Seit einigen Monaten ist die Finanzverwaltung hellhörig geworden. Sie hat bemerkt, daß das Steuerzahlen und Steuereinheben im modernen Staat, der einen ungeheuren Teil des Volkseinkommens für sich in Anspruch nimmt, ein politisches Problem ist. Dieser Gesichtspunkt war lange vernachlässigt. Jetzt aber beschäftigt man sich mit einemmal in Bonn und in den Finanzministerien der Länder mit dem Verhältnis zwischen dem Steuerzahler und der Finanzverwaltung. Pressekonferenzen und Rundgespräche finden statt. Geplagte Beamte bis zum Rang des Ministerialdirektors und Oberfinanzpräsidenten reisen Hunderte von Kilometern, um an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Wieviel etwa die Kritik der Öffentlichkeit zu dieser höchst bedeutsamen Sinneswandlung beigetragen haben mag, soll in einem Augenblick, in dem sich einiges zum Bessern wendet, gar nicht erörtert werden. Sondern wir stellen mit Genugtuung fest, daß sich im Bereich des Steuerwesens tatsächlich ein neues Klima zu entwickeln scheint: die Verwaltung wirbt um Verständnis.

Besonders sollte man es dem Bundesfinanzministerium anrechnen, daß es sich in diese Entwicklung eingeschaltet und die Führung übernommen hat, obwohl die Finanzverwaltung Angelegenheit der Länder ist. Minister Schäffer hat es durch Veranstaltung eines Rundgesprächs getan – er selbst konnte infolge einer ernsten Erkrankung leider nicht teilnehmen –, das dieser Tage in der Akademischen Bundesfinanzschule in Siegburg stattfand. Hohe und höchste Beamte der Finanzverwaltung, Professoren – darunter Professor Bräuer, der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler -, Wirtschaftsführer und Journalisten fanden sich zusammen und diskutierten unter dem Vorsitz von Professor Spitaler (Köln) das Verhältnis zwischen Bürger und Finanzverwaltung. Die Einzelheiten der Diskussion geben wir nur deshalb nicht wieder, weil wir unsere Leser im II. FORUM DER ZEIT (Nr. 43 vom 28. Oktober) gründlich über diese Fragen informiert haben.

Auch auf der Siegburger Veranstaltung zeigte sich wieder, daß hohe Verwaltungsbeamte der Kritik und den Forderungen, die bei solcher Gelegenheit nun einmal erhoben werden müssen, durchaus aufgeschlossen gegenüberstehen. Vieles sollte an der Gesetzgebung – für die hauptsächlich der Bund verantwortlich ist –, noch mehr sollte an der Praxis geändert werden, das wurde ziemlich allgemein zugegeben. Dabei legen die Beamten sehr großen Wert darauf, klarzustellen, daß der Verwaltung nur die Durchführung obliegt und daß ihr nicht die Verantwortung für die Tarife und für die Verfahrensregeln aufgebürdet werden darf, die nur der Gesetzgeber ändern kann. Daran und an manchem anderen merkt man, wie schwierig die Lage der Finanzverwaltung ist, die mit ihren Beamten gewissermaßen an der Steuerfront kämpft und den Kopf für die Befehle hinhalten muß, auf deren Inhalt sie wenig Einfluß hat. Und weil sie genötigt ist, schlechte ebenso wie gute Gesetze und Vorschriften mit Eifer und Energie durchzuführen, entwickelt sie ein Wertsystem, das für die andere Seite, nämlich für diejenigen, die zahlen müssen, nicht immer vollkommen überzeugend ist. Hier liegt eine der Wurzeln von Differenzen und Mißverständnissen. Man sah das zum Beispiel an der folgenden Einzelheit der Diskussion. Der Satz: in dubio pro fisco (im Zweifel ist zugunsten des Fiskus zu entscheiden) müsse aus dem Denken und Handeln der Finanzverwaltung verschwinden, sagte der Bonner Steuerrechtslehrer Prof. Flume. Ihm antwortete der schlagfertige Hamburger Regierungsdirektor Prass, man müsse richtig sagen: in dubio pro Allgemeinheit, außerdem gelte der Grundsatz nur dann, wenn der Steuerpflichtige durch Vernachlässigung seiner (Buchführungs-) Pflichten den Zweifel selbst hervorgerufen habe. Und der Berliner Senatsdirektor Weltzien fügte hinzu, man müsse leider feststellen, daß es beim Steuerpflichtigen allzu häufig heiße: sine dubio contra fiscum (ohne Zweifel gegen den Fiskus).

In der Wertvorstellung der Finanzverwaltung ist eine vollkommene – den Steuerzahlern aber weithin nicht bewußte – Identität der Höhe des Steueraufkommens und des Interesses der Allgemeinheit vorhanden. Damit. rechfertigt die Finanzverwaltung vor sich selbst und vor anderen manche Härte. Aber diese Identifizierung ist die Rechtfertigung aller staatlichen Tätigkeit überhaupt, die Finanzverwaltung kann hier kein Monopol geltend machen. Gewiß kann der Staat seine Aufgaben für die Allgemeinheit nicht erfüllen, wenn die Steuerinspektoren nicht für das Steueraufkommen sorgen, aber er kann es ebenso nicht, wenn keine Polizei da ist, die für Ordnung sorgt, kein Unterrichtswesen, das den Steuerbeamten die notwendige Ausbildung vermittelt, und so weiter. Auch die Wirtschaft könnte für sich geltend machen, daß ihre Tätigkeit mit dem Allgemeininteresse identisch ist, denn wenn sie nicht produzierte, gäbe es weder einen Staat noch Steuerbeamte. Die Interessen des Fiskus mit denen der Allgemeinheit gleichzusetzen, ist daher ebenso richtig wie falsch. Es müssen nämlich die Interessen der Allgemeinheit, zu denen auch die fiskalischen gehören, miteinander in Einklang gebracht und nicht absolut genommen werden.

Ein anderes wichtiges Argument des erwähnten Wertsystems ist das der „Gleichmäßigkeit der Besteuerung“, das in der Diskussion sehr oft erwähnt wurde. Auch dieses Argument ist richtig, aber nicht absolut. Das sieht man schon daraus, daß der Staat auf die Balance der Konkurrenz, die durch die „Gleichmäßigkeit der Besteuerung“ unbedingt gewahrt werden soll, bei anderen Gelegenheiten ohne weiteres verzichtet, zum Beispiel bei der Investitionshilfe. Trotzdem ist es selbstverständlich notwendig, auch aus dem Gesichtspunkt der Gleichmäßigkeit (wie aus vielen anderen) den Kampf gegen die Steuerhinterziehung energisch zu führen, besonders wenn man bedenkt, daß noch nicht einmal diejenigen, die sich öffentlich für Steuerehrlichkeit einsetzen, immer pünktlich ihre Steuern bezahlen. In der Diskussion erzählte der Diplomvolkswirt Wolkersdorf, er habe Steuererklärungen von Persönlichkeiten gesehen, deren Name in aller Munde ist, aber diese Erklärungen hätten von der Steuermoral nichts erkennen lassen, die sie in öffentlichen Erklärungen von der Bevölkerung fordern. Herr Wolkersdorf, der am wirtschaftswissenschaftlichen Insitut des Deutschen Gewerkschaftsbundes tätig ist, ließ leider nicht erkennen, um welche Persönlichkeiten es sich handeln könnte.

Gespräche in den Arbeitspausen waren nicht immer so fruchtbar, wie man nach dem Verlauf der Diskussion hätte erwarten können. Sie zeigten nämlich, daß man oben auf der Ministerialebene, wo durchwegs hochgebildete Beamte von kultivierten Auffassungen tätig sind, nicht allzuviel Ahnung davon hat, was unten auf der Ebene der, Finanzämter oder der Fahndungsbehörden gelegentlich vorgegangen ist. Schon in den Länderministerien hält man das einfach nicht für möglich, geschweige im Bundesfinanzministerium, dessen Steuerabteilung, was die leitende! Personen betrifft, ungefähr das Charmanteste und Wohlwollendste ist, was man sich an Behörde vorstellen kann. Um so mehr möchte man hoffen, daß jetzt unten bemerkt wird, was oben vorgeht, denn zur Befriedung des Verhältnisses zwischen Steuerzahler und Finanzverwaltung sind vor allem Tatsachen nötig, nicht nur public relations.

Der Zeitpunkt ist außerordentlich günstig. Die Steuerreform hat zum ersten Male seit dem Kriege erträgliche Tarife gebracht. Für den Steuerzahler gilt, daß Steuervergehen jetzt viel schwerer wiegen werden als bisher. Die Verwaltung ihrerseits hat erkannt, daß sie eine große politische Aufgabe zu lösen hat, nämlich eine echte Befriedung im Steuerbereich herbeizuführen. Eine neue Gesinnung ist notwendig. Beim Steuerzahler wie beim Steuerinspektor. Und es ist ein großes Verdienst der Siegburger Tagung, daß sie dazu einen ernsten Beitrag geleistet hat. W. P.