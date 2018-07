Offensichtlich gehört das Problem der „Fliegenden Untertassen“ immer noch zu den Themen, die nicht ohne weiteres ad acta gelegt werden können. Diskutieren wir also weiter über die: Frage, ob Wesen aus anderen Welten in unseren Lufträumen umherziehen! Gewisse Veröffentlichungen der US-Luftwaffe, über die Donald Ahrens in der ZEIT (Nr. 51) referierte, legten dar, daß offizielle amerikanische Kreise alles andere als „untertassen-gläubig“ seien. Es ist jedoch das gute Recht des Majors Donald E. Keyhoe, den alle Welt als den Autor des Buches „Der Weltraum rückt uns näher“ kennt, seinerseits Stellung zu nehmen. Er wird dabei vertreten durch den Blanvalet-Verlag, Berlin, der unsfolgende Darstellung übermittelt hat:

Die ZEIT veröffentlichte in Nr. 51 einen „Untertassen-Scherben“ betitelten Aufsatz, in dem der Verfasser, auf eine Erklärung der Pressestelle der amerikanischen Luftwaffe in Europa Bezug nehmend, den Autor des Buches „Der Weltraum rückt uns näher“, Major Donald E. Keyhoe beschuldigt, die Leser bewußt irregeführt zu haben. Die Beschuldigung werde von der US-Luftwaffe damit begründet, daß Keyhoe in seinem Buche der Behauptung entgegen kein amerikanisches Geheimmaterial, das heißt in eine Sicherheitsklasse eingereihtes Material habe verwenden können, weil dieses Material jederzeit der Presse zur beliebigen Verwendung zugänglich gewesen sei. Da diese Erklärung, wie es sich zeigt, geeignet ist, den Ruf des Autors auf das empfindlichste zu schädigen,’ hat es der Verlag Blanvalet, Berlin, als des Autors Sachwalter für nötig gehalten, Major Keyhoe selbst, sowie Capt. Edward J. Ruppelt, der von Juli 1951 bis August 1953 in leitender Funktion dem Luftwaffenausschuß zur Klärung der UFO-Phänomene (Project Bluebook) angehörte und genauen Einblick in die Untersuchungsmethoden wie in die Art der Behandlung bei den Unter-, suchungen sich ergebender Informationen hatte, um eine Stellungnahme zu bitten.

In Capt. Ruppelts Erklärung, die er an Major Keyhoe richtete, heißt es: „In der Zeit vom Juli 1951 bis August 1953, während ich die Nachforschungen der Luftwaffe in bezug auf unbekannte Flugobjekte leitete, wurden auf Ersuchen der – Presseabteilung des Verteidigungsministeriums gewisse Berichte deklassifiziert und Ihnen übersandt. Der Vorgang der Übermittlung solcher Informationen an Sie war so, daß ich zunächst eine Anforderung für die Daten entweder direkt von ÖPI/DD (Pressestelle im Verteidigungsministerium) oder dem Direktor des Intelligence-Departments telegraphisch oder telephonisch erhielt. Nach Freigabe durch meine Vorgesetzten gingen sie telegraphisch zurück. In vielen Fällen wurde ich informiert, daß die Daten für Sie bestimmt seien.“

Major Keyhoe nahm dazu Stellung: „Ich bin als regulärer Marinekorps-Offizier außer Dienst noch Disziplinarmaßnahmen unterworfen, wenn ich – Marine- oder Marinekorps-Bestimmungen verletze oder gegen bestimmte Verhaltungsmaßregeln verstoße. Wenn ich einen solchen Betrug verübt hätte, wie ihn Luftwaffenstellen in Deutschland anzudeuten scheinen, wäre ich sicher für ein Militärgerichtsverfahren reaktiviert worden. Ich wiederhole hiermit meine Aufforderung – und der deutsche Verleger kann mit dieser Erklärung nach seinem Belieben verfahren: Wenn alle im Anhang meines Buches aufgeführten Air Technical Intelligence-Fälle einschließlich des Tremonton-Utah-Film-Falles samt den Luftwaffen-Schlußfolgerungen vom Luftwaffen-Intelligence-Büro nicht ausdrücklich für mich deklassifiziert und freigegeben wurden, verlange ich, daß die Luftwaffe das US-Marinekorps ersucht, gegen mich in offenem Militärgerichtsverfahren zu verhandeln, so daß die Tatsachen zur Kenntnis der amerikanischen Öffentlichkeit und jedes anderen, der sich für sie interessiert, gebracht werden können. Die fragliche Erklärung Oberst Browns (daß Keyhoes Buch nicht das „endorsement“ der Luftwaffe habe) stellt meiner Meinung nach einen vorsätzlichen Versuch dar, jeden anzuschwärzen, der es versucht, die Wahrheit über die Unbekannten Flugobjekte in die Öffentlichkeit zu tragen. Auch eine Anzahl Beamter hat auf ähnliche Weise versucht, die „Fliegenden Untertassen“ als Halluzinationen, schlechte Witze, Luftspiegelungen und so weiter abzutun.

Es ist bezeichnend, daß die Luftwaffe nach sieben Jahren noch immer ihre Nachforschungen fortsetzt. Noch immer verwendet sie große Beträge aus öffentlichen Mitteln dafür, einen beträchtlichen Teil davon für Konsultationen prominenter Wissenschaftler. Düsensperrflieger sind fast tausendmal aufgestiegen, um UFOs zu verfolgen und mehr über sie zu erfahren. Militär-, Marine- und Luftverkehrspiloten wurden kürzlich neue vertrauliche Instruktionen gegeben, die beweisen, wie ernsthaft die Angelegenheit wirklich ist. Und der höchste Offizier der Luftwaffe, Generalleutnant Nathan Twining, Stabschef der Luftwaffe, gab am letzten Armed-Services-Day, am 15. Mai 1954, folgende bedeutungsvolle Erklärung ab: ‚Die Luftwaffe hat die besten Köpfe des Landes veranlaßt, sich mit dem Problem der fliegenden Untertassen zu beschäftigen .. Nachdem er zugegeben hatte, daß die Luftwaffe ungefähr 10 vom Hundert der Beobachtungen nicht erklären könne (viele Autoritäten halten die Zahl für höher) fügte General Twining hinzu: ‚Wenn sie vom Mars kommen, und es gibt ein Volk und eine Welt, die uns so weit voraus sind, brauchen wir uns meiner Meinung nach keine Sorgen zu machen.‘ Nachdem er auseinandergesetzt hatte, man habe keinen Beweis, daß es wirklich so sei, erklärte Twining – im Gegensatz zu vielen Luftwaffen-Offizieren unterer Dienstgrade, besonders in der Presseabteilung –, daß die Angelegenheit nicht auf die leichte Schulter genommen werde. ‚Wir beschäftigen uns gewiß mit diesem Problem‘, sagte er, ,und wir schreiben keineswegs alle Berichte ab.‘

Der deutsche Verleger mag Oberst Charles Brown fragen, ob er leugnen will, daß General Twining diese Erklärungen abgab. Er mag auch folgende Fragen stellen:

1. Warum besteht, wenn nichts an den fliegenden Untertassen‘ ist, ein Dauerbefehl, Sperrflieger hochzuschicken, wann immer ein UFO durch Radar registriert und verfolgt wird?