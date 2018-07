Inhalt Seite 1 — Drei Frauengenerationen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn man aus der Wildnis kommt, da geben einem die Städte mit ihren Menschen in der Heimat doch allerlei zu denken. auf. Wie das alles ineinander übergeht, fernste Vergangenheit als Rahmen unmittelbarer Gegenwart – vorgestern, gestern und heute verschmolzen in eins. Kein Wunder, daß ihr alles als unabänderliche Gewordenheit auffaßt, in Überliefertem lebt wie in euren jahrhundertealten Häusern und daß der unmittelbare Aspekt der Gegenwart ausgeschlossen aus eurem Gesichtsfeld und am Rand der Sphäre bleibt, innerhalb derer ihr lebt...“

Diese Beobachtung teilt der Benediktinerpater Dominikus, Sohn der Charlotte Dornblüh, seinem Neffen Franz, dem jungen Studenten der Theologie und Sohn seiner Schwester Elisabeth, bei einem Wiedersehen nach dreiundzwanzigjähriger Abwesenheit mit. Sie trifft den Kern von Ina Seidels drittem großem Familienroman

Ina Seidel. „Das unverwesliche Erbe“. Roman (Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart. 419 S., Leinen 13,60 DM),

der, nach „Wunschkind“ und „Lennacker“, nun den Kreis derer schließt, die die Ahnen jenes Hansjakob Lennacker waren. Die tief in die Vergangenheit zurückreichende Reihe der Väter erschien (in „Lennacker“) dem „müden Soldaten des ersten Weltkrieges“ in Traumgesichten der heiligen zwölf Nächte. Von den Müttern Lennackers berichtet die neue Chronik, die die protestantische Dichterin nach langen Jahren des Schweigens jetzt veröffentlicht.

Die gleichsam naturhafte Selbstverständlichkeit, die das Leben der drei Frauen, von denen der Roman erzählt, im vorigen Jahrhundert bestimmte. ist Sinnbild einer traumwandlerischen Sicherheit und unerschütterlichen Geborgenheit, die dem heutigen Menschen abhanden gekommen zu sein scheint. Und dennoch sind ihre Schicksale in das gegenwärtige Empfinden unabweisbar eingewoben, als eben jenes „unverwesliche Erbe“, dessen jeder von uns teilhaftig ist, bewußt oder unbewußt, Ja, gerade im Unbewußten erhalten sich die Spannungen und verschmelzen Wissen und Gefühltes zur ersehnten Einheit und Vollkommenheit wie Kader, die ineinandergreifen.

Von der Urahnin Charlotte Dornblüh, der zierlichen Hausfrau im mainfränkischen Forsthaus, deren Wesen geprägt wird durch die klösterlich heitere, aber nicht weitabgewandte Erziehung und durch die barocke Hochherzigkeit ihrer Heimatstadt Würzburg, sagt der schwerblütige Gatte: „Sie ist wie eine Blaumeise, klein, zart und weich wie Flaum und voll schnellender Kraft.“ Der Sohn ergänzt das Bild: „Die Mutter? Ihretwegen brauchst du dir keine Sorgen zu machen, die wüßte auch unter Kannibalen immer das Rechte zu tun.“ Und die Enkelin: „Die Großmutter ist einfach wirklich eine – Christin.“ In ihrer Gegenwart kommt keine Verzweiflung auf, unter ihren Händen gedeihen Menschen und Blumen, bei ihren Worten wird auch der jäheste, qualvollste Schmerz erträglich. Ihr Leben ist erfüllt von einer irdischen Unbefangenheit, sie steht „in der Gnade“, selbst der Tod des Gatten kann sie nicht beugen, er bedeutet ihr nur eine unvermeidbare, kurze Trennung auf Zeit.

Ganz anders Charakter und Schicksal der Tochter Elisabeth, die das Erbe des ernsten Vaters in sich trägt. Ihre Liebe zu dem Norddeutschen Richard Alves läßt sie, die Katholikin, zum Protestantismus übertreten. Ein Entschluß, der sie trotz aller harmonischen, glücklichen Gemeinsamkeit mit dem Gatten zeit ihres Lebens nicht zur Ruhe, nicht zu innerem Frieden kommen läßt. Erst am Ende ihres Weges, nachdem de protestantisch erzogenen Kinder aus dem Hause sind, als sie wieder zu ihrer „angeborenen Religion“ zurückkehrt, glaubt sie, ihre „Schuld“ gesühnt zu haben. Die fromme Demut ihrer Mutter, einfach zu glauben, ist ihr nicht gegeben, „ihr Verstand ist klar, ihr Wille sehr stark, aber es ist manchmal, als sei bei ihr dort, wo Verstand und Gefühl einander durchdringen müßten, ein Vakuum. Und das Gefühl ist bei ihr so mächtig, daß es alle Dämme, die der Verstand aufrichtet, immer wieder überwältigt. Dann kommt die Angst über sie, aus der sie keinen Ausweg weiß, als immer nur die Flucht nach rückwärts...“