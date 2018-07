Die Überlegung, die viele Priester bewog, ihre Soutane mit dem Arbeitskittel zu vertauschen und den Alltag derer mitzuleben, die von Gott nichts wissen wollen, weil sie nichts mehr von ihm wissen, ist nicht neu. Die Arbeiterpriester, über die nie soviel diskutiert wurde wie seit dem März dieses Jahres, als ihre Arbeit offiziell auf Geheiß der katholisdjen Kirche eingestellt wurde, waren nicht die ersten, die Gottes Altar aus der Kirche hinaus trugen, nur war diese Idee bisher nie so konsequent befolgt worden.

Schon im Jahre 1934 wurde in Frankreich die "Mission des jahrenden Volkes" gegründet. Der erste Priester dieser Mission kam im Kriege 1943 Abbe Lacout (Bild links) trägt die Uniform des Feuerwehrregiments von Paris. Das einzige, was ihn von seinen viertausend Sapeür $ Pompiers unterscheidet, ist das Kreuz auf seiner Brust. Wer von Berufs wegen nur mit Katastrophen zu tun hat und oft mit dem Einsatz des eigenen Lebens andere Menschen rettet, der hat viele Fragen, auf die nur ein Geistlicher antworten kann. Für die Pariser Feuerwehrleute, meist junge Burschen von zwanzig Jahren, ist es gut, zu wissen, daß ihr Abbe überall dort mit anfaßt, wo es brennt.

In Conflans Sainte Honorine, dicht bei Paris, dort, wo die Seine und die Oise zusammenfließen, ist das Hauptquartier der französischen Binnenschiffahrt. Zwischen den Schleppkähnen, die für eine Nacht oder höchstens für ein paar Tage hier ankern, liegt — nicht nur äußerlich als ruhender Pol — die schwimmende Kapelle des Abbe Blaizot (zweites Bild von links). Seine Gemeinde hat, wie die der Schausteller t nirgends einen festen- Wohnsitz, Ihr Pfarrer, der jede Sonntag eine neue Gemeinde vor seinem Altar vorfindet, ist in besonderem Sinn der Vater, Vertraute und Ratgeber seiner Pfarrkinder, Er Ist auch ihre Nachrichtenzentrale, denn eines Tages kommt jeder einmal zurück nach Conflans und findet dort als einziges, was in seinem Leben zwischen ständig sich wandelnden Ufern beständig bleibt, den Pfarrer, seine bescheidene Kapelle und Gottes Wort.

"Herr Minister, ein kleines Kind ist in der Nacht vom dritten auf den vierten Januar erfroren, während die Nationalversammlung die Kredite für die Notsiedlungen ablehnte Mit diesem Brief an den Wiederaufbauminister Lemaire begann in dem eisigen Winter 1950 Abbe Pierres Kreuzzug gegen die Not der Obdachlosen. Der Minister erschien am Grabe des Kindes, und an demselben Tage bewilligte er den Bau der ersten Notsiedlung. Abbe Pierre — als Sohn des reichen Kaufmannes Graues 1911 in Lyon geboren, Mönch, Widerstandskämpfer, Abgeordneter der Nationalversammlung und heute über Frankreichs Grenzen hinaus als "Vater. der Obdachlosen" bekannt — ist der geistige Nachfolger Vincent von Pauls, Wie jenem im 17. Jahrhundert, gelang es ihm, mit Worten und Taten das Gewissen der Bevölkerung und der Regierung aufzurütteln. Inzwischen hat Abbe Pierre mit seinen äCompagnons dEmaus" Unterkünfte für Tausende von Familien geschaffen. Aus aller Welt kommen Helfer und Spenden nach Neuilly Plaisance bei Paris, dem "Emmaus" Abbe Pierres, um mit ihm einen Wall gegen die Flut der Not zu errichten. MZ