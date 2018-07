Inhalt Seite 1 — Was Deutsche über ihren Staat denken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenig Interesse für Regierung und Verfassung – Sechsjährige Ergebnisse der Demoskopie

In wie vielen Fällen und bei wie vielen Anlässen wird eine Auffassung, die irgendwer oder eine bestimmte mehr oder weniger kleine Gruppe geäußert hat, vielleicht als das Urteil der Deutschen ausgegeben. Insbesondere wimmelt es in der Politik von solchen Verallgemeinerungen. So wäre es denn nützlich, einmal einen ungetrübt objektiven Einblick in die Anschauungen der Deutschen zu nehmen.

Wer heute die Frage stellt, welches das wichtigste Problem sei, mit dem sich zur Zeit Westdeutschland beschäftigen sollte, findet die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands an der Spitze der Dringlichkeitsskala. 1951 rangierte die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage an der Spitze, während damals die Wiedervereinigungsfrage nur 18 v. H. der Befragten vordringlich erschien. Schon die Verschiedenheit der Antworten in den knapp drei Jahren zwischen 1951 und 1954 gibt Hinweise darauf, wie falsch es ist, von Deutschen und den Deutschen zu sagen: so oder so denken sie. Das Allensbacher Institut für Demoskopie hat jetzt aus der großen Reihe seiner Umfragen, die es seit der Währungsreform, und vereinzelt auch schon vorher, durchgeführt hatte, eine Art Spiegel der öffentlichen Meinung zusammengestellt. („Antworten“, Politik im Kraftfeld der öffentlichen Meinung von Erich Peter Neumann und Elisabeth Noelle, Verlag für Demoskopie, 1954.)

Das sind nicht dürre Statistiken und Tabellen, sondern es ist ein Panorama dessen, was die Deutschen in den letzten sechs Jahren dachten, über ihren neuen Staat, ihre Politiker, ihre Wirtschaft, ihre Möglichkeiten, wieder auf die Beine zu kommen, über Hitler, was ihnen die Vergangenheit, Schule und Kirche bedeuten, was sie von der Gesetzgebung, von der Nationalhymne, der Konfessionsschule und dem Föderalismus, den Preisen, dem Mitbestimmungsrecht, der Todesstrafe oder dem Neofaschismus halten...

Interessanter noch scheint im Rückblick das, was inzwischen durch neue Ereignisse und Entwicklungen überholt ist, insofern es sich an den Aussagen von damals messen läßt. Als im Juli 1948, wenige Wochen nach Einführung des neuen knappen Geldes, ein Querschnitt der Bevölkerung danach gefragt wurde, ob das Geld seiner Meinung nach seinen Wert behalten werde, antworteten nur 12 v. H. mit einem bestimmten Ja, 36 v. H. mit einem ebenso bestimmten Nein. Im November 1951, also drei Jahre nach dem Beginn der – westdeutschen Prosperität, beurteilen nicht weniger als 80 v. H. aller Befragten die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg als „die Jahre, in denen es Deutschland in diesem Jahrhundert am schlechtesten gegangen ist.“ Nur 8 v. H. wollten die Kriegszeit selbst, 2. v. H. die Zeit des Dritten Reiches, 7 v. H. die Zeit der Weimarer Republik als jene schlechtesten Jahre des Jahrhunderts gewertet wissen. Das Elend der Nachkriegsjahre hatte das Vertrauen in stabile Aufbaumöglichkeiten bis zum Nullpunkt absinken lassen, und die harte Abwertungsquote der Währungsreform schien vielfach die Hoffnung auf eine Wendung zum Besseren zu verdunkeln.

Es ist frappant, an den darauffolgenden vierteljährlichen Umfragen abzulesen, wie sich aus den ersten Schwierigkeiten im Umgang mit dem knappen neuen Geld allmählich neues Vertrauen in den Wert der Leistung und der Arbeit entwickelt. Im Juli 1948, also unmittelbar nach dem Währungsschnitt, finden 42 v. H. der Bevölkerung das Leben schwieriger als vor der Reform; im Oktober, drei Monate danach, sind es nur noch 37 v. H.; im März des folgenden Jahres ist die Zahl der Neinsager schon auf 31 v. H. gesunken, bis sie in den folgenden Jahren immer kleiner wird, um schließlich zu einer unbeachtlichen Minorität zu werden.

*