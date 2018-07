Ein manchmal unfaßbarer Fortschritt der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Technik hat den ersten fünf Jahrzehnten unseres Jahrhunderts ihr Gepräge gegeben. Aber trotz aller Fortschritte ist es nicht gelungen, die Menschheit glücklicher, zufriedener und sicherer werden zu lassen. Im Gegenteil! Unberechenbare politische und elementare Gewalten haben Angst und Furcht vor dem Tod, einem Leben in Armut, der Ungewißheit und dem Verlust erarbeiteter materieller Werte erzeugt. Mit steigender seelischer und materieller Bedrängnis, Sorge und Gefahr, mit Kriegen und neuen Völkerwanderungen, mit wertlosen Währungen und ausgedehnten Naturkatastrophen wuchs aber auch in zunehmendem Maße das Bedürfnis nach Sicherheit.

Gleichsam in organischem Wachstum wurde – parallellaufend dem Streben nach Sicherheit – in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts in Deutschland ein Unternehmen groß. Sein Gründer hieß ROBERT GERLING. Mit weitschauendem Blick, weittragenden und jugendfrischen Ideen ahnte er bereits im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts das immer mächtiger werdende Bedürfnis nach Sicherheit für menschliche und materielle Werte. Sicherheit vor den Gefahren von Leben, Tod und Vermögensverlusten zu bieten, war sein Ziel, als er die Fundamente für die Gerling-Konzern Versicherungsgesellschaften legte. Die Stabilität dieser Fundamente schuf die Voraussetzung für das Wachsen und Gedeihen eines Unternehmens, das – soweit bekannt – als einziges Versicherungsunternehmen den Namen seines Gründers trägt und von seiner Familie geleitet wird. Trotz aller Schwierigkeiten der Nachkriegszeit, trotz inneren Strukturwandels des Unternehmens in Anpassung an sich wandelnde Bedürfnisse des Jahrhunderts erfüllt der Konzern – übersichtlich gegliedert und fester denn je – seine volkswirtschaftlichen Aufgaben. Als lebendiger Organismus ist er entstanden und als lebendiger Organismus strebt er naturgemäß nach der Erfassung aller Versicherungsbedürfnisse und deren vollständigen Befriedigung. Umfassende Sicherheit für Mensch und Werk zu bieten – das war das Vermächtnis des Gründers. Die nachfolgende Generation hat durch die Neuaufnahme neuer Versicherungszweige in den Geschäftsplan (Maschinen-, Montage-, Garantie-, Sturm- und Glasversicherung) und die Gründung neuer Gesellschaften (Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft für die Kreditversicherung, Gerling-Konzern Globale Versicherungs-Aktiengesellschaft für die internationale Erst- und Rückversicherung) bewiesen, daß sie gewillt ist, die ererbte Verpflichtung im Geiste des Gründers zu erfüllen.

Rückblickend auf den Weg des Unternehmens kann heute als Fazit festgestellt werden, daß die Differenzierung und die Homogenität aller Glieder des Unternehmens im Interesse der Kunden stärker denn je gewährleistet ist. Den überzeugendsten Beweis dafür erbringen die nüchternen Zahlen der Prämieneinnahmen aller Konzerngesellschaften nach der Währungsreform. Der Geschäftsverlauf im Jahre 1954 zeigt – soweit – dies jetzt schon zu beurteilen ist – ein Streben zur Normalisierung, obgleich das Unternehmen auch von schwerwiegenden Schadenereignissen betroffen wurde. Die Allgemeine Haftpflichtversicherung, in der bis zum Jahre 1952 der Schadenaufwand die Prämieneinnahmen überstieg, verlief nach wie vor ungünstig. In der Allgemeinen Unfallversicherung liegen die Verhältnisse nicht viel anders. Etwas gebessert hat sich die Entwicklung der Kraftverkehrs-Versicherung, so daß im Jahre 1954 für Versicherungsverträge, die während des Jahres 1953 ununterbrochen bestanden und schadenfrei verliefen, den Kunden eine 15prozentige Prämienrückerstattung in der Kfz.-Haftpflicht- und der Fahrzeug-Kaskoversicherung gewährt werden konnte. DieLebensversicherungsgruppe des Konzerns kann eine weitere erhebliche Steigerung des Neugeschäftes melden, womit eine entsprechende Erhöhung des Versicherungsbestandes und der Prämieneinnahmen verbunden ist. Die Ausdehnung des Bestandes führte zwangsläufig auch zu einer Erhöhung der Versicherungsleistungen. Zufriedenstellend war die konstante Ausdehnung des Rückversicherungsgeschäftes im In- und Ausland.

Wie das Unternehmen selbst über seine Verpflichtungen, Aufgaben und Ziele denkt, wird aus einem Gelöbnis deutlich, das der Vorsitzende der Vorstände aller Gerling-Gesellschaften, Dr. Hans Gerling, anläßlich einer Festrede zum 50jährigen Jubiläum des Konzerns am 4. Mai 1954 vor den in- und ausländischen Geschäftsfreunden und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Handel und Verkehr ablegte:

„... wir werden, stets den Willen des Gründers ehren, stets für die Einheit von Unternehmertum und Konzernleitung eintreten. Wir werden den Konzern niemals in die Hände Unberufener gelangen lassen und stets die Freiheit unseres Handelns verteidigen. Wir werden auch weiterhin unser Äußerstes tun, dem Konzern und seinen Versicherten mit allen Kräften zu dienen, die Interessen unserer Kunden im freien Wettbewerb zu wahren, die deutsche Industrie mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen und für die Wohlfahrt der deutschen Volkswirtschaft den größtmöglichen Beitrag zu leisten. Wir sehen noch große Aufgaben vor uns, Aufgaben, die wir nur mit Einigkeit, Schlagkraft und Leidenschaft meistern können.“

Dies im Sinne des Wortes:

„VERTRAUEN DURCH LEISTUNG“