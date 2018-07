Die HV der Deutsche Centralbodenkredit AG, Berlin-Köln – vertreten waren Dom. 30,8 Mill. Aktien von nom. 43 Mill. RM Grundkapital –, genehmigte die Altbankenrechnung, die DMEB zum 1. Januar 1953 mit der Neufestsetzung des Kapitals (10 : 3) auf 12,9 Mill. DM, sowie den Abschluß für 1953 mit 5 v. H. Dividende. AR-Vorsitzender Dr. Clemens Plaßmann. Düsseldorf, erinnerte nochmals an die besonders schwierige Situation des Institutes, das erst sehr spät zu einem Neugeschäft kommen konnte. Zu der Vorstandsermächtigung, das Kapital bis auf 18 Mill. DM zu erhöhen, erklärte Dr. Plaßmann, daß eine weitere Verstärkung der Eigenmittel erforderlich sei. Auf die Frage eines Aktionärs, ob nicht ein günstigeres. Umstellungsverhältnis möglich gewesen wäre, erwiderte Plaßmann, daß mit 10 : 3 die optimale Grenze gewählt worden sei. Das Verhältnis von Kapital zu den Rücklagen, sei noch nicht so günstig, wie es einmal vor dem Kriege war, man habe aber alles getan, um die Interessen der Aktionäre zu wahren. Von Vorstandsseite wurde mitgeteilt, daß sich das Geschäft 1954 zufriedenstellend entwickelt hat.

AR und Vorstand der Degussa haben beschlossen, der für den 28. Januar vorgesehenen oHV die Ausschüttung einer Dividende von 8 v. H. vorzuschlagen.

Die HV der Voigt & Häffner AG, Frankfurt/M., deren AK überwiegend (rund 96 v. H.) bei der Deutsche Continental-Gas-Gesellschaft, Düsseldorf, liegt, hat beschlossen, das Grundkapital um 2,5 Mill. DM auf 10 Mill. DM zu erhöhen. Die neuen Aktien werden den Aktionären durch die Süddeutsche Bank AG im Verhältnis 3 : 1 zu pari zum Bezug angeboten! sie sind ab 1. Januar 1955 dividendenberechtigt. Die Gesellschaft hat zuletzt 8 v. H. Dividende für 1953 gezahlt. Das laufende Geschäftsjahr 1954 ist bei einer beachtlichen Umsatzzunahme sehr zufriedenstellend verlaufen.

Die Witwen- und Waisenkasse, Allgemeine Lebensversicherungsanstalt a. G., München, die jetzt auf ein 70jähriges Bestehen zurückblickt, legte ihren Rechenschaftsbericht für die Zeit vom 21. 6. 1948 bis zum 31. 12. 1953 vor. In diesem Zeitraum stieg der Neuzugang von 33 495 Versicherungen mit 51,7 Mill. DM auf 65 452 Versicherungen mit 106,8 Mill. DM. Der Versicherungsbestand, der Ende 1947 insgesamt 313 233 Versicherungen mit 194 Mill. DM betragen hatte, wuchs bis Ende 1953 auf 408 454 mit 391,8 Mill. DM und beträgt zur Zeit rund 475 Mill. Damit hat die Anstalt nicht nur die Bestandsverluste der Kriegs- und Nachkriegszeit aufgeholt, sondern innerhalb von vier Jahren ihren Bestand mehr als verdoppelt. Die Gewinnrücklage erreichte Ende 1953 die Summe von 7,8 Mill. DM. Damit ist die Anstalt in die Lage versetzt, neben der Zahlung von Schlußdividenden ab 1. 1. 1954 auch wieder laufende Dividendenausschüttungen bis zu 16 v. H. eines Jahresbeitrages vorzunehmen.

Berliner Handels-Gesellschaft wieder In Berlin. Die vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Hans Fürstenberg (Sohn des Mitbegründers), geleitete HV der Berliner Handels-Gesellschaft in Berlin – vertreten waren nom. 18,57 Mill. RM von nom 28 Mill. RM – genehmigte die Umstellung des Kommanditkapitals im Verhältnis 7:5 auf 20 Mill. DM sowie den Abschluß für das Geschäftsjahr mit (erstmals seit 1944) 6 1/2 v. H. Dividende. Hans Fürstenberg sowie Dr. Eduard von Schwartzkoppen gaben Überblicke über die schwierige Aufbauarbeit, die zum Erreichen des heutigen Zustandes, der die Wiederherstellung des alten Namens und Sitzes der Bank in Berlin bedeutet, wobei das Schwergewicht des Geschäftes in Frankfurt liegt. Die Berliner Handelsbank AG, Berlin, bleibt auch nach ihrer Übernahme durch die Muttergesellschaft zur Abwicklung ihrer Geschäfte als Rechtspersönlichkeit bestehen. Dem AR gehören an: Hans Fürstenberg, Genf: Dr. lag. h. c. Friedrich Spennrath (AEG), Berlin, Dr. jur. Erich Lübbert (Dyckerhoff & Widmann KG), München-Hamburg Dr. Ernst Schneider (Kohlensäure-Industrie AG), Düsseldorf, sowie zwei Arbeitnehmervertreter. Ersatzmitglieder sind: Prof. Dr. Ing. Herbert Albrecht (Kraftübertragungswerke Rheinfelden), Rheinfelden, und Dr. jur. Walter Nettelrodt (Eisenbahn-Verkehrsmittel AG), Düsseldorf.

Auf der Delegiertenversammlung der Kravag, die 1950 von sieben Straßenverkehrsgenossenschaften als Versicherungsgesellschaft gegründet worden war, teilte Dir. Rocke mit, daß erstmalig für 1953 eine Prämienrückgewährung für schadensfreie Versicherungen in Höhe von 7,5 v. H. vorgenommen werden konnte. Es Ist bei dem jetzigen Stand nicht ausgeschlossen, daß für 1954 eventuell auch bei eingetretenem Schaden Rückvergütungen gezahlt werden können. Der AR wurde in seiner bisherigen Zusammensetzung wiedergewählt. Neu gewählt wurden: Breiter, Frankfurt; Gruhn, Kiel; Herkel, Hamburg, und Loese, Neumünster. AR-Vorsitzer Ist weiterhin Lothar Raucamp, Düsseldorf.

Die HV der Hamburg-Bremer-Feuerversicherungs-Gesellschaft, Hamburg – die Gesellschaft blickt Anfang nächsten Jahres auf das einhundertjährige Bestehen zurück –, hat beschlossen, das Grundkapital im Verhältnis 10 : 3,5 auf 1,575 Mill. DM umzustellen. 0,525 Mill. eigene Aktien werden eingezogen und dieser Betrag den Rücklagen zugeführt, die sich damit auf 0,68 Mill. DM belaufen. Für das Geschäftsjahr 1952 wird erstmals seit Kriegsende wieder eine Dividende verteilt, und zwar von 6. v. H.

Ilseder Hütte: Durchgreifende Besserung der Absatz- und Ertragslage. Die Ilseder Hütte setzt den in diesem Jahre auf-, genommenen Kontakt mit ihren Aktionären in einem Rundschreiben zur Jahreswende fort, in dem es u. a. heißt, daß sich die produktionsmäßig gesehen sehr schlechten Monate zu Anfang und die guten Monate der Hüttenwerke zu Ende des Geschäftsjahres 1953/54 (30. 9.) etwa die Waage halten. Während in den Monaten Januar bis März 1954 die Produktion in den Hüttenwerken im Durchschnitt auf 44 362 Monatstonner zurückgegangen ist, – der Monatsdurchschnitt des vorangegangenen Geschäftsjahres 1952/53 hatte bei 54 408 t Rohstahl gelegen –, ist die Produktion in den drei letzten Monaten des Geschäftsjahres 1953/54 (Juli bis September) auf 59 711 Monatstonnen gestiegen, im Oktober sogar auf 63 949 t. Letzteres ist die größte Monatserzeugung seit Bestehen der Ilseder Hütte. Wie es in der Mitteilung heißt, ist die Produktionssteigerung nicht auf eine Kapazitätsausweitung zurückzuführen, sondern sie wurde durch technische Verbesserungen erreicht. Die Kohlenförderung mußte zwar bis September 1954 gedrosselt werden, inzwischen hat sich aber die Absatzlage so gebessert, daß, die laufende Förderung glatt untergebracht wird und noch die Kohlen- und Kokshalden abgebaut werden können. In einigen Sorten zeigten sich sogar bereits Knappheitserscheinungen. Auch beim Erzbergbau habe sich die Beschäftigungslage durch die erhöhte Roheisenproduktion des Hochofenwerkes günstig entwickelt. Die veränderte Absatzlage hat sich auch, nach dieser Mitteilung, auf die finanzielle Situation ausgewirkt. Die Gesellschaft wird zum Jahresende 1954, von geringfügigen langfristigen Schulden abgesehen, praktisch schuldenfrei sein.