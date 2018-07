Inhalt Seite 1 — Grenzen der Werbung Seite 2 Auf einer Seite lesen

l. p., Werne

Die Lippestadt Werne beherbergt 18 000 Einwohner. Sechs davon sind Uhrmacher. Einer von diesen, Teigelkötter, kaufte einen Lautsprecher und überträgt das Glockenspiel einer seiner Uhren auf die Straße. Er sagte, er wolle mit der Anlage nicht werben, sondern erfreuen. Mit Geschmack wählte er das Westminster-Glockenspiel, und so westminsterte es nun von 18 bis 22 Uhr auf die Straße. Darauf wendete sich ein Nachbar des Uhrmachers, Homann, an das Straßenrerkehrsamt und meinte: Der Uhrmacher bedürfe zum Betriebe der Anlage nach § 5 der Straßenverkehrsordnung einer Genehmigung, denn dort hieße es:

„Veranstaltungen, für die öffentliche Straßen mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen werden, bedürfen der Erlaubnis dir Straßenverkehrsbehörde.

Mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen werden öffentliche Straßen insbesondere... durch den Betrieb von Lautsprechern, der sich auf öffentliche Straßen auswirken soll

Das Straßenverkehrsamt entschied innerhalb von drei Tagen, dafür allerdings verkehrt: „Das, Läutewerk beeinträchtigt den Straßenverkehr nicht im geringsten.“ Homann wendete ein: „In § 5 steht doch, daß zum Betrieb eines Lautsprechers die Genehmigung nötig ist. Außerdem steht da nichts von Beeinträchtigung des Straßenverkehr, sondern von Mehr-als-verkehrsüblicher-Inanspruchnahme der Straße, was wohl kaum dasselbe ist“ Er fragte den Regierungspräsidenten in Münster. Der antwortete nach drei Monaten: „Das Straßenverkehrsamt hat recht.“ Inzwischen ist eine Neufassung der Straßenverkehrsordnung herausgekommen. Darin war dem § 5 noch ein Absatz beigegeben: Der Betrieb eines Lautsprechers darf nur in dringenden Fällen genehmigt werden. Man folgerte: „Nun kann der Uhrmacher eine Genehmigung nicht mehr erhalten. Die Erfreuung des Publikums (und auch Geschäftswerbung) kann nie ein dringender Fall sein.“ Nach abermals drei Monaten kam die Antwort: „Das Läutewerk beeinflußt den Straßenverkehr nicht, ich habe jedoch Veranlassung genommen, den Uhrmacher zur Stellung eines Antrages gem. § 5 der Straßenverkehrsordnung zu veranlassen.“ Teigelkötter stellte den Antrag natürlich nicht.

Sein Nachbar wartete. Da nichts geschah, wandte er sich an den Minister für Verkehr in Nordrhein-Westfalen. Dessen Antwort: „Ich teile die Ansicht des Regierungspräsidenten, daß die beantragte (?) Erlaubnis nötig sei.“ Homann schrieb darauf dem Minister, die Antwort sei keine Antwort, denn er habe gefragt, ob trotz der nötigen, aber nicht beantragten und fehlenden Genehmigung die Anlage geduldet werden dürfe. Dem Minister wurde die Fragerei zuviel und er verfügte: „Dem Herrn Reg.-Präs. zur weiteren Veranlassung.“ Von diesem kam die Antwort: „... teile ich mit, daß der Uhrmacher bis jetzt keinen Antrag auf Genehmigung gestellt hat. Eine Genehmigung wurde daher auch vom Straßenverkehrsamt Lüdinghausen nicht erteilt.“ Homann schrieb wieder an den Minister und zitierte aus dem Kommentar von Müller die amtliche Begründung zu § 5 Straßenverkehrsordnung, die so lautet:

„Im Interesse der dringend notwendigen Lärmbekämpfung soll die Erlaubnis für den sich auf öffentlichen Straßen auswirkenden Lautsprecherbetrieb künftig nur noch in dringenden Fällen erteilt werden. Als solche kommen, abgesehen von Katastrophenfällen, wohl nur noch Vorbereitung, Unterstützung und Abwicklung von Veranstaltungen besonderer Bedeutung in Betracht; sie müssen eine solche Bedeutung haben, daß aus höherwertigen Gründen die Beeinträchtigung des allgemeinen Ruhebedürfnisses kurzfristig hingenommen werden kann...“