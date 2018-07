In einem „vertraulichen Dienst“, der, in München erscheinend, häufig recht brauchbare (und vielfach auch amüsante) Informationen über innen- und außenpolitische Vorgänge bringt, finden wir unter dem Datum des 14. Dezember ausnahmsweise auch eine Meldung wirtschaftlichen Inhalts, die sich – was nun recht charakteristisch ist – mit der neuerdings auch in politisch interessierten Kreisen vielbesprochenen Aktienhausse beschäftigt. Was „ein bekannter Münchner Bankier“ dazu sagt, ist nun allerdings so großartig, daß wir unseren Lesern die betreffende Notiz des Informationsbriefes „Aus erster Hand“ nicht vorenthalten möchten. Der „bekannte Bankier“ verneint natürlich die Frage, ob die Hausse inflatorischen Charakter habe, und er motiviert die Kursentwicklung schlicht und simpel „als Angleichung an den gesamten Preissteigerungsindex in der Welt“. Wörtlich heißt es dann weiter:

Man müsse sich endlich daran gewöhnen, daß, wie bei Lebensmitteln, Textilien oder Neubauwohnungen, so auch auf dem Aktienmarkt eine entsprechende Preissteigerung selbstverständlich sein muß. Er demonstrierte, daß ein früherer Aktienkurs von 100 heute mit 180 angesetzt werden müßte. Eine Aktie, die heute das Doppelte ihres Nominalwertes darstellt, müßte also mit 360 v. H. notiert werden. Jede Kurssteigerung von 100 auf 180 würde nach dieser Ansicht nur eine normale Bewertung des Nominalwertes einer Aktie bedeuten.

Damit haben wir nun einen interessanten Einblick gewonnen: vielleicht weniger in solche Überlegungen, wie sie „bekannte Bankiers“ in ihrem Büro für den eigenen Hausgebrauch anzustellen pflegen – aber immerhin doch in die Methoden, wie durch derartige Gespräche gewollt-simplifizierenden Inhalts in politischen Salons und in den Couloirs mit den primitivsten Mitteln, die in diesem Milieu ja zugleich die raffiniertesten sind, eine Stimmungsmache à la hausse betrieben wird. Es ist fast schon genierlich, auf soviel blühenden Blödsinn, wie ihn der „bekannte Bankier“ – möglicherweise sogar bona fide! – dahergeredet hat, sachlich zu erwidern. Aber man muß ja wohl doch sagen, daß der Mann selbst dann Unrecht hätte, wenn nicht nach 1948 die DM-Umstellung der Aktienkapitalien erfolgt wäre: deren Sinn es ja eben war, das Nominalkapital so festzusetzen, daß bei normalen Ertragschancen und bei einem wieder normalisierten Kapitalzins ein Pari-Kurs der Aktie zustande kommen könnte. Nur ein borniertes Sachwertdenken kann (ferner) an dem Faktum vorübergehen, daß sich eine gesunde Kursentwicklung für Aktien an der Rendite orientieren muß. Dabei ist noch zu bedenken, daß in Zeiten des Kapitalmangels, und damit also auch gegenwärtig, die Kapitalisierung der Erträge über einen höheren Zinsfuß zu erfolgen hat, womit sich denn selbst für Papiere, die eine „Normal-Dividende“ erbringen, der Kapitalwert niedriger errechnet, als bei zugrundlegung des Vorkriegmäßig üblichen Zinssatzes der Fall wäre... Wer freilich, wie „der bekannte Bankier“ das eben tut, die Dividendenerträge in seinen Überlegungen überhaupt nicht berücksichtigt, weil er in der Aktie nur einen der „allgemeinen Preissteigerung“ – einer statistischen Fiktion, notabene! – unterliegenden Sachwert sieht, wird ja wohl auch noch zu der Überzeugung kommen, auch der Kapitalzins müsse, der „allgemeinen Preissteigerung entsprechend“, „indexgerecht“ etwa die doppelte Höhe des Vorkriegsstandes haben – und das natürlich für die Dauer! Warum denn nicht? Auch der Zins ist ja nur ein Preis ... Und wenn noch nicht „alle Preise“ den Indexstand von 180 erreicht haben, dann ist es ja wohl die höchste Zeit, sie da hinaufzutreiben. Das verlangt doch die simple Logik – die hier freilich identisch wird mit der Logik der Simpel, oder, wie man diese Burschen neuerdings zu benennen pflegt: der simplificateurs. E. T.