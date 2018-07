Die Bankschalter sind in diesen Tagen mehr als sonst zu steuerberatenden Einrichtungen geworden. Die Kundschaft hat in groben Zügen für 1954 bereits ihre Bilanz gemacht und sucht nunmehr nach Wegen, die einen möglichst großen Teil der Gewinne an den Finanzämtern vorbeiführen. Infolgedessen sind die 7c- und 7d-Zeichnungen recht lebhaft; das gleiche gilt für den Abschluß steuerbegünstigter Sparverträge, die, soweit es ging, vorsichtshalber gleich für die nächsten drei Jahre im voraus abgeschlossen worden sind. Es ist also begreiflich, wenn sich die Banken- und Börsenkundschalt nicht mit der sonst gewohnten Intensität dem Wertpapiergeschäft widmete. Da andererseits auch das Ausland nur ein begrenztes Interesse für deutsche Aktien zeigte, weil es offensichtlich das Ergebnis der Bundestagsdebatte über die Pariser Verträge abwarten wollte, konnten Kursrückschläge nicht ausbleiben.

Doch war es gerade die ermäßigte Kursbasis, die dem Markt wieder Käufer zuführte, wenn diese auch in erster Linie aus den Reihen des Berufsstandes stammten, dessen überwiegender Teil fest davon überzeugt ist, daß sich das kommende Jahr mit steigenden Kursen präsentieren wird. Man nutzte deshalb die Gelegenheit zum rechtzeitigen Eindecken aus. Es gibt keinen Zweifel: trotz des Jahresultimos, trotz des erhöhten Geldbedarfs und trotz der im vergangenen Jahr durchschnittlich um 50 v. H. gestiegenen Kurse ist die Börse weiterhin auf Kaufen eingestellt. Mit der Hoffnung, daß die am 1. Januar wirksam werdende Verkürzung der Spekulationssteuerfrist größere Materialmengen freisetzen wird, die einen Druck auf die Kurse ausüben, sollte vorsichtig verfahren werden. Die „Hamburger Kreditbank“ warnt bereits ihre Kundschaft, wenn sie schreibt: „Der Aktionär, der seinen Bestand unverändert durchgehalten hat, konnte die Spekulanten auf die Plätze verweisen. Man darf nicht vergessen: Das ,billiger Wiederkaufen‘ haben schon viele ,teuer bezahlen‘ müssen, zumal für Kursrückgänge Umstände entscheidend sind, die es zu dem jeweiligen Zeitpunkt dem zögernden Käufer ratsam erscheinen lassen, noch weiter abzuwarten, so daß er den richtigen Moment zumeist verpaßt.“

Die Montanwerte haben die bisherige Ruhepause am besten überstanden. Hier hielten sich die Schwankungen in engen Grenzen. In sehr vielen Fällen ergaben sich kleinere Gewinne. Durch den Vorstandsbericht der Ilseder Hütte AG, der von einem grundlegenden Wandel des Unternehmens spricht, sind die Papiere mehr in den Vordergrund gerückt worden, allerdings ohne wesentliche Auswirkungen auf den Kurs. Bis Ende des Jahres wird die Ilseder Hütte praktisch schuldenfrei sein, womit der Weg für eine kontinuierliche Dividendenpolitik gesichert sein sollte.

Unter der Geschäftslosigkeit litten die IG-Farben-Nachfolger zeitweise am stärksten. Als Jedoch die Ausländer nach der bereits erwähnten Bundestagsdebatte langsam wieder Material an sich zogen, zogen die Kurse ruckweise an und erreichten neue Höchststände. Angesichts der günstigen Geschäftslage werden für 1954 höhere Dividenden erwartet. Trotz der hohen Kurse, die die 200-Prozent-Grenze schon weit überschritten haben, billigt man den Gesellschaften bewertungsmäßig noch weitere Chancen zu, auch wenn die Kapitalerhöhungen noch einige Zeit auf sich warten lassen. Cassella haben jetzt einen Kurs von 336 (319) erreicht und notieren damit etwa 100 Punkte höher als die übrigen IG-Farben-Unternehmen. Die Liquis sind mit Kursen, die leicht um 40 v. H. schwankten, kaum verändert.

Gewinnmitnahmen brachten den Elektropapieren AEG (182–178) und Siemens St. (237–229) einige Verluste. Auch Elektro-Versorgungswerke konnten sich nur knapp behaupten. Die Bekula-Dividende von 4,8 v. H. ist erwartet worden und konnte dem Papier keine zusätzlichen Anregungen bringen. Optimisten hatten mit einer höheren Dividende gerechnet, weil man annahm, daß die Gesellschaft an den Kapitalmarkt zu appellieren gedenkt, was natürlich mit einer derartig niedrigen Dividende nur schwerlich möglich sein wird.

Schwach tendierten ferner die Schiffahrtswerte, wo Hapag 12 Punkte hergeben mußten. Bei den Banken nahmen die Aktien der Dt. Goldiskontbank einen Verlust von 3 1/2 Punkten hin. Er wäre noch um weitere 4 1/2 Punkte höher gewesen, wenn nicht die ao HV schwache Lichtmomente für die Umstellung der Aktien gebracht hätte. Von den Banken des norddeutschen Raumes gewannen Vereinsbank – Hamburg 7 Punkte und Hypothekenbank-Hamburg 4 Punkte.

Zu lebhaften Kursveränderungen kam es bei Daimler (247 bis 249 bis 240). In Börsenkreisen werden Interessentenkäufe vermutet, die aus schwerindustriellen Kreisen stammen. NSU verbesserten von 179 auf 185. Einem Bericht der Verwaltung ist zu entnehmen, daß das Geschäft weiterhin zugenommen hat und auch der Absatz an Motorrädern befriedigend gewesen ist.

Am Rentenmarkt blieben die öffentlichen Anleihen gesucht. Für die Lastenausgleichsanleihe ergab sich sogar eine bruchteilige Verbesserung. Angebot ergab sich lediglich bei den Industrie-Obligationen, das jedoch ohne Schwierigkeiten aus dem Markt genommen werden konnte. Für Reichsschatzanweisungen, in denen das Geschäft nahezu zum Erliegen gekommen ist, zahlt man etwa 4 v. H. -ndt.