelte vorbei an dem schweigenden Quader des Wirts, gewann das Freie und lebte seinem Beruf. Alle Schatten wichen von ihm, als er fand, daß die Menschen, wiewohl schwer beweglich, doch seinen Gründen sich nicht gänzlich verschlossen, und bald flackerten hier und dort seine gefärbten Plakate und schrien hinaus, was gut sei für den Magen und geeignet für dies und jenes Bedürfnis. Vor seiner hurtigen Beflissenheit verblaßte die Umgebung. Die eingerammte Dunkelheit der Fichtenwälder behelligte ihn ebensowenig mehr wie das stierartige Vorstürmen der Wolken, unter denen hastige Schatten über die braunen Hänge flohen.

Gewandelt und wieder er selbst, lehrte er in seine Gaststätte zurück. Die dunstige Trinkstube hallte wider vom Getöse einer Jägergruppe, deren Stimmen rollend wie Schüsse aus dem Qualm ihrer Tabake herausklangen. Kanonenberg verstand, daß sie von einem Keiler sprachen, aber er verstand nicht, warum man soviel Aufhebens und soviel hartnäckiges und bellendes Gerede von einer Wildsau mache. Doch genügte ihm die Anwesenheit warmer, brummender Menschen, und wiewohl seine Annäherungsversuche von der Tabakwand fühllos verschluckt wurden, war er voll geborgener Empfindungen und seine Seele wiegte sich in Sicherheit. So sehr, daß er noch an diesem Abend das Stubenmädchen stellte und in drängender Forsche dem halb widerwilligen, halb anlockenden Lächeln dieses sturen Wesens das Stelldichein abrang. Nach eingefallener Dunkelheit würden sie sich an der Jagdkanzel begegnen, die am nächsten hg. Das bedeutete immerhin eine halbe Stunde Veges über triste Chaussee, dann einen Aufstieg auf holprigem Waldweg, aber Kanonenberg war entschlossen, das Mädchen zu besitzen und in ihr das geheimnisvoll verschlossene Grauen dieses Landes zu überwinden, es sich zu unterwerfen, sich, Kanonenberg, dem Mann, der sich einen Namen gemacht hatte, einen Namen im Geschäft! Aus schwankender Erinnerung winkte ihm die Erscheinung eines Königs, der ähnliches mit einem Weibe geplant.