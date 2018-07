Form und zum anderen der Symbolform der europäischen Märtyrerkirche gesteigerte Aufmerksamkeit schenkt und in dieser jeweiligen Einseitigkeit die latenten Spannungen heutiger Kirchenbaukunst aufdeckt, so verbindet sich in Dominikus Böhms Maria-Königin-Kirche (Köln-Marienburg) das Gegensätzliche zu einem harmonischen Gefüge. Anders als Schwarz scheut Böhm nicht die Farbe und den dekorativen Schmuck. Seine Baukunst ist dem Reichtum rheinischer Spätromantik wesensverwandt. Sie ist plastisch und farbig und jeder puritanischen Kargheit abhold. Selbstverständlich bleibt Böhm in allem beim rechten Maß. Er übertreibt nirgendwo, aber er fürchtet, auch nicht, in seinen schlichten, klar angelegten Räumen zur Ehre Gottes und zur Erhöhung der liturgischen Feier die Ornamente, Symbolformen und Bildwerke mit der Architektur zu einem vollorchestrierten Klang zu vereinen. Grundriß und Backsteinaußenbau sind betont einfach. Im Innern erhält der richtungslose, etwa quadratische Bau durch die Altarapsis seinen Richtpunkt. Auf der rechten Seite erstreckt sich die Orgelempore; die linke Wand ist vom Boden bis zur Decke verglast. Die grisailleartigen, nurin den Symbolen farbig leuchtenden Fenster mit ihren organisch aufwachsenden Formen hat der Architekt selbst entworfen, gleichfalls die Ornamentfenster für den schönen Zentralbau der Taufkapelle, zu der ein kleiner verdeckter Glasgang von der Fensterseite hinabführt. Über der Empore liegt noch eine Reihe kleinerer, stark farbiger Fenster mit abstrakten Kompositionen von Böhm. Die Heiligenfenster über dem Hauptportal hat der Maler Ronig geschaffen. Wenige rote Stahlmaste stützen die Decke, die von allen Seiten zeltförmig ansteigt und sich in der Mitte zu einem Quadrat öffnet. Der Zug zur Höhe wird damit betont. Die überder Öffnung hängende Flachdecke tut der Wirkung des sich mächtig entfaltenden Raumes keinen Abbruch.

Sakrale Weihe und durchdachte Zweckmäßigkeit für den liturgischen Dienst, die klare architektonische Raumgliederung unserer Zeit und die Kraft der Bildzeichen, in den Gläubigen ein mystisches Erlebnis zu wecken, – diese Summierungen von Gegenwärtigem und Überliefertem in einer künstlerisch sublimierten Form sind der beste Beweis dafür, daß der moderne Kirchenbau über das Stadium eines nur äußerlichen Puritanismus zu einer innerlichen Erfülltheit, zum Festraum der liturgischen Feier hinausgewachsen ist.