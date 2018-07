Kopenhagen, im Dezember

Der bis in die entferntesten Winkel Skandinaviens und des Kontinents bekanntgewordene treffliche Ruf des modernen Fährschiffes „Deutschland“ der Deutschen Bundesbahn, das gemeinsam mit dänischen Fährschiffen seit Mai 1953 die ungewöhnlich stark frequentierte Route Gedser-Großenbrode bewältigt, hat die Dänischen Staatsbahnen nicht ruhen lassen. Zur weiteren Verbesserung dieser internationalen Verbindung Skandinaviens mit West- und Südeuropa (und auch, um der beliebten „Deutschland“ ein gleichwertiges dänisches Fährschiff zur Seite zu stellen) gaben die Dänischen Staatsbahnen bei der Heisingoer Skibsvaerft og Maskinbyggeri A/S ein 4000-BRT-Schiff in Auftrag, das am vergangenen Sonnabend von der Reederei feierlich den Dänischen Staatsbahnen übergeben wurde. Diese neue dänische Motorfähre ist eine charmante Schwester der „Deutschland“: mit gediegenem Luxus, allen technischen Raffinessen der Neuzeit und einem lukullischen Büfett ausgestattet. Es war von Prinzessin Anne-Marie auf den Namen ihres Vaters „Kong Frederik IX.“ getauft worden. Und zur besonderen Freude der Werft, der Dänischen Staatsbahnen und der Besatzung nahm der dänische König an der ersten Ausfahrt des Schiffes von Kopenhagen bis Nyborg teil. Zwischen Großenbrode und Gedser wurde dann der Danebrog mit den Initialen der Danske Statsbaner am Mast gehißt.

Werftdirektor Christensen, Dänemarks Staatsbahn-Direktor Therkelsen, Schwedens Staatsbahn-Generaldirektor Upmark und Hamburgs Bundesbahn-Präsident Dr. Walther Helberg gaben diesem Schiff ihre besten Wünsche mit auf den Weg. In ihren Reden klang die Hoffnung durch, die Route Großenbrode-Gedser recht bald durch die geplante „Vogelfluglinie“ mit ihrer kurzen Überfahrzeit von nur 50 Minuten ersetzen zu können. Bis diese ideale Route verwirklicht werden kann, dürften aber wohl noch Jahre vergehen. Und solange helfen die gediegenen Einrichtungen der beiden Fährschiff-Schwestern, die Ostsee-Überfahrt für die internationalen Reisenden zu einem schönen Seefahrt-Erlebnis zu machen ...

Das MF „Kong Frederik IX.“ läuft 18 Knoten, verfügt über zwei Dieselmotoren mit zusammen 9200 PS und besitzt für seine besondere Aufgabe als Fährschiff ein Vorder- und ein Achterruder. Es kann 1200 Passagiere aufnehmen und zugleich 10 D-Zug-Wagen oder 30 Güterwagen oder 125 Kraftwagen befördern. Gemeinsam mit der „Deutschland“ wird das dänische Schwesterschiff nun den starken Verkehr auf der Ostsee-Überfahrt bestreiten, der mit 389 000 Passagieren in der Zeit von Juni bis August schon weit über der Zahl lag, die im gesamten Vorjahr befördert wurde.

Das internationale Klima, das auf beiden Fährschiffen vorherrscht, ergibt sich aus der Tatsache, daß wichtige internationale Zugpaare über diese Route laufen: der Skandinavien-Italien-Expreß, der Skandinavien-Holland-Expreß, der Nordwest-Expreß, der Hamburg-Expreß und der Kopenhagen-Expreß. In diesem Zusammenhang eine kleine Kundendienst-Anregung für die Deutsche Bundesbahn: laßt es sich nicht einrichten, daß beim modernen Kopenhagen-Expreß der Bundesbahn bei nächster Gelegenheit die üblichen Hinweisschilder in den Abteilen auch dänische Beschriftung tragen? Willy Wenzke