dd., Fulda

Wegen Untreue in 14 Fällen verurteilte das Landgericht Fulda den 67jährigen früheren Schulrat des Kreises Lauterbach, Heinrich Laake, zu nur 6 Monaten Gefängnis und zu 350 D-Mark Geldstrafe. Die Strafe wird auf drei Jahre ausgesetzt und dann bei guter Führung erlassen, da zu erwarten ist, daß der pensionierte Beamte in Zukunft „ein gesetzmäßiges und geordnetes Leben führen wird“.

Die Milde mit der ein Mann in der nicht Unbedeutenden Stellung eines Kreisschulrates bedacht wurde, nimmt wunder. Schon 1948, als er nach Lauterbach kam, gab es einen dunklen Punkt in seiner Personalakte. Von ‚1949 bis 1952 hat er dann rund 1800 DM aus der Kasse für die Schulspeisung und über 600 DM aus den Erträgnissen einer Jugendlotterie für sich abgezweigt. In den Schuljahren 1949 und 1950 war aber der Ernährungszustand der hessischen Schulkinder noch so labil, daß die Schulspeisung jeden Pfennig brauchte. Laake entschuldigte später seine Veruntreuungen damit, er habe sie gegen die ihm angeblich zustehende Trennungsentschädigung, die ihm der Staat nicht zahlte, aufgerechnet. Die Schulspeisungsgelder verflüssigte der Kreisschulrat in den Schenken des Vogelsberges; der Landrat bestätigt als Zeuge, daß er zuletzt „dem Trunk verfallen gewesen“ sei, so daß man sich entschloß, seine Pensionierung zu beantragen.

dd., Frankfurt

Kurz vor dem Einmarsch der Patton-Armee in Frankfurt hatte Herr Marx senior seinen Schatz: eine römische Münze und viele gute Taler der freien Reichsstadt Frankfurt in seinem Schrebergarten unter die Erde gebracht. Kurz darauf hatte eine Bombe alle Markierungen hinweggefegt. Als Marx junior nach dem Tode seines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, suchte er im Laufe der Jahre lange vergeblich nach dem vergrabenen Schatz. Vor einigen Wochen begannen die Amerikaner nun, auf dem Schrebergartengelände Wohnungen zu bauen. Marx, der seine Münzen endgültig hätte verloren geben müssen, wenn erst einmal die überdimensionalen Bagger den Grund aufwühlten, bat die zuständigen US-Dienststellen, um Hilfe. So erschienen in der vergangenen Woche die Korporale Billy Gable und Harley Thorn mit einem hervorragenden Minensuchgerät, welches das Problem in kürzester Frist löste. Die mit gemünztem Kupfer und Silber gefüllte Blechdose gab einen kräftigen Ausschlag des Geräts. Marx brauchte nur an dieser Stelle den Spaten anzusetzen, um den Schatz auszugraben. Die beiden erfolgreichen Schatzsucher lud er zu Weihnachten ein.