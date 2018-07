Über Antoine de Saint-Exupery ist in denvergangenen zehn Jahren schon sehr viel geschrieben worden; die Übersetzungen seiner Werke mehren sich zusehends in allen Ländern, und immer wieder erscheinen neue Biographien. Ansätze zu einem Saint-Exupéry-Kult lassen sich da und dort erkennen, und mit Recht warnte Marcel Arland in diesem Sommer davor, aus Antoine de Saint-Exupéry einen Saint Antoine d’Exupéry zu machen. Er war ein außerordentlicher Mensch, aber er war bestimmt kein Heiliger. Vielleicht war er auf dem Weg zu einer modernen Art von Heiligkeit, ohne dieses sein letztes Ziel zu erreichen, weil es ihm wohl an der Gnade fehlte – „Si j’avais In foi, jene supporterais plus que Solesmes“ schrieb er 1943 in jenem inhalts- und bedeutungsschweren „Brief an den General“.

Das Original dieses Briefes war wohl eines der kostbarsten Dokumente, die die Nationalbibliothek in Paris in einer kürzlich gezeigten Saint-Exupery-Ausstellung einem größeren Publikum zugänglich gemacht hat. Briefe an die Mutter, an die Frau und an Freunde erlaubten hier einen Blick in das reiche Innenleben des Dichters. Die Briefe an seine Mutter – eine Auswahl soll Anfang des neuen Jahres bei Gallimard erscheinen – künden von rührender Anhänglichkeit. In die Augen fiel ein von Saint-Exupéry auf reizende Weise illustrierter Brief an seinen Freund Guillaumet, den er in der Wüsteneinsamkeit von Cap Juby geschrieben hat. Auch jener Brief, den Gide in seinem Vorwort zum „Nachtflug“ zitiert, war ausgestellt, ebenso der letzte Brief an einen Kameraden, der die etwas bitteren und resignierten Worte enthält: „Sollte ich abgeschossen werden, so scheide ich ohne Bedauern. Der menschliche Ameisenhaufen, der um bevorsteht, macht mir Grausen. Ich war zum Gärtner geboren.“

Photos aus verschiedenen Lebensabschnitten ergänzten das Bild der Persönlichkeit, ebenso einige Porträts und Büsten, die seine Frau, eine talentierte Malerin und Bildhauerin, geschaffen hat.

Dem Schriftsteller und Dichter war der zweite Teil der Ausstellung gewidmet. Studien und Entwürfe zu seinen Werken, mit zahlreichen Korrekturen versehen, das Manuskript vom „Südkurier“ und vom „Flug nach Arras“, Korrekturabzüge und Sonderausgaben der anderen Bücher, meistens mit handschriftlichen Widmungen für diesen oder jenen seiner besten Freunde, füllten einige der Vitrinen. Als noch unveröffentlichter Text eine Erzählung mit dem Titel „Manon“. Der beste Beweis für den Schriftstellerruhm Saint-Exupérys war eine bescheidene Auswahl aus den Übersetzungen seiner Werke – der Katalog, der sie alle verzeichnen wollte, würde einen beträchtlichen Umfang haben. Von der reichen Literatur über Saint-Exupéry hatte nur noch ein kleiner Teil Platz im Ausstellungsraum gefunden. Alfons Rothmund