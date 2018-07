Berlin, Ende Dezember

Da ich keinen Vati mehr habe, der mir praktische Handgriffe beibringen kann, muß meine Mutti jede kleine elektrische Reparatur zum Elektriker bringen.“ Darum wünscht sich der zehnjährige Klaus-Dieter C. zu Weihnachten, „daß ein Elektriker mir diese Handgriffe beibringt“. Das ist einer der 862 Weihnachtswünsche, die dem Sender Freies Berlin in seiner aktuellen Abteilung „Rund um die Berolina“ zugingen, als er vor drei Wochen die Berliner Kinder zwischen zehn und dreizehn Jahren nach Wünschen fragte, deren Erfüllung man sich nicht kaufen kann. Mit Privatpersonen, Behörden und Einrichtungen des öffentlichen Lebens haben sich die Rundfunkleute in Verbindung gesetzt, um über dreihundert Wünsche erfüllen zu können. Dazu gehört auch die Bitte der zwölfjährigen Angelika D., einen Tag lang Leiterin des Wohnungsamtes Charlottenburg zu sein, „damit ich Vati und Mutti, die mit uns drei Kindern – seit vier Jahren in einer Nissenhütte am Reichssportfeld wohnen, eine schöne Wohnung in einer Neubausiedlung nachweisen kann“.

Neben den vielen Wünschen echter Großstadtkinder, die den Flugplatz Tempelhof und seine Flugzeuge „von innen“ besichtigen wollen, die „einmal Fahrkarten knipsen“, eine U-Bahn führen oder das Stellwerk des Bahnhofs Gleisdreieck anschauen möchten, gibt es die beinahe verschämten „sehnlichen Bitten“, die aus Not und Kummer entstanden sind. „Wir haben einen großen Hund Rolf gehabt“, schreibt die zehnjährige Heidi K., „und wir hätten ihn heute noch, aber mein Vati wurde im vorigen Jahr arbeitslos und hat ihn deshalb an die Polizei abgegeben.“ Nun hat Heidi „die riesengroße Bitte, daß das neue Herrchen mit dem Rolfi uns ein paar Stunden besuchen kommt“. Man solle ihr rechtzeitig Bescheid geben, ob ihr der Wunsch erfüllt werde, damit sie einen großen Knochen besorgen könne. Überhaupt spielen die Tiere bei den Berliner Kindern eine große Rolle. Die zehnjährige Monika S. aus dem Ostsektor stellt erst die erschütternde Frage, „dürfen wohl Ostkinder sich auch etwas wünschen?“ und bittet dann, „weil ich sehr tierlieb bin und wir uns einen Hund nicht leisten können“, einmal in einem Hundeheim mit Tieren spielen und sie füttern zu dürfen. Sie und viele andere Kinder werden das Westberliner Tierheim Lankwitz besuchen dürfen, darunter auch die Freundinnen Bärbel und Brigitte, deren Eltern ebenfalls die Steuern für einen Hund nicht aufbringen können; „jeder Hund, der an einem Laden angebunden ist, kann gewiß sein, von uns gestreichelt zu werden und die Wurst von unserem Schulbrot zu bekommen“. Auch den Zoo wollen natürlich viele besuchen, sie wollen füttern und pflegen und, wie eine Mutter für ihren dreizehnjährigen Jungen bittet, der „Elefanten über alles liebt“, einmal im Leben einen Tag lang Wärter im Zoo sein. Die Forstämter im Grunewald werden ebenfalls viele Besucher erhalten. Zwei elfjährige Jungen werden sogar auf vier Tage zu einem Förster in den Harz eingeladen. Verreisen, wenn auch nur bis in das Sportlerheim Glienicke am Berliner Stadtrand, dürfen auch die beiden Jungen vom Wedding, die geschrieben haben: „Wir sind arme Fußballer von dreizehn Jahren. Mein Freund sein Vater ist gefallen undmeiner ist auch nicht begütert. Zum Verschicken sind wir zu kräftig (nach Ansicht des Jugendamtes).“ Nun wollen sie gern mal für ein paar Wochen „irgendwohin, wo wir auch schön fußballern können“.

Zu den echten Großstadtkinderwünschen gehört natürlich das Autofahren, und so werden, um vielen Wünschen gerecht zu werden, 37 Kinder in einer langen Autokolonne mit einem Mercedes 300, einem amerikanischen Jeep „mit einem Original-Neger am Steuer“, mit einem Spritzenwagen der Stadtreinigung, einem Streifenwagen der Polizei und „weißen Mäusen“ durch die Stadt gefahren. Gärtnereien und Apotheken, Druckhaus, Universität und Filmateliers werden besichtigt werden, doch gibt es auch phantasievoll verspielte Wünsche: einen Leierkasten will ein Mädchen drehen, und der Funkreporter soll die Groschen einsammeln, eine andere will mit einem Eselgespann über den Kurfürstendamm fahren. Eine Zehnjährige will „mal Till Eulenspiegel sein und wie er, Eulen und Meerkatzen backen, aber möglichst aus Marzipan“, und eine Zwölf jährige möchte gern „das längste, höchste und schönste Treppengeländer Berlins runterrutschen, ohne daß jemand schimpft“. Die zehnjährige Annette K., echtes Großstadtkind, die auf dem Weg zur Oma immer vom Fahrrad steigt, wenn sie beim großen Kran vorbeikommt, möchte „auch einmal dort oben in dem Kranhäuschen sitzen und den Koks herauspurzeln lassen“, ein Wunsch, den die Funkleute ihr gern erfüllen.

Dann sind da die Jungen, die nur ein paar Stunden lang mit einer elektrischen Eisenbahn spielen wollen, weil ihre Eltern ihnen keine kaufen können. Der dreizehnjährige Detlev, dessen Vater gefallen, dessen Mutter schwerversehrt ist, tat noch nie mit einer Eisenbahn gespielt; „mein Bruder hatte eine Eisenbahn, konnte aber auch nicht damit spielen, weil wir aus Bromberg, wo wir evakuiert waren, flüchten mußten.“ Und nun wünscht sich Detlev sehnlichst, in einem Warenhaus das gesamte Schaltwerk mit Weichenstellung einer elektrischen Eisenbahn bedienen zu können. Die zehnjährige Inge aus dem Ostsektor möchte gern mal eine Autofahrt durch Westberlin machen. Erschütternd ist, was sich der zehnjährige Berliner Junge Joachim W. als „etwas ganz Besonderes“ wünscht. Er bittet den Funk: „Können Sie nicht mal in Ihrer Sendung fragen, ob jemand etwas über das Schicksal meines Vatis weiß, der seit 1944 in Rußland vermißt ist?“

Sabina Lietzmann