A. St., Stuttgart, im Dezember

Den Ausspruch Ludwigs von der Marwitz, der zur Städteverordnung des Freiherrn vom Stein sagte: „Da wird ja jede Stadt der Monarchie zu einer kleinen Republik“, variierte ein Abgeordneter des Badisch-württembergischen Landtags, als dort der Entwurf einer neuen Gemeindeordnung vorgelegt wurde mit dem Zuruf: „Das wird ja ein schönes Durcheinander werden!“ Anlaß dazu gab die Bestimmung, daß es den Gemeinden mit über 3000 Einwohnern überlassen werden sollte, ihre Verfassung selbst zu gestalten. Bis zu einem gewissen Grade wenigstens. Denn grundsätzlich festgelegt ist, um die Rechtsverhältnisse nicht zu sehr zu verwirren, die Gemeinderats-Verfassung. Größeren Gemeinden aber soll freigestellt werden, ob sie die Bürgerausschuß-Verfassung einführen, nach der die grundlegenden Entscheidungen in der Hand des Bürgerausschusses und die mehr verwaltungsmäßigen Aufgaben in der Hand des Gemeinderats liegen. Der Bürgerausschuß wird von den Gemeindebürgern und aus seiner Mitte wird der Gemeinderat gewählt. Den Vorsitz in beiden Gremien führt der in Urwahl gewählte Bürgermeister – mit Stimmrecht, aber ohne Stichentscheid. (Er hatte nach der bisherigen badischen Gemeindeordnung Stimmrecht und Stichentscheid, in der alten württembergischen Gemeindeordnung hatte er kein Stimmrecht, aber bei Stimmengleichheit den Stichentscheid.) Zwei Artikel der neuen Gemeindeordnung berechtigen den Hinweis auf das Schweizer Vorbild der „unmittelbaren. Demokratie“. Erstens: In kleinsten Gemeinden (bis zu 200 Einwohnern) tritt an die Stelle des Gemeinderats die Gemeindeversammlung. Hier regelt die wahlberechtigte Bürgerschaft ihr Geschick in eigener Regie. Zweitens: In allen Gemeinden soll das Bürgerbegehren und der Bürgerentscheid der Gesamtheit die Möglichkeit geben, auf die Entscheidungen der gewählten Gremien ihren Einfluß zu nehmen Dabei sind allerdings bestimmte Fragen, die den Bestand der Gemeinde bedrohen können – vor allem Steuerangelegenheiten –, der unmittelbaren Einwirkung der Gesamtbürgerschaft entzogen.

Da dem freigewählten politischen Gemeindeoberhaupt gegenüber dem Fachbürgermeister der Vorzug gegeben wird, soll zur fachmännischen Beratung der Gemeinde – besonders in Etatsfragen – nach altbewährtem württembergischem Muster der „Verwaltungsaktuar“ eingeführt werden, der als Kreisfachbeamter je nach Größe 4 bis 10 Gemeinden zu betreuen hat. Hier erheben sich – nicht nur im Landesteil Baden, der an seinem alten „Ratsschreiber“ festhalten will – mancherorts. Bedenken. Sie gelten der in allen vorangegangenen Artikeln proklamierten Freiheit der Gemeinden und stellen die Gretchenfrage nach der Staatsaufsicht. Zwar betont der Entwurf, daß der Kreisfachbeamte, ohne die Verantwortung der Gemeindeorgane zu berühren, seines Amtes walte und keine Weisungsbefugnis besitze, daß er „funktionell, auf der Seite der Gemeinde stehe“. Der Entwurf stellt weiterhin fest, daß die kommunale Aufsicht lediglich eine Rechts-, nicht aber eine Sachaufsicht zu sein habe – soweit es sich nicht um Weisungsaufgaben handelt, daß außerdem möglichst viel Verwaltungsaufgaben von den übergeordneten Behörden an die Gemeinden abgegeben werden sollen. In dem Abschnitt „Informationsrecht“ aber verwischen sich die Grenzen. Denn „die Rechtsaufsichtsbehörde kann sich alle Unterlagen vorlegen lassen, auch an den Sitzungen des Gemeinderats teilnehmen und verlangen, daß der Gemeinderat zur Behandlung bestimmter Fragen einberufen wird.“

Man hat im Landtag, obschon man sich über einzelne Modifikationen noch wird einigen müssen, den demokratischen Charakter der Vorlage und vor allem das Bestreben anerkannt, möglichst viel Aufgaben den Gemeinden in eigener Regie zu überlassen. Ein Hemmnis aber kam nicht zur Sprache: Eine erhebliche Zahl alter Reichs-, neuer Bundes- und Landesgesetze hat die Zuständigkeit auf höherer Ebene bereits festgelegt. Sie alle müssen im Sinne der neuen Gemeindeordnung geändert werden. „Und das wird nicht so einfach sein“, sagt der badisch-württembergische Innenminister Ulrich, „denn es handelt sich nicht um einige, auch nicht um einige Hundert, sondern um etliche Tausend solcher Gesetze.“