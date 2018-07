AUSSENHANDEL

Im deutsch-griechischen Warenverkehr wird bereits in naher Zukunft eine weitere Aufwärtsentwicklung erwartet. Schon 1953 stand die Bundesrepublik mit Lieferungen im Werte von 37 Mill. $ an dritter Stelle in der Reihe der Lieferländer und mit Warenbezügen in Höhe von 28 Mill. $ an der Spitze der Bezieherländer griechischer Erzeugnisse. Mit einem Anteil von 30 v. H. der gesamten griechischen Maschineneinfuhr war die Bundesrepublik auf diesem Gebiet der größte Lieferant und nahm im Wert rund 94 v. H. der griechischen – Tabakausfuhren ab.

Einfuhrrestriktionen hat Thailand mit sofortiger Wirkung eingeführt. Wie die Norddeutsche Bank AG. dazu aus Bangkok erfährt, wurde die Einfuhr von 94 Waren zwecks Förderung der heimischen Industrie und der Devisenersparnis grundsätzlich verboten.

Mit Rotchina haben britische Kaufleute Lieferverträge über 8,4 Mill. $ abgeschlossen, für die hauptsächlich Antibiotika geliefert werden sollen. Bei den Besprechungen ergab sich, daß die Chinesen offensichtlich zur Lockerung ihrer strengen Zahlungsbestimmungen bereit sind, die in der Vergangenheit oftmals zur Stornierung von Aufträgen geführt hatten.

Die Entwicklung des dänischen Außenhandels hat auch im Oktober ernstliche Besorgnisse ausgelöst: die Einfuhr ist auf die bisher höchste Monatszahl dieses Jahres von 577,4 Mill. im September auf 750,4 Mill. dKr. gesprungen, während der Export nur von 557,3 auf 564 Mill. anstieg.

AUSLAND

Rund 50 führende deutsche Firmen wollen in Brasilien Fabriken errichten, teilte der brasilianische Diplomat Maguo da Pimentel Brandao nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Rio de Janeiro mit. Als besonders interessiert bezeichnete der Diplomat das Volkswagenwerk und die AEG.