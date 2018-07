Der dirigistische Zahn, der in der These des Bundesverkehrsministers wurzelte, daß sich der Verkehr der Straße anzupassen habe, ist nun durch eine kategorische Erklärung der CDU-Fraktion des Bundestages gründlich gezogen forden. Die stärkste Fraktion des Bundestages hat in einer grundsätzlichen Entscheidung eindeutig zum Ausdruck gebracht, daß sie nicht gewillt ist, der Konzeption des Bundesverkehrsministers zu folgen. Sie hat dabei gefordert, daß die von dem Kraftverkehr zusätzlich aufgebrachten Mittel für den Ausbau des Straßennetzes zweckgebunden werden sollen. Durch diese Stellungnahme sind im Augenblick wohl die Fronten geklärt, nachdem jetzt auch der Verkehrsausschuß des Bundestages das Straßenentlassungsgesetz abgelehnt hat: ein Gesetz, dessen Begründung Seebohm immer wieder mit der Forderung nach einer verstärkten Sicherheit auf der Straße in allen seinen Reden verbunden hat.

Die stark konstruierte Forderung des Bundesverkehrsministers, daß der Kraftverkehr voll und ganz mit den früheren und kommenden Straßenkosten zu belasten sei, ist sowohl durch die geforderte Zweckbindung sowie durch die Entscheidung des Verkehrsausschusses, daß der Kraftverkehr aus dem Finanzgesetz höchstens mit 400 bis 500 Mill. D-Mark jährlich anzulasten sei, zusammengebrochen. Der Bundesverkehrsminister wird sich daher wohl oder übel den realen Tatsachen beugen müssen. Man sollte meinen, daß es nach Lage der Dinge nun an der Zeit wäre, eine Verkehrsversöhnung anzubahnen.

Die Hartnäckigkeit jedoch, mit der Dr. Seebohm noch auf der Tagung der Landesverkehrsminister in Bad Dürkheim die uneingeschränkte Durchführung seiner Gesetzentwürfe forderte, läßt wenig Hoffnung auf Einsicht zu. Nach der bisherigen Entwicklung kann aber die Entscheidung des Bundestages ruhig abgewartet werden, die weitgehend die realen Verhältnisse (zumindest den im Rahmen des Möglichen zu betreibenden Ausbau des Straßennetzes) berücksichtigen wird. Freilich wäre nun sehr zu wünschen, daß der Hauptteil der Kosten für den Straßen- und Autobahnneubau im Anleihewege aufgebracht wird, und daß die Mehrbelastung des Straßenverkehrs sich also auf die für die Verzinsung und Tilgung dieser Anleihen erforderlichen Beträge beschränkt. Es wäre nicht nur unbillig, sondern auch wirtschaftswidrig, vom Kraftverkehr zu verlangen, daß er Jahr für Jahr die vollen Baukosten à fonds perdu durch zusätzliche Abgaben aufbringt... zunächst etwas weniger, dann etwas mehr als eine halbe Milliarde DM jährlich, oder, wenn es nach dem CDU-Wirtschaftsausschuß geht, sogar eine volle Milliarde.

Das ist doch wahrhaftig kein Pappenstiel! Es wäre schon eine harte Zumutung für den Straßenverkehr, wenn er jährlich eine halbe Milliarde als Zwangsanleihe aufbringen müßte – wie schwer ist es der gewerblichen Wirtschaft gefallen, die eine Investitionshilfe-Milliarde, die sie in ihrer Gesamtheit zu beschaffen hatte, auf die Beine zu stellen! Nun meint man, es könne dem kleinen Ausschnitt aus der gewerblichen Wirtschaft insgesamt, der von der Kraftverkehrswirtschaft repräsentiert wird, ohne weiteres (in zwei Jahren, und dann weiterhin laufend) die gleiche Summe (als Abgabe, nicht als Zwangsanleihe) angelastet werden... Das ist nicht realistisch gedacht; hier ist der rechte Sinn für Maß und Größenordnung offenbar verlorengegangen! Was mit Recht verlangt werden kann, das-ist die zusätzliche Belastung des Kraftverkehrs mit den Zins- und Tilgungsbeträgen für Straßenbauanleihen; insoweit wird Schäffer ja wohl auch seinen Widerstand gegen eine Zweckbindung der vom Straßenverkehr aufgebrachten Steuern aufgeben müssen. H./T.