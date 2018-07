Inhalt Seite 1 — Das Weihnachtsscheit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Michel de Saint Pierre

In meiner Kindheit hatte ich einen Onkel auf dem Lande, der nur an zwei Dingen auf der Welt hing: an dem Kamin in seinem Salon und an der großen Eiche auf seinem Rasen.

Sein Kamin war gewaltig: fast acht Meter hoch und so breit wie der der Mönche von Solesmes. Er stammte aus dem Mittelalter. Eine gußeiserne Wappentafel schmückte ihn, und an seinen Seiten hingen kupferne Wärmeflaschen, die in der untergehenden Sonne glänzten. Von dem gewaltigen, steinernen Schachbrett hob sich, wie eine Oase in der Wüste, ein Wappenschild ab.

Die Eiche selbst war ein Riese. Ihr breiter Stamm wuchs hoch und makellos empor wie die Pfeiler jener Kathedralen, die man im Traume sieht. Ihre Hauptäste, Zweige und blätterbedeckten Zweiglein breiteten sich in herrlicher Vollkommenheit aus, und in ihrer Krone rauschte es wie rieselndes Quellwasser. Zu jeder Jahreszeit verbarg sich dort ein ungeheures Volk von Singvögeln; und wenn sie, bei der geringsten Warnung, zusammen fortflogen, verursachte das in den Zweigen einen Gewittersturm.

Es gab keine Eiche, die mit jener zu vergleichen war. Nun lebte aber auf dem Gut ein alter Holzfäller; der machte jedesmal, wenn sich ihm die Gelegenheit dazu bot, meinen Onkel auf den Wipfel des Baumes aufmerksam, wo trockene Äste unerbittlich das Absterben anzeigten. „Einer, den man umhauen muß, bevor er eingeht, Herr“, sagte der Holzfäller. „Nein“, erwiderte mein Onkel, „und du, Gevatter, wirst wohl noch vor ihm sterben!“

Indessen fand man niemals Scheite, die groß genug waren, um den Kamin ausreichend zu füllen. An den Winterabenden hielt sich mein Onkel im Salon auf – und um nicht zu frieren, war er gezwungen, alle zehn Minuten Scheite nachzulegen. „Für große Kamine – große Scheite“, brummte er unglücklich.

Es kam ein Dezemberabend, an dem der eisige Wind wie ein weißer Adler über den Himmel jagte. Ein ziemlich dicker Ast der stolzen Eiche wurde heruntergeschlagen. Und Bedenken kamen meinem Onkel in den Sinn.