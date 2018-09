In Deutschland Mitglied der Besatzungsmacht zu sein, hatte ohne Zweifel auch seine angenehmen Seiten, wie einige tändelnde und luxuriöse Posten bewiesen, die gelegentlich auf den Abrechnungen erschienen. Schließlich gehört zur Demokratie der höhere Lebensstandard, und um überzeugend zu wirken, setzten die Umerzieher ihn für sich hoch an. Aber diese Zeit geht nun zu Ende, und sobald die Bundesrepublik die Souveränität erhält, wird man wieder auf getrennte Rechnung leben müssen. Die Hochkommissionen werden in Botschaften umgewandelt, und da bleibt es denn nicht aus, daß man ihre Budgets zu Hause unter die Lupe nimmt. In London zum Beispiel hat ein Ausschuß des Parlaments soeben mit Erstaunen festgestellt, daß der Voranschlag der Britischen Botschaft in Bonn einen Stab vorsieht, der viermal so groß wie in Washington und fünfmal größer als in Paris ist. „Ein Vergleich des angestellten Personals ist noch ungewöhnlicher“, fand der Ausschuß. „In Paris kommt man mit 72 Angestellten aus, in Bonn dagegen sollen es 539 oder siebeneinhalbmal soviel werden.

Auch die Wünsche für Lebenskosten und Aufwand hält man in London, wo man in der austerity lernte, sich einzuschränken, für „phantastisch“. Nicht so englische Beamte in Bonn, die finden sie nicht höher als anderswo und auf jeden Fall zu niedrig. Und der gewaltige Stab? Man dürfe nicht vergessen, meinen sie, daß es in Deutschland eine Erbschaft von neun Besstzungsjahren zu liquidieren gebe. Anthony Eden fügte hinzu, vor fünf Jahren sei die Zahl der englischen Beamten in Bonn sogar noch fünfzehnmal größer gewesen.

Jeden Pfennig Besatzungskosten müsse man in Zukunft mit deutschen Behörden aushandeln. Früher war es einfacher. Das Hauptquartier der britischen Rheinarmee in Mönchen-Gladbach werde 160 Millionen Mark kosten, das neue Subdepot 30 Millionen und die Basen der Royal Air Force westlich des Rheins ein Vielfaches. Das könne die englische Armee unmöglich selbst aushandeln, sie habe niemanden, der Deutsch verstehe: in der Tat, es wäre eine kapriziöse Europaarmee geworden! Auch sonst harren bedeutende Aufgaben, die Überwachung der Rüstung zum Beispiel und die Pflege der deutschen Beziehungen zu den Satellitenländern, die viel zu schwierig seien, als daß man sie Deutschen überlassen könnte. Über das politische Leben müsse man wachen, damit sich kein Nationalismus entwickelt, und auch über die Parteien, denn die seien noch keineswegs reif. Es wäre amüsant zu wissen, wer vom britischen Stab diese oder jene Partei betreut. Der Unterschied zwischen der Bundesrepublik und anderen Ländern sei eben, so meint man bei den Briten in Bonn, daß andere Länder noch nie einen Weltkrieg organisiert hätten und auch keiner britischen Anleitung bedürften, damit sie es nicht wieder tun. Das ist nun in der Tat beruhigend. Bisher hatten manche geglaubt, die Gefahr liege anderswo, in Moskau oder Peking zum Beispiel. Ob nicht die friedliche Führung einiger, die gern in Bonn blieben, so wird das Parlament in London sich vielleicht fragen, nicht eher dort mit Nutzen einzusetzen wäre? v. Z.