Die meisten Deutschen dürften mit Pittsburgh die Vorstellung einer besonders häßlichen Stadt verbinden, die Vorstellung rauchender Schlote, schmutziger Fördertürme und eintöniger Arbeiterwohnungen. Mag sein, daß diese Vorstellung einmal annähernd richtig gewesen ist, heute ist sie es gewiß nicht mehr. Pittsburgh ist, natürlich an amerikanischen Maßstäben gemessen, ssgar eine überraschend schöne Stadt. Dazu trägt nicht nur die reizvolle Umgebung und die hügelige Landschaft Pennsylvaniens bei, dessen Geschichte einst Beethoven in einer Symphonie zu verherrlichen plante. Auch die Stadt selbst ist großartig gelegen, unmittelbar am Zusammenfluß des Allegheny und des Monongahela Flusses, die hier z wei Seiten eines spitzen Dreiecks (the Golden Triangle) bilden und deren Ufer sich ziemlich hoch über die innere Stadt erheben.

Natürlich hat Pittsburgh zahlreiche Fabriken. Wir besuchten eines der größten Stahlwerke Amerikas, die Jones & Laughlin Steel Corporation (Belegschaft 44 000; Umsatz 1953: 624 Mill $); aber Industrie, Stadtverwaltung und der Gemeinsinn einzelner Bürger haben viel getan, um die Schäden, die nun einmal jede Massierung von Industrie mit sich bringt, herabzumindern. Außerhalb der Hauptgeschäftsgegend sind weiträumige Parkanlagen und sonstige großzügige gemeinnützige Einrichtungen, wie das Mellon Institut (technische Grundlagenforschung) und die Carnegie Stiftungen (Technische Hochschule, Bibliothek und Museum), entstanden, alle überragt von der "Catbedral of in 42 Stockwerken die Universität von Pittsburgh beherbergt. Und an der Spitze des Golden Trivoller Harmonie sich niemand wird verschließen können; drei der geplanten acht Hochhäuser mit kreuzförmigem Grundriß sind bereits fertig und bezogen.

Pittsburgh ist nicht nur, wie man meist glaubt, ein Zentrum amerikanischen Kohlenbergbaues und der Stahlerzeugung und Verarbeitung, auch andere < wichtige Industrien sind hier beheimatet: die Aluminiumproduktion (ALCOA), die Glaserzeugung, die elektrotechnische (Westinghouse) und die Lebensmittelindustrie (Heinz). Aber die Eisenindustrie und der Kohlenbergbau haben doch auch heute noch eine überragende Bedeutung. Etwa ein Fünftel der Steinkohlenförderung Amerikas entfällt auf Pennsylvanien, mehrere der großen Stahlkonzerne mit Produktionsstätten im gesamten Land, darunter die United States Steel Corporation, die allein ein Drittel des amerikanischen Stahls erzeugt, haben ihren Hauptsitz in Pittsburgh.