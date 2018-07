Wer Fernsehsendungen störungsfrei empfangen will, braucht in den meisten Gegenden der Bundesrepublik eine UKW-Dachantenne. Bisher, brauchte er, wenn er nicht im eigenen Hause wohnte, auch noch etwas anderes: die Genehmigung seines Hauswirts zur Anbringung dieser Antenne. Das wird in Zukunft nicht mehr nötig sein, denn am 11. November hat das Landgericht Ravensburg als Berufungsinstanz ein rechtskräftiges Urteil gefällt, das die Eigentümer von Fernsehempfängern davor schützt, daß ein Einspruch ihres Hauswirts die Anschaffung des Geräts illusorisch macht.

Der Ravensburger Hauswirt, der seinem Mieter die Anlegung einer Dachantenne untersagte, hatte sich dabei eines ganzen Buketts von Gründen bedient. Er hatte eingewandt, das Fernsehen stecke noch in den Kinderschuhen und sei mehr eine Liebhaberei als ein Informationsmittel, die Antenne sei also bloßer Luxus und diene allein der Annehmlichkeit des Mieters auf Kosten seiner Mitmenschen. Denn diese seien – etwa bei Gewitter oder Sturm – durch eine herabfallende Fernsehantenne an Leib und Leben bedroht, und diese Drohung falle wieder auf den Hauseigentümer zurück, weil die Geschädigten ihn haftpflichtig machen würden. Außerdem greife die Anlegung einer Antenne in die Konstruktion des Daches ein und vermindere also dessen Wert. Es sei also eigennützige Schikane von dem Mieter, wenn er ihn auf Duldung einer Antenne verklage.

Das Gericht hat keinen dieser Gründe gelten lassen. Das Fernsehen, so hat es in der Urteilsbegründung erklärt, stecke keineswegs mehr in den Kinderschuhen, sondern „erweist sich ebenso wie der Rundfunk als ein erstrangiges Nachrichten- und Bildungsmittel“. DieBenutzung eines Fernsehempfängers sei also nicht Luxus, sondern „Erfüllung des schutzwürdigen Interesses des einzelnen an wirtschaftlicher, politischer, sportlicher, kultureller, wissenschaftlicher sowie religiöser Unterrichtung und Fortbildung“. Die Anlegung einer Dachantenne von dem Ermessen des Hauswirtes abhängig zu machen und damit die uneingeschränkte Benutzung von Fernsehgeräten allein den Hausbesitzern vorzubehalten, heiße „unsozial denken und handeln“.

Was aber die Bedrohung von Passanten durch herabstürzende Antennen betreffe, fährt das Ravensburger Urteil fort, so genüge es völlig, wenn die Anbringung den Vorschriften entspreche, die der Verband Deutscher Elektrotechniker (unter der Nummer VDE 08 55/I.44) erlassen habe und nach denen sich jeder Installateur richten müsse. Denn erste Priester dieser Mission kam im Kriege 1943 um, als er die Demarkationslinie überschritt, um verfolgten Zigeunern zu helfen. Seine „Pfarrkinder“ begruben ihn in ihrer Hauptstadt Angers, wo Zirkusleute und Zigeuner sein Grab pflegen. Sein Nachfolger, Abbé Louis (Bild rechts), der Zirkuspfarrer, betreut 10 000 Menschen. Seine Kirche, ist überall dort, wo das fahrende Volk seine Zelte aufschlägt. Seine Hauptsorge gilt den Kindern, die viel vom Alltag hinter Flittergoldkulissen – und wenig von Gott hören.