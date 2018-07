Wir möchten der Zeitschrift „Bergbauindustrie“, dem offiziellen Organ der Industriegewerkschaft Bergbau, ein ehrlich gemeintes gratulor zu ihrem Kommentar über die umstrittene Abs-Rede zum Thema Bergbaufinanzierung zurufen. Wenn auch die hier zitierte Überschrift jener Glosse aus dem Blickwinkel der Ruhr eigentlich heißen müßte: „Herr Abs hinter den sieben Bergen“ – womit also das Siebengebirge gemeint sei –, so können wir nicht umhin, den Inhalt der Gewerkschaftsdarstellung als durchaus richtig und logisch anzusprechen. Bankdirektor Abs hatte vor kurzem auf einer Rede in Essen zum Ausdruck gebracht, daß der Ruhrbergbau nicht die Kapitalisierung seiner Aufgaben durchführen könne und dazu in großem Umfange die Hilfe des „Vater Staat“ brauche. Er hat weiterhin klipp und klar gesagt, daß der private deutsche Bergbau nach seiner Meinung nicht in der Lage sei, seinen volkswirtschaftlichen Verpflichtungen aus eigener Kraft nachzukommen.

Die Zuhörer dieser überraschenden Formulierungen waren zumeist Leiter und Eigentümer der Zechen, Sie waren, wie das Organ der IG Bergbau mit vollem Recht schreiben darf, über diese Formulierungen „von den Socken Was Wunder, daß IG Bergbau Herrn Abs mit hämischem Vergnügen „das Rote Großkreuz für hervorragende Verdienste im Kampf um die Sozialisierung der Grundstoffindustrie“ um den Hals hängt und wenige Tage später diesen Orden in der Ausführung zweiter Klasse dem nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister und FDP-Landesfraktionsführer Dr. Friedrich Middelhauve an die Brust heftet. Jener hatte nämlich wenige Tage später, offenbar beeindruckt von der Abs-Rede, in das gleiche Horn geblasen. Auf einer Pressekonferenz in der Landeshauptstadt Düsseldorf nannte er als Aufgabe Nr. 1 für sein Ministerium die Förderung des Bergbaues und versprach reichliche finanzielle Hilfe von Land und Bund.

Das Blatt der IG Bergbau spendet Beifall und reibt sich die Hände. Es zieht – aufgestachelt durch solche Äußerungen – unverzüglich die Schlußfolgerung, daß „nach der durch Herrn Abs erfolgten Bankerotterklärung der Eigentumsordnung im Bergbau“ und der angekündigten finanziellen Staatshilfe durch Dr. Middelhauve die Sozialisierung der Bergbauindustrie der Weisheit letzter Schluß und damit diese Sozialisierung die Aufgabe Nr. 1 des CDU-FDP-Kabinetts in Nordrhein-Westfalen sei.

Hier zeigt sich, wohin unbedachte (und sachlich irrige) Äußerungen zwangsläufig führen müssen. Wir hatten seinerzeit mit Erstaunen jene Äußerungen zur Kenntnis genommen. Wir hatten sie nicht kommentiert, um keine Pferde scheu zu machen. Jetzt wird die Rechnung von Links vorgelegt, und Rechts müßte quittieren. Aber das Quittieren wird nicht geschehen. Beide Äußerungen haben den privaten deutschen Bergbau wachgerüttelt. Sie haben ihm gezeigt, wohin eine nicht sorgfältig genug überlegte Redelust selbst in solchen Kreisen führen kann, die man bisher für immun gegen sozialistische Ideen gehalten hatte. Doch auch der Bergbau selber sollte endlich mit dem „Kollektiv-Gejammer“ über seine finanzielle Lage Schluß machen. Es sollten endlich jene Gesellschaft ten, denen es finanziell ausgezeichnet geht, auch mit ihren guten Ergebnissen in den Vordergrund treten und kapitalwerbend wirken. Es wäre eine Aufgabe des Unternehmensverbandes Ruhrbergbau, in diesem Sinne auf seine wirtschaftlich hervorragend dastehenden Mitglieder einzuwirken und zudem von sich aus (nach außen) die privatwirtschaftlich gesunden und soliden Tatbestände zur Publizität zu bringen. Die jahrelang vergossenen Einheitstränen des deutschen Steinkohlenbergbaues haben ganz offensichtlich den Blick einiger Bankiers und Politiker allzusehr getrübt. Rlt.