Alle, die sich auf den Umgang mit Metallen verstehen, Handwerker, Konstrukteure, Ingenieure, versichern, daß der Metallplastiker Antoine Pevsner über handwerkliche Künste verfüge, die das hergebrachte Können solcher Professionals noch übersteigen. So überraschte es mich, in seinem Atelier nur wenige, einfache Werkzeuge und Apparaturen vorzufinden. Alles in dem mittelgroßen Raum zeugte von planvoller Ordnung und äußerster Ökonomie. Noch waren die meisten Werke verhüllt durch Cellophanhäute, unter denen man nur an einzelnen Stellen den Verlauf scharfkantiger, gewundener Flächen ablesen konnte. Der Künstler schien auch nicht sofort bereit, sie aufzudecken; es war, als wollte er zuvor den Boden bereiten: durch Darlegung der Voraussetzungen seiner Kunst, durch behutsames Herstellen einer Basis des Verstehens und der Verständigung.

Einige Tage zuvor hatte er bei einem Treffen mit Freunden aus der Geschichte des russischen Konstruktivismus erzählt. Wie er, Pevsner, 1917 in Norwegen mit seinem Bruder Naoum Gabo die Prinzipien einer neuen Kunst fand, die dann bald in Moskau von geistesverwandten Künstlern, Tatlin und Malewitsch, begeistert aufgegriffen wurden. Wie die beiden Brüder das Programm der neugebildeten Gruppe im „Konstruktivistischen Manifest“ formulierten, das sie, von Lenin autorisiert, 1920 an die Wände Moskaus hefteten: vorderhand noch bestätigt als Akademieprofessoren, bald aber in die Enge getrieben durch die Forderung, mit allem Können und den neueroberten Theorien nichts mehr zu schaffen als Propagandatransparente und Gebrauchsgegenstände. Nur Tatlin fügte sich, Malewitsch endete in Armut und Isolierung, Pevsner und Gabo (wie auch Kandinsky und Chagall) emigrierten (1923).

Wenn man Pevsner sprechen hört, bleibt einem immer seine östliche Herkunft bewußt. Da ist etwas Dostojewskijhaftes, etwas Instistierendes und Gedämpft-Predigerhaftes. „Um dem wirklichen Leben zu korrespondieren, muß die Kunst sich auf zwei Grundelemente gründen: Raum und Zeit. Das Volumen ist nicht das einzige Mittel, Raum auszudrücken. Zeit läßt sich nur mittels kinetischer und dynamischer Elemente ausdrücken, statische Rhythmen genügen hierzu nicht. Man muß alle Nachbildung aufgeben, um zu neuen Formen zu gelangen.“ Die Frage, ob die Technik seine erste Inspirationsquelle gewesen sei, verneint er lebhaft: „Das öde Hin und Her der Maschine, ihre mechanische, unhemmbare Bewegung verschafft mir keine künstlerischen Emotionen. Es gibt technisch inspirierte Plastik“ – mit unbewegter Miene begleitete er den folgenden Seitenhieb – „doch das Hin und Her eines Calderschen Mobile über meinem Kopf erinnert mich, ungemütlich genug, an das Schwert des Damokles.“

In einem der ältesten russischen Klöster bei Nowgorod hatte er beim Beobachten eines Ikons, eines skulpierten Heiligen, den bestürzenden Eindruck gehabt, daß sich die Augen der Figur abwechselnd öffneten und schlossen. Bei näherem Hinsehen ergab sich, daß die Augäpfel gehöhlt waren. Das lenkte Pevsner auf die – wie er sagt – dem Volumen übergeordnete Bedeutung des Hohlraumes mit seinem je nach dem Lichteinfall wechselnden Ausdruck. Bewegung, Kräftespannungen – das sei der erste und eigentliche Inhalt seiner Kunst. Allenfalls die neuen Materialien, die Metalle (oder das vor allem von Gabo verwendete Plexiglas) brächten von ferne eine Beziehung zur Technik herein.

Die Flächen, aus denen sich Pevsners neuartige räumliche Kunstgebilde zusammensetzen, werden von verschiedenen parallelen Lagen zusammengelöteter, gerader Metalldrähte gebildet. Durch genau berechnete Verkürzungen und Einschiebungen solcher Lagen kann der Künstler die Flächen in ihrem Verlauf erweitern und ausbuchten, dergestalt, daß sie zunächst gleichsam als Strahlenbündel an einem – jeweils verdeckten – Ausgangspunkt beginnen, sich dann wölben und höhlen, manchmal gänzlich im Raum umbiegen und schließlich in einem weitausschwingend gekurvten Rand auslaufen. „Surfaces développables“ – das Wort erklärt sich in doppeltem Sinn: einmal kann die Fläche, wie wir sahen, sich auf jede Art Ondulation, Spiraldrehung, blütenkelchhafte Einrollung hin entwickeln – zum andern ist ihre Bewegung im Raum für die Vorstellung fast unbegrenzt fortsetzbar. Im Steigen und Fallen der Formrichtungen, in steilkurvigen oder ebenen Abläufen wird Zeit eingefangen. „Und der Raum ist hier ebensogut plastische Materie wie das Volumen“, erklärte Pevsner, „dehnbare, formbare Materie, Auch Licht und Farbe spielen ihre Rolle: das Gewebe der Eisendrähte, Eigenfarbe und Oxydation der Metalle lasen in jeder Beleuchtung andere Reflexe aufkommen, das ganze Spektrum ist einbezogen. Das ist keine Kunst außerhalb aller Naturbezogenheit!“

Er wies auf noch direktere Naturbezüge hin. „Maillol hat seine Darstellung der Mutterschaft: Mutter und Kind. Ich habe ein Symbol: eine große, umschließende Hülle, in der ein Filigrankörper, die Frucht, verkapselt liegt.“ Der Hinweis ließ mich manches besser sehen. Ein ganzes Arsenal von Organformen scheint an der Erfindung beteiligt, Gehörgänge, Raubvogelskelett, dazu Vororganisches, Muscheln, Ammonshörner, schließlich uralte Zeichen von Kampf und Eroberung, Pfeil, Schleuder, Feuerrad. Diese, dem Bildgut des Unbewußten und der menschlichen Frühzeit verhaftete Komponente rückt Pevsner vielleicht doch in eine gewisse Nähe zu Brancusi, den man gern als seinen Antipoden betrachtet und den er selbst unter den lebenden Bildhauern am meisten schätzt. Als Metallurg, als faszinierter Betrachter des Weltraums ist er dem wissenschaftlichen Denken verpflichtet. Empfinden wir, wie in seinem Werk Unbewegtes in Bewegung, Metall in Spektralglanz, Architektur in Bildern organischen Wachstums aufgeht, so scheint Wandlung die innerste Formel dieser Kunst von sublimer ethischer Kraft.

Pevsner sagt, daß alle seine Werke auf monumentale Vergrößerung hin konzipiert sind. Doch erst eines ist bisher im Großformat ausgeführt worden; es hat in der neuen Cité Universitaire in Caracas Aufstellung gefunden. Gert Schiff