Von Leopold Sievers

Leopold Sievers ist Architekt in Hamburg. Er veröffentlichte bisher Feuilleton, Erzählungen und Gedichte in Zeitungen und Zeitschriften.

Das war ein Kampf!“, sagte er! Sie nahm seinen Arm und suchte sich einen Platz im Ellenbogen des nassen Lodenmantels. Er schüttelte den Regen vom Hut und schlug den verkrumpelten Kragen wieder hoch. Er zog sie vom Vordach, unter dem sie ihn erwartet hatte, hinaus auf die Straße.

„Das war ein Kampf!“, wiederholte er.

Lichtreklamen, Straßenlampen und die Kette der Schaufenster spiegelten sich in den nassen Steinen und den Pfützen zwischen den Gehwegplatten. Es waren kaum Leute da. Es regnete immer noch, aber es war weniger geworden. Sie gab ihm den Schirm. Er nahm ihn in Gedanken und hielt ihn sich über den Hut. Sie hatte sich bei dieser Geste des Schutzsuchens weit um ihn herumgebeugt, in der Hoffnung, ihm würde dabei das neue Halstuch auffallen, das sie im Ausschnitt ihres Mantels trug, aber er sah nichts.

„Wirklich ein wunderbarer Kampf!“, sagte er und schneuzte sich ins Taschentuch. Er sah sie nicht an. Sie suchte in seinem Gesicht, aber er sah sie nicht an. Sie roch die Nässe im imprägnierten Wollstoff seines Mantels. So müssen sich Leute anfühlen, dachte sie, die eine Woche im Wasser gelegen haben und zu deren Identifizierung man unerwartet gerufen wird.

„Wir haben natürlich gewonnen“, sagte er und stierte an ihrem Mund vorbei auf den Zeitungskiosk, der schon die ersten Meldungen ausgehängt hatte. Er sah nichts anderes, als den Aufmarsch der Zahlen mit Doppelpunkten dazwischen, dabei hätte es sich gelohnt, wenigstens einen Augenblick im Vorbeisehen bei ihrem Mund zu verweilen und sich vielleicht sogar ein paar Gedanken über ihn zu machen.