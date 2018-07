Ohne Zweifel: gesetzliche Bestimmungen sind dazu da, daß sie eingehalten werden. Aber sicher ließen sich viele Versäumnisse, die dem Staatsbürger infolge der immer mehr anwachsenden Flut von Gesetzesbestimmungen einmal unabsichtlich passieren, bei einigem Mitdenken unserer aufgeblähten Behördenbürokratie vermeiden. Ein typisches Beispiel dafür, wie eine Behörde eigentlich nicht reagieren soll, leistete sich das in München domizilierende Patentamt.

Eine rheinische Getränkefirma hatte ordnungsgemäß – und sogar auf dem zuständigen Fragebogenformular – einen Widerspruch gegen die Eintragung des Warenzeichens eines anderen Getränkeherstellers erhoben, weil ihr 1938 eingetragenes Warenzeichen durch die beantragte sehr ähnliche Warenzeichen-Wortbildung des anderen Getränkeherstellers ständigen Verwechslungen ausgesetzt sein würde. Mit dem erhobenen Widerspruch wurde auch die übliche Gebühr von 10 DM an das Patentamt überwiesen. Das war im Dezember 1953. Am 8. September 1954 kommt wie aus heiterem Himmel ein Vordruck des Patentamtes, dem man mit Erstaunen entnehmen kann, daß der „Widerspruch als nicht erhoben gilt“, weil die Gebühr in Höhe von 12 DM nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von drei Monaten nach erfolgter Bekanntmachung der Anmeldung bezahlt worden sei. Die überwiesenen 10 DM kamen bei dieser Gelegenheit an den Rhein zurück...

Woher sollte die protestierende Firma wissen, daß die Widerspruchsgebühr auf 12 DM erhöht worden war? Wäre es nicht einfacher und billiger gewesen, der Firma auf einer einfachen Postkarte mitzuteilen, daß an der Widerspruchsgebühr noch ganze 2 DM fehlen? Dieser Behördenhochmut muß dem normalen Bundesbürger unverständlich bleiben, zumal eine Behörde niemals Selbstzweck sein kann, und das deutsche Patentamt doch wohl im besonderen der Aufgabe dienen muß, Warenzeichen zu schützen. ww.