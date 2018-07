Von Ulrich Becher

Ulrich Becher, Jahrgang 1910, Berliner Anwalts söhn, hat ein bewegtes Leben hinter sich. Emigriert 1938 aus Österreich nach Südamerika, lebt im Urwald mit Frau und Kind, reist 1944 nah New York, kehrt nach der Kapitulation nach Deutschland zurück. Bekannt geworden seitden vor allem als Dramatiker. Schauspiele: „Samba“, „Feuerwasser“, „Mademoiselle Löwenzorn“. Ein Novellenband, der berühmt wurde: „Nachtigall will zum Vater fliegen.“

er Caboclo Luiz Albuquerque, genannt Papai, hockte vor seiner Lehmkate und wundert; sich ein bißchen über die dünne rote Rauchwolke, die aufquoll hinter dem namenlosen Hügel. – Caboclos: kleinbäuerliche Mestizen, wie sie die Roça, die Hügelsteppe des unermeßlichen brasilianischen Innern bewohnen. Blut portugiesischer Eroberer, indianischer Urbevölkerung, afrikanischer Sklaven fließt in ihren Adern; aber was Luiz, im Umkreis genannt Papai, weil er kinderreich war, was Papai Albuquerques Blut betraf, hatte es damit in letzter Zeit ein etwas seltsames Bewenden. Wenn er etwa den lappigen Zügel seines zwergigen, räudig-wolligen Pferdchens straffte – ohne daß er sich geritzt hätte, tropfte es von seiner Hand für kurze Weile: schwärzlich-dickes Blut.

Als er kürzlich in Drei Herzen – so hieß der nächste Flecken – in einer offenen Kaffeeschenke den Doktor Agamemnon de Sà aus Juiz-de-Flora getroffen, hatte er dem nebenhin erzählt von seiner Beschwerde, die eigentlich kaum eine solche zu nennen war, denn sie kam und ging schmerzlos: „Wie ein Bluten aus heiterm Himmel“.

„Geduld“, hatte der Doktor gesagt. „Wird schon vergeh’n, mein Bester.“

Papai war die Geduld selber. Doch da sich die diskrete Ungelegenheit weiterhin anzeigte, beschlich ihn ungewisse Bedrückung, und er ging der Reina Izabela Castiliana – Königin Isabella die Kastilische, auf den hochtrabenden Vornamen getauft, war sein Eheweib, eine noch junge hübsche, allerdings fast zahnlose Mulattin – und seiner scheckigen Kinderschar aus dem Weg.

Drei Wochen nach seinem Ritt nach Drei Herzen war der Doktor Agamemnon de Sà in einer Charette (zweirädriger Einspänner) auf dem tomatenrotlehmigen, holprigen, für Autos unpassierbaren Ochsenkarrenweg zwischen den namenlosen, baumlosen, mit sonnversengtem löwenfarbenem Gras bestandenen Steppenhügeln herangeschaukelt gekommen zu Papai Albuquerques abgeschiedener Granja, zur Einödfarm, Hutzelfarm, Bettelfarm: Drei elende Lehmkaten, darin die Familie, die Zebukuh, die Ziegen und die brandroten Indianerhühner hausten, indes die vierte das kleinste Gotteshäuschen darstellte, das je gesehen ward. Papai schickte sich an, dem Gast nach Landesbrauch in die Arme zu sinken.