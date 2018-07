dd., Frankfurt

An den beiden Eingängen zur Hotelpension Wegmann in Frankfurt, Forsthausstraße 61, hängt seit einer Woche schon die Speisekarte vom 13. Dezember. An der inneren Glastür entdeckt man einen schon etwas verwitterten Zettel: „Heute geschlossen.“ Drinnen ist es kalt, öde und verwahrlost. Ein Herr von der Bundesvermögensverwaltung hält Wache.

In ihren ungeheizten Zimmern machen sich die vier Gäste ihre Betten seit einer Woche selbst: der japanische Krebsforscher Professor Kijiro Shichijo, Mr. Gurewitz aus London, Mijnheer Piek aus Holland, der Flugzeugkonstrukteur Bücker aus Argentinien. Sie hatten ihren Pensionspreis auf einen Monat im voraus bezahlt, als am 14. Dezember die Herren von der Bundesvermögensverwaltung mit einem sofort vollstreckbaren Räumungsurteil in der Tasche das Ehepaar Wegmann an die Luft setzten und den Betrieb schlossen. „Und was wird aus uns?“ fragten die ahnungslosen Gäste. „Es ist Ihr Pech, daß Sie mit unsicheren Gastwirten einen Pensionsvertrag abgeschlossen haben“, soll einer der Beamten geantwortet haben. Juristisch war der Mann im Recht: das Haus gehört als ehemalige Dienstwohnung des Wehrmachtskommandanten von Frankfurt zum deutschen Reichsvermögen. Frau Wegmann konnte die 1400 Mark Monatsmiete nicht aufbringen, sie hatte 17 000 Mark Schulden und wartete seit langem vergeblich auf Wiedergutmachungsleistungen (ihr erster Ehemann, ein jüdischer Mitbürger, ist im KZ umgekommen).

In diesen Tagen kommen die Handwerker ins Haus, da werden gewiß endlich auch die lästigen Ausländer hinausgeekelt, damit die restliche Bettwäsche zur Konkursmasse genommen werden kann. Das Ansehen Deutschland? bei seinen Gästen gehört anscheinend nicht zu dem Vermögen, das der Bund verwaltet.