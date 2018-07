Zu einer vorweihnachtlichen Stippvisite werden am 17. Dezember M. Rabot, eine der leitenden Persönlichkeiten des französischen Landwirtschaftsministeriums, und fünf Präsidenten der französischen Ernährungs- und Landwirtschaft in Bonn erwartet. Zweck ihres Besuches wird sein, sich mit deutschen Experten des Bauern-Verbandes, der Milch-, Zucker-, Getreide- und Fleischwirtschaft über die Möglichkeit langfristiger Abmachungen zwischen Frankreich und der Bundesrepublik zu unterhalten. In ähnlicher Mission wird im Januar eine französische Senatorengruppe nach Westdeutschland kommen, um nach den praktisch gescheiterten Verhandlungen über den „Pool Verte“ sich über die künftigen deutsch-französischen Chancen zu orientieren. Der französische Besuch dürfte als die direkte Auswirkung jener Bereitschaft zu werten sein, die in den Pariser Vereinbarungen zwischen Dr. Adenauer und Mendès-France als das Ziel gekennzeichnet wurde, zwischen beiden Ländern langfristigere Handelsbeziehungen anzubahnen. Es scheint nicht ausgeschlossen, daß hierüber bereits Ende Januar oder Anfang Februar ernsthafte Gespräche geführt werden.

Die halbjährlichen deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen waren in der Vergangenheit für beide Teile oft wenig erfreulich. Sie haben sich häufig zwischen Protektionismus, Mißtrauen und wirtschaftlicher Notlage hinlaviert, und die Gegensätze handelspolitischer Art sind meist offen aufeinandergeprallt. Hier scheint sich das Klima wesentlich gebessert zu haben. Die zur Zeit in Bonn laufenden neuen Halbjahrsverhandlungen lassen jedenfalls trotz der vielen Provisorien, die gerade diesen Verträgen anhaftet, den Schluß zu, daß beide Seiten ernsthaft bemüht sind, Verständnis für die Belange des anderen Partners aufzubringen. Besonders wird in Bonn die Tatsache gewürdigt, daß Mendès-France den französischen Delegationsleiter vor seiner Abreise in einer mehrstündigen Unterredung „unter vier Augen“ empfing. Man wird zwar die Erwartungen zunächst noch nicht allzuhoch schrauben dürfen. Ebenso wichtig aber wie ein größeres Volumen im neuen Halbjahresvertrag (wahrscheinlich wird er um 6,5 Mrd. ffrs. erweitert werden können), sind für die Zukunft jene Zeichen des Verständnisses, die beispielsweise in einer strikten Qualitätsauslese der 500 000 t französischen Weizens (keine Lieferung über 15 v. H. Feuchtigkeitsgehalt), in einer Bereitschaft zur Lieferung von Marokko-Weizen, in dem Abschluß eines Veterinärabkommens über die Schmalzeinfuhr und in einem Entgegenkommen auch für die Ausfuhr deutscher landwirtschaftlicher Produkte sichtbar werden. gg.