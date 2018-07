Inhalt Seite 1 — Herr Maikas und die Wölfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man muß nicht alles glauben“, sagte der Großvater, wenn wir Kinder vor dem Bild im Alkoven standen. Es hing über dem geblümten Sofa, ein wenig vergilbt schon, aber es war immer noch eindrucksvoll genug. Wie die Pferde in wilder Hast davonjagten, daß der Wagen nur so tanzte! Der Schaum flog ihnen um das Maul und der Kutscher ließ die Peitsche sausen. Dabei wandte er den Blick zurück: auf die Wölfe, mächtige, zähnefletschende Ungeheuer, die dem Wagen in langen Sprüngen nachsetzten. Glücklicherweise erreichten sie nie Kutscher, Pferd und Wagen. Kamen wir in den nächsten Ferien, hatten sie es immer noch nicht geschafft. Aber eine leise Sorge, die blieb.

Das Schlimme nämlich war, daß hier keine fremden Pferde um ihr Leben liefen. Das eine war braun und das andere schwarz, und braun und schwarz waren auch Hans und Jakob, die beiden Kutschpferde, deren sanft schimmerndes Fell die Großmutter immer noch glänzender haben wollte. Einmal, gewiß, hatten sie das Abenteuer bestanden. Aber ob es ein zweites Mal gelingen würde, wer konnte das vorher sagen? Jedenfalls würde es nützlich sein, sie für den Wettlauf in guter Form zu halten. Und so fütterten wir sie eifrig mit Brotkanten und Würfelzucker.

Zu Hause, in Berlin, war es ja prächtig, den Spielgefährten von den wilden Wolfshetzen zu erzählen. Wer wollte behaupten, wir hätten sie nicht erlebt? Wo wir doch den Viechern auf der Flucht nach und nach alles, was locker auf dem Wagen lag, in den gierigen Rachen geworfen hatten. Schließlich glaubten wir selber daran. Und keiner von den anderen Steppkes hatte je einen Wolf heulen gehört. Wir aber oft, besonders des Nachts, wenn sie um das Haus strichen. Tatsächlich hatte es auch zuweilen geheult, aber das war nur „Herr Maikas“, der große Hofhund, gewesen. Er hatte diesen Namen behalten, weil sein früherer Besitzer, von dem die Großeltern ihn gekauft, so hieß. Und weil die Großmutter beharrlich darauf bestand, der Hund habe Ähnlichkeit mit seinem einstigen Herrn. Jedenfalls war er dem Schmand, der guten, fetten Sahne, in zärtlicher Verehrung zugetan. Aber wer war das in Ostpreußen nicht!

Im Sommer übrigens schien die Gefahr mit den Wölfen nicht sehr beachtenswert. Im Sommer wirken Wölfe stillos. Ihre Zeit war der Winter, wenn die Schneeflocken in den Memelstrom trieben und die Krähen frierend auf den kalten Ästen hockten. Dann konnten die grauen Schatten über die Felder schleichen. „Hast du welche gesehen?“ fragten wir Jonai, der am Bahnhof von Stonischken mit dem Schlitten wartete. Aber Jonai hatte nicht; keinen Zagel, nicht mal eine buschige Schwanzspitze hatte er gesehen, in seinem ganzen Leben nicht. Er verstaute die Koffer, wir krochen in die Decken und stemmten die Füße gegen die Wärmkruke. Dann knüpfte Jonai die gefütterte lederne Schutzplane zu, daß wir fast bis zum Hals eingemummt waren, rief „Hoi!“ und die Pferde zogen an. Sie waren gut aufgelegt, die beiden, wie immer, wenn sie wußten, daß es dem Stall zuging.

Zuerst aber kam die lange Landstraße, zwei Stunden durch den Wald, Und die weite weiße Kahlheit der Felder. Der Himmel war schwer von Schnee, und die Ferne verlor sich schon in den Schleiern des sinkenden Tages. Immer tiefer glitt der Schlitten hinein in die weiche weiße Hülle, die uns ganz umgab. Wenn man eine Weile die Augen schloß, wie konnte man dann wissen, ob die Kufen noch an der Erde hafteten oder ob sie schon über die Wolken strichen. Nur das Glöckchen an der Deichsel bimmelte weiter, aber auch dies würde ja dazu passen.

Fast war es eine Überraschung, daß der Blick dann doch wieder die Landstraße zeigte, die Reihe der knorrigen Weiden, eingetaucht in den Dunst, blasse Schemen mit wehenden Zweigen, schnell vorüber, vorbei. Der breite Schatten im Feld aber mußte die Derkullsche Mühle sein; sonst hätte auch Hans nicht gewiehert, und der wußte genau, wie nahe das heimische Heu war. Und nun bog der Schlitten auch schon von der Landstraße ab, die weiter zum Dorf hinführte.

Da war es wieder, das Haus, lang und flach und geborgen unter dem wärmenden Strohdach, der schräg gestreckte Arm des alten Ziehbrunnens davor, auf dessen eingetrocknetem Grund im Sommer verirrte Frösche quarrten. Da waren die drei Nußbäume neben dem Eingang, da waren Scheune und Stall. Auf dem Hof gackerten die Hühner aufgeregt beiseite, und „Herr Maikas“ eilte bellend herbei.