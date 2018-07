Das Weihnachtsgeschäft ist vorbei, und es dürfte glänzend gewesen sein. Der Einzelhandel, der das ganze Jahr über auf der Schattenseite der allgemeinen, von der Investitionstätigkeit getragenen Konjunkturentwicklung stand, buchte in diesem Dezember Massenumsätze, die kurz vor Toresschluß sicher noch manche Unschönheit in den Büchern gerade gezogen haben werden. Es wurde gekauft, was die Läden hergeben wollten. Stellenweise glaubte man sich in die Zeiten des Verkäufermarktes zurückversetzt...

Aber das ist nur der äußere Eindruck. Auch wo bei dem einen oder anderen vielgefragten Artikel stellen- und zeitweise die Regale etwas lichter und die sonst gewohnte reiche Auswahl etwas magerer wurde, handelt es sich nicht um Verknappungen – etwa in dem Sinne, daß die Verbrauchsgüterindustrie bereits hier und dort auf gewisse Kapazitätsgrenzen zu stoßen beginnt. Davon kann keine Rede sein. Auf Grund seiner Erfahrungen mit dem Wankelmut der Verbraucher hat der Handel in den vergangenen Monaten allerdings vorsichtig disponiert, zu vorsichtig, um der über Erwarten großen diesweihnachtlichen Kaufwut bis in alle Verästelungen der Nachfrage hinein gewachsen zu sein. Schon die nächsten Wochen werden zeigen, daß alles da ist, und auch zu „friedensmäßigen“ Preisen, die ja offenbar in den vergangenen Wochen, als es die von den Weihnachtsgratifikationen in Hochstimmung gebrachten Käufer nicht so genau nahmen, etwas ins Schwimmen geraten wären. Der Käufer würde jedenfalls seiner starken Stellung am Markt keinen guten Dienst erweisen, wenn er sich unter dem Eindruck des turbulenten Weihnachtsgeschäftes in eine Kaufpsychose hineinsteigern ließe.

Allerdings ist es nicht ausgeschlossen, daß auch die Verbrauchsgüterindustrien in den nächsten Monaten in den Sog einer verstärkten Nachfrage geraten. Die Masseneinkommen sind (durch Lohnerhöhungen und Beschäftigungszuwachs) nicht unerheblich gestiegen. Aber selbst diese Mehrnachfrage wird die Märkte nicht aus dem Gleichgewicht bringen, wenn nur die Hausfrauen besonnen mit ihrem Geld umgehen und wenn im übrigen höherenorts dafür Sorge getragen wird, daß konjunkturelle Überhitzungen im Bereich der Investitionsgüter vermieden werden. Von hier drohen an einigen neuralgischen Stellen in der Tat Engpässe (in den Gefilden rund um die Bauwirtschaft sind sie ganz offenbar schon da), die zu einem Boom führen könnten, der dann auch nicht ohne betrübliche Folgen für den Normalverbraucher bleiben dürfte. Dieser wird auf jeden Fall gut beraten sein, nach Ausklingen des vorweihnachtlichen Hochschwungs wieder zu den bewährten Kaufgewohnheiten zurückzukehren – womit keineswegs gesagt werden soll, daß wir dem Einzelhandel nun ein übersaisonal flaues Januar- und Saisonschlußverkaufsgeschäft wünschen. Aber, um hier noch einmal die Meinung des letzten BdL-Berichtes zu bemühen: die allgemeine Konjunkturentwicklung bedarf zur Zeit keiner Stütze durch den Verbrauch und, so möchten wir hinzufügen, darum auch keiner den Verbrauch weiter anheizenden allgemeinen Lohnaufbesserungen. In diesem Sinne war das Weihnachtsgeschäft doch ein Warnsignal. kr.