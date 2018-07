Das Aufbauprogramm der Berliner Kraft- und Licht AG (Bewag), Berlin, sieht bis 1960 Investitionen von rund 175 Mill. DM vor. Man nimmt an, daß der Stromverbrauch in Westberlin etwa um 11 v. H. jährlich zunehmen wird, wie von Verwaltungsseite bei der Inbetriebnahme der zweiten 50 000-kW-Spitzenturbine Im Kraftwerk Ernst Reuter mitgeteilt wurde Auch der weitere Ausbau; der Kraftwerke Charlottenburg und Moabit ist geplant.

Die Hamburgische Electricitäts-Werke AG, Hamburg, schlägt der HV am 12. Januar vor, für 1953/54 (30. Juni) eine auf 6 (i. V. 5) V. H. erhöhte Dividende auf 150 Mill. DM AK, überwiegend im Besitz der Stadt Hamburg, zu verteilen. Auch für das laufende Geschäftsjahr wird wieder ein günstiges Ergebnis erwartet. Die Kraftwerke der HEW verfügen zur Zeit über eine installierte Gesamtleistung von rund 640 000 kW. Die Zunahme der Stromabgabe um rund 28 v. H. und des Fernwärmeverkaufs um 13,5 v. H. im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr sowie die für die Zukunft zu erwartende weitere Zunahme des Strom- und Fernwärmebedarfs machen den weiteren Ausbau der Versorgungsanlagen erforderlich.

AEG liefert Generatoren an den Polarkreis. In Nordfinnland wurde der zweite Wasserkraftgenerator des Kraftwerkes „Nuojua“ der Imatran Voima Oy in Betrieb genommen. Im Endausbau erhält dieses Kraftwerk drei Generatoren von je 30 000 kVA, die von der AEG geliefert werden, Außer der Ausrüstung des Kraftwerkes Nuojua ist die AEG an der Energiegewinnung aus dem Oulu-Fluß durch Lieferung von drei Generatoren zu je 18 000 kVA und der Installierung eines weiteren Generators von 15 000 kVA beteiligt. Zwei weitere Generatoren von je 32 000 kVA für Mittelfinnland werden zur Zeit ausgeliefert. Vor kurzem erhielt die AEG ferner einen Auftrag zur Lieferung von zwei großen. Wasserkraftgeneratoren für das neue finnische Kraftwerk „Petäjäskoski“, Dieses wird ebenfalls in Nordfinnland als erste Ausbaustufe des Flusses Kemi errichtet.

Bayrische Luftfahrtgesellschaft gegründet. In München wurde eine Luftfahrtgesellschaft gegründet, die neben der Deutschen Lufthansa, Köln, und der Deutschen Lufttransportgesellschaft, Hamburg, als drittes repräsentatives Luftfahrtunternehmen im Bundesgebiet vor allem die Interessen des süddeutschen Raumes wahrnehmen will. Die Gründung erfolgte durch die Fusion der bisher selbständigen Firmen „Süddeutsche Lufttransport-Gesellschaft“ und „Bayrischer Flugdienst Hans Bertram“ mit der Münchener „Aero-Expreß GmbH“. Die neue Gesellschaft führt den Namen „Aero-Expreß, Bayrischer Flugdienst“ und hat ihren Sitz auf dem Münchner Flughafen Riem. Sie hat gleichzeitig die Generalvertretung der britischen Gesellschaft „Eagle Eviation“ für die Bundesrepublik übernommen. Die neue Gesellschaft verfügt gegenwärtig über zwei Maschinen Tom Typ Vickers-Viking, die je 34 Passagiere aufnehmen können, und neun kleinere Maschinen, Wie verlautet, sollen Mittel bereitgestellt werden, um baldmöglichst auch 4-motorige Flugzeuge einsetzen zu können. Die neue Gesellschaft ist nach rein privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten aufgebaut. Ihr Arbeitsprogramm umfaßt u. a. Charterflüge mit Passagieren und Fracht nach allen Teilen der Welt; Wartung und Reparatur Von Flugzeugen, Flugzeughandel und -Finanzierung und u. a. Reklameflüge.

Die Hütte Watenstedt der früheren Reichswerke Salzgitter hat aus Mexiko einen laufenden Exportauftrag zur Lieferung von Siemens-Martin-Stahl erhalten. Zunächst ist die Lieferung von 2000 t je Monat vereinbart worden.

Die Sektkellerei Chr. Adt. Kupferberg & Co., Mainz, die eine, der ältesten und berühmtesten deutschen Sektmarken geschaffen hat und heute wieder in 26 europäische und außereuropäische Länder exportiert, kündigt eine neue Spitzenmarke an, die den Namen Kupferberg Schwarz-Gold trägt. Zur Erinnerung an den Auf enthält Bismarcks als Preußischer Außenminister mit seinem Auswärtigen Amt im Hause Kupferberg im August 1870 wird die erste Cuvee dieser Spitzenmarke zusätzlich den Namen „Jubiläums-Cuvee Fürst Bismarck“ erhalten.

Patria-Versicherungs-Aktiengesellschaft, Köln. In der HV legte die in Arbeitsgemeinschaft mit der Agrippina-Gruppe stehende Gesellschaft ihre DMEB und die Rechnungsabschlüsse für die Geschäftsjahre 1948/II – 1949, 1950, 1951, 1952 und 1953 vor. Auf Grund der Währungsumstellung wird das AK im Verhältnis von 5:1 umgestellt und beträgt jetzt 0,6 Mill. DM. Die Entwicklung der Gesellschaft ist durchaus befriedigend. Aus dem ausgewiesenen Gewinn werden für das erweiterte Geschäftsjahr 1948 bis 1949 9 v. H., für 1950 bis 1952 je 6 v. H. und für 1953 8 v. H. Dividende ausgeschüttet. Eugen von Rautenstrauch wurde wieder als Vorsitzer des AR gewählt.

Bilanzentwurf für die neue Bavarla fertiggestellt. Der UFI-Liquidationsausschuß legte auf einer Pressekonferenz in München den Entwurf der Eröffnungsbilanz für die neu zu gründende Bavaria-Filmkunst-Gesellschaft, Geiselgasteig, zum 1. November 1954 vor. Die Gesellschaftsform ist noch offen. Anlagen sind mit (in Mill. DM) 18,56 bewertet, das Umlaufvermögen ist mit 6,56 ausgewiesen. Bei einem Grundkapital von 8,0 ist die Gesellschaft mit einer gesetzlichen Rücklage von 1,5 ausgestattet. Unter 1,76 Rückstellungen sind 1,5 für Versorgungsleistungen an Betriebsangehörige. Der vorläufige Gegenwartswert der Vermögensabgabe ist mit 5,8 passiviert. Verbindlichkeiten stehen mit 7,99 zu Buch, darunter solche an Gesellschaften des UFI-Konzerns mit 7,12. Die Bilanzsumme beträgt 25,18. RA Dr. Elmendorf erklärte auf der Pressebesprechung, bei der Substanzbewertung habe man die gleichen Grundsätze wie bei der Entflechtung in der Montan-, der Kohlen- und der chemischen Industrie angewandt, die Werte jedoch durch Rentabilitätsüberlegungen entsprechend modifiziert. Man habe die Bilanz unter der Voraussetzung aufgestellt, daß das Kapital nach Ertragssteuern eine Rendite von 10 v. H. erwirtschaften könne.