In die Auseinandersetzung über das Problem „Verbände und Staat“ ist jetzt ein neues Argument hineingebracht worden. Anläßlich des sechsten Gründungstages des Bundesverbandes der Deutschen Industrie erscheint eine Broschüre „Fünf Jahre BDI“, in der Fritz Berg, Dr. Wilhelm Beutler, Gustav Stein, Professor Dr. Herrmann, Dr. Eichner, Eberhard Metzger und Dr. Blumrath über die Arbeitsziele und die Tätigkeit dieses industriellen Spitzenverbandes berichten. Dr. Wilhelm Beutler, Hauptgeschäftsführer des BDI, nahmdie Gelegenheit wahr, die Verbandsauffassung über die Einordnung der industriellen Verbände in den Staat darzulegen. Er wendet sich dabei gegen die Befürchtungen, daß die politische Willensbildung allmählich von den Parteien auf die Verbände hinübergleiten könne. Dazu schreibt er:

Der Bundesverband der Industrie bemühe sich sowohl bei der eigenen Meinungsbildung nach demokratischen Grundsätzen zu verfahren, wie er auch bei der Vertretung dieser Meinungen und Interessen im Rahmen des Staates und der Öffentlichkeit die demokratischen Grundsätze beachte. Der BDI stelle sich den Organen des Staates als Instrument des Sachverstandes im wirtschaftlichen Bereich zur Verfügung. Er ringe um die Verwirklichung seiner Vorschläge und Ziele mit geistigen Waffen. Die Entscheidungen über die wirtschaftlichen Fragen liegen jedoch ausschließlich bei dem vom Volk gewählten Parlament sowie der Regierung. Im modernen Staat sind Politik und Wirtschaft in hohem Maße ineinander verschränkt. Niemand kann beides trennen. Der BDI wie auch andere industrielle Verbände erheben jedoch den Anspruch, sich in ihren Zielsetzungen und Beschlüssen am Allgemeinwohl zu orientieren. In diesem Sinne fühle man sich voll verantwortlich.

Mit einer offensichtlichen Betonung an die Adresse der Gewerkschaften stellt der BDI fest, daß der Bundesverband der Deutschen Industrie es sich zu seinen Grundsätzen rechne, die Entscheidungen bei dem vom Volke gewählten Parlament zu belassen. Man wolle nicht „neben“, sondern „in“ Staate stehen. Alles, was im öffentlichen Raum zur praktischen Mitarbeit aufgerufen sei – vor allen die Berufsverbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer – unterliege der Verpflichtung, den rechtsstaatlichen Grundlagen (d. h. der Verfassung) gemäß zu wirken.

An anderer Stelle betont Fritz Berg, Präsident des BDI, daß in das mannigfaltige Arbeitsfeld der Verbandstätigkeit nicht nur die Sorge um den unternehmerischen Nachwuchs, um den Betriebsfrieden, um die vernünftige Ordnung des Wettbewerbs und die Abwehr dirigistischer Tendenzen in der staatlichen wie in der überstaatlichen Wirtschaftspolitik gehöre. Auch die Förderung der Produktivität, die erträgliche Gestaltung der Besteuerung, die Sicherung der Investierungen, die Festigung der Kapitalgrundlagen, die Schaffung von Reserven, die Förderung des Außenhandels und die Kontaktpflege mit der Außenwelt sei echter Inhalt der Verbandsarbeit. Dazu komme noch die aktive Mitarbeit an der europäischen Integration und darüber hinaus die Kooperation des Westens mit der Weltwirtschaft. Hierzu schreibt Fritz Berg:

Abgesehen von der politischen Notwendigkeit, drängen alle Vernunftgründe, die sich überstürzende Entwicklung von Verkehr und Technik nach solcher Vereinigung. Wenn heute angesichts des Scheiterns der EVG Enttäuschungen aufgekommen sind, so dürfen diese nicht unsere Bemühungen um die Integration Europas mindern. Vielleicht war bei der Arbeit um den europäischen Zusammenschluß unser Gefühl zu sehr betont. Um so mehr müssen wir jetzt die Gründe der Vernunft zur Geltung bringen. Vom Gelingen der europäischen Integration hängt schließlich nicht nur unsere wirtschaftliche Zukunft ab. W.-O. R.