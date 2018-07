Mit den jüngsten Kurssteigerungen auf den Aktienmärkten ist den Aktionären ein unverhofftes Weihnachtsgeschäft zugefallen, mit dem sie um so weniger gerechnet hatten, als der Dezember normalerweise zu den ruhigen Monaten zählt, in denen sich die Kurse leicht rückläufig bewegen. Vor wenigen Wochen sprachen noch alle Anzeichen dafür, daß auch in diesem Jahr diese Regel bestätigt werden würde. Aber es ist anders gekommen! In der vergangenen Woche gingen nahezu alle Märkte sprunghaft nach oben. Nachdem zunächst nur der Berufshandel in einigen Papieren Meinungskäufe vornahm und sich das Ausland wieder für die Standardpapiere zu interessieren begann, kam überraschend das Publikum mit Kaufaufträgen, das – durch die günstigen Prognosen für das kommende Jahr angeregt – sich die ohne Zweifel vorhandenen Gewinnchancen für 1955 nicht entgehen lassen will. Wie an dieser Stelle schon vorausgesagt, scheute man sich, bei der Beschaffung der für den Steuertermin und für den Jahresultimo erforderlichen Mittel auf den Aktienbesitz zurückzugreifen, mit dem man im ganzen letzten Jahr so günstig gefahren war.

Wie wird es aber nach dem 1. Januar aussehen, wenn sich die auf drei Monate verkürzte Spekulationssteuerfrist auswirken kann? Hier und dort hört man von den Banken, daß die Kundschaft dann eher zu Gewinnmitnahmen bereit sein wird, zumal sie ihr doch rein netto ohne Steuerabzug zufließen. Vorerst muß allerdings daran gezweifelt werden, daß tatsächlich nennenswerte Beträge zum Angebot gelangen. Offen bleibt die Gretchenfrage: Was soll der Kunde mit dem Geld anfangen, das er aus dem Verkauf erhält? Es gehört doch im Augenblick sehr viel Mut dazu, wenn man ihm sagt: „Lassen Sie es liegen und warten Sie auf eine günstige Gelegenheit!“ Wer gibt die Gewähr, daß man nicht später teurer wiederkaufen muß? Entscheidend ändern kann sich die Situation erst, wenn über die geplanten Neuemissionen reichlicher Material zum Angebot gelangt oder wenn das Ausland – für unsere Börsen der ständige Unsicherheitsfaktor – größere Posten auf den Markt wirft.

Die Hoffnungen auf Kapitalerhöhungen waren der Punkt, an dem sich die Kauflust der inländischen Kundschaft entzündete. Genannt wurden in diesem Zusammenhang Siemens (St. plus 10), Daimler (plus 24), Conti-Gummi (plus 18), RWE (plus 16), Dt. Linoleum (plus 17). Die Aufstockung steht fest bei Triton, Rütgers und Dt. Erdöl. Vorläufig noch offen sind die Emissionspläne bei den IG-Farben-Nachfolgegesellschaften, die zwar unausbleiblich erscheinen, aber dennoch zunächst keine konkreten Formen angenommen haben. So erklärte jedenfalls die Hoechster Verwaltung. In Börsenkreisen sprach man bereits von einem Bezugsrecht im Verhältnis 3:1. Mit Hilfe der Auslandskäufe zogen Hoechster Farben in der letzten Woche um 22 Punkte, Badische Anilin um 20, Farben Bayer um 16 Punkte an. Cassella warteten ebenfalls mit einem Aufwärtssprung von 16 Punkten auf 319 v. H. auf. In Liquis, wo das Geschäft ruhiger geworden ist, ergaben sich kaum Veränderungen

Die Hauptversammlungen, Bilanzen, Geschäftsberichte und Dividendenerklärungen auf dem Montangebiet lassen trotz der oft enttäuschenden Renditen erkennen, was hier tatsächlich verdient worden ist. Wenn die Überschüsse nahezu vollständig zu Investitionen verwandt worden sind, dann kommen sie indirekt auch den eigentlichen Inhabern dieser Werke, den Aktionären, zugute. Es ist also kein Wunder, daß sich die Substanzerweiterungen in entsprechenden Kurserhöhungen niederschlagen. Dies scheint angesichts der günstigen Konjunktur auf dem schwerindustriellen Abschnitt auch zu verantworten sein. Nordwestdt. Hütten, die jetzt zur großen Freude aller Börsianer wieder unter Klöckner notieren, kamen von 145 auf 152 1/2. Aus dem üblichen Rahmen fielen Rheinstahl-Union, die von 15? auf 180 kamen. Als Folge der früheren ungewöhnlichen Kurssteigerungen mußten als einziges Papier Ruhrort einige Verluste hinnehmen. Da jedoch hier die Interessenkäufe anhalten, sind Schwankungen von 15 oder mehr Punkten bei einem Kurs, der bei 400 v. H. liegt, nicht tragisch zu nehmen.

Zu einer hausseartigen Bewegung kam es bei den Banken, wo die Großbanken-Nachfolger tendenzbestimmend waren. Im Vordergrund standen die Papiere der Commerzbank-Gruppe. Wie aus Erklärungen der Dresdner-Bank-Gruppe zu entnehmen ist, werden die Bilanzsitzungen der Aufsichtsräte am 15. März stattfinden. Angesichts der guten Geschäftslage im laufenden Jahr kann zumindest wieder mit einer Dividende von 8 1/2 v. H. gerechnet werden. Man nimmt in Börsenkreisen an, daß eine zweistellige Dividende für 1954 noch nicht bezahlt wird. Von den übrigen Bankenwerten wurden die Bank für Brauindustrie, an der Oetker maßgeblich beteiligt ist, mit 12 Punkten höher taxiert.

Am Rentenmarkt hat sich ebenfalls ein echter Tendenzwechsel vollzogen. Die Geldbeschaffungsverkäufe, die oft ein kursdrückendes Ausmaß angenommen hatten, kamen, zum Stillstand, so daß sich die Papiere der öffentlichen Hand wieder erholen konnten. Ob hier eine echte Aufnahmebereitschaft vorlag, ist schwer zu sagen. Die vorliegenden Kauforders kamen zwar nicht direkt von den kurspflegenden Instituten – soweit wir es übersehen konnten –, doch bleibt natürlich die Möglichkeit der Ordererteilung über Dritte offen. Die Hamburger Wasserwerke GmbH bieten 10 Mill. DM 7-v.-H.-Inhaberschuldverschreibungen an zum Kurse von 99 v. H. Laufzeit 15 Jahre. -ndt