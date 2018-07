Inhalt Seite 1 — Man muß den Menschen respektieren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der vierundzwanzigjährige Handwerker Ernst K. ist sehr ehrgeizig und von großem Aufstiegswillen besessen. Jetzt gehört er dem Werk fast ein Jahr an und ist, wie er neulich dem Werk-Psychologen sagte, recht zufrieden. „Das von damals ist längst vergessen!“ Damals: das war kurze Zeit nach seiner Einstellung. Der junge Mann kam verzweifelt zum Psychologen. Er hatte ein Werkstück „vermurkst“, es war nicht das erste. Voller Unzufriedenheit und Unsicherheit meinte er, vielleicht müsse er doch umsatteln. Der Psychologe spürte bald, unter welch starken Spannungen der junge Mann stand. Nach der Unterhaltung gab er den Rat: „Überlegen Sie doch mal genau, woran es gelegen haben könnte.“

Nach drei Tagen sprach man sich wieder. Wenn auch der junge Mann schon etwas ruhiger geworden war, so hatte ihn doch die Ratlosigkeit noch nicht verlassen. Bei diesem zweiten Gespräch stellte sich heraus, daß der Mann eine Reihe von Steckenpferden besaß, unter anderem malte er auch. Der Psychologe riet, dies alles ruhig weiterzupflegen, aber auch etwas für die Sprache zu tun; der Mann lispelte nämlich und geriet bei Erregung sogar ins Stottern. Das konnte die Gefahr der Isolierung bringen. Um nun den übergroßen Ehrgeiz in gesteuerte Bahnen zu lenken, wurde dem Mann geraten, sich weiterzubilden, nämlich in den Abendkursen einer Maschinenbauschule. Dieser Rat erleichterte ihn sichtlich. Dann hörte der Psychologe nichts mehr von ihm, bis er ihm neulich begegnete. Alle Schwierigkeiten waren überwunden. Was wäre wohl aus diesem Konflikt, der seine Ursache in der Beziehung zur Arbeit hatte, geworden, wenn damals jemand eingegriffen und den Mann „zurechtgestoßen“ hätte!

Die Leistung einer erfahrenen Arbeiterin an einer Spinnmaschine ließ ständig nach. Der Vorarbeiter stellte die Frau zur Rede und machte Andeutungen: ein lockerer Lebenswandel sei ja wohl die Ursache dieser Leistungsminderung – weil er nämlich einmal zufällig gesehen hatte, daß sie von einem „fremden“ Mann am Werktor abgeholt wurde. Dann griff der Psychologe ein; er erkannte, daß es sich bei der Arbeiterin um einen ernsten, herben und sehr beherrschten Menschen handelte, mit einer maßvoll gepflegten Erscheinung und mit schlichten, sachlichen und knappen Äußerungen. Eine gewisse Reserviertheit, nicht ohne Stolz, fiel auf. Die Frau hatte die Vorhaltung des Vorarbeiters mit einer gewissen Bitternis Eingenommen; sie fühlte sich ungerecht behandelt, beklagte sich aber nicht darüber. Man kam auf Persönliches zu sprechen. Die Frau wollte einen um viele Jahre älteren Mann heiraten. Sowohl ihre Eltern als auch die weiteren Verwandten waren gegen diese Heirat. So befand sie sich, die ihrem Wesen nach nichts auf die leichte Schulter nimmt, in einem ernsten Konflikt. Der Psychologe sagte: „Sie müssen das ganz allein entscheiden, wie man bei großen Entscheidungen immer allein ist; aber versuchen Sie ihre Angehörigen gütig zu überzeugen. Versuchen Sie inzwischen auch, wieder ihren früheren Leistungsstand zu erreichen.“ Nach einem Monat meinte der Vorarbeiter: „Bei der letzten Lohnzahlung habe ich ihr gesagt: Da haben Sie wieder gut verdient; es könnte aber noch mehr sein!“ Die Frau erscheint frischer, aber noch immer bedrückt. Ob der Konflikt gelöst worden ist, läßt sich noch nicht sicher feststellen. Hier trat also eine Leistungsminderung aus einem persönlichen Konflikt heraus ein, mit dem die Frau allein nicht fertig werden könnte.

Daß häusliche Sorgen die Arbeitsleistung beeinträchtigen, ist nicht selten. Ein Ehepaar, das lange Zeit hindurch gut verdiente, geriet in Bedrängnis, als die Frau krank wurde und ihren Arbeitsplatz aufgeben mußte. Der im Werk tätige Mann sah plötzlich keine Möglichkeit mehr, die gehäuften Schulden – zumeist angezahlte Anschaffungen – loszuwerden, er „flüchtete in die Krankheit“. Vielleicht konnte ein Darlehen helfen. Auch hier hat der Psychologe ein Wort mitzureden: nicht bei jedem Vorschuß, aber doch bei größeren Summen, bei denen die Werkleitung wissen muß, ob sich ein solcher Aufwand auch lohnt. Hier lohnte er sich. Der Mann ist heute wieder so guter Dinge wie früher.

Oft machen die Kinder Sorgen; vornehmlich ist das bei alleinstehenden Frauen der Fall. Manchmal liegt es am Zuhause, manchmal an der Schule. Der Psychologe bittet die Kinder zu sich, schaut sie sich an, spricht mit ihnen. Manchmal kann er in vorsichtiger Weise den Müttern einige pädagogische Ratschläge geben; vorsichtig deshalb, weil jede Mutter glaubt, ihr Kind am besten zu kennen und auch die beste Erziehung anzuwenden. In anderen Fällen ist ein Gespräch des Psychologen mit der Schule nötig. Hin und wieder muß auch versucht werden, den Freundeskreis der Kinder zu wechseln oder Zumindest günstig zu beeinflussen. Ab und zu ist auch die Hilfe der Rechtsabteilung des Werkes am Platze. Vor allem: „Man muß immer Zeit haben‚ und man muß die Menschen respektieren – nicht etwa „bloß so tun“, meint der Psychologe.

Die Kolonnenführer, Vorarbeiter, Meister und Abteilungsleiter gewinnen im Betrieb immer mehr Verantwortung. Das liegt einmal an den modernen Arbeitsverfahren, die eine Abkehr vom reinen Stücklohn und die Aufnahme des Pensumlohn-Verfahrens notwendig machen, zum anderen aber auch an der Erkenntnis, wie wichtig diese „Lötstellen zwischen oben und unten“ im Betrieb sind. Eine intensive Schulung der mittleren Schicht im Betrieb wird also erforderlich. Menschenkenntnis und Menschenführung sind Hauptthemen der hier bestehenden Arbeitsgemeinschaften. Die Schulung erfolgt weniger in wissenschaftlichen Vorträgen und theoretischen Übersichten, dafür mehr an Hand von Beispielen; denn „Beispiele sind die Haken, an denen der Mensch seine Erkenntnisse aufhängt...“

Das soll geübt werden: Eigenschaften schon aus dem Körperausdruck eines Menschen abzulesen. Karl B. wird vorgebeten. Er ist so etwas wie eine „Type“ im Werk; beinahe alle kennen ihn. Und an ihm werden nun die ersten Anfänge dieses Metiers studiert. Dann leiten Photos des Bildwerfers über auf andere Beispiele. In einer anderen Stunde steht die Arbeitsbeobachtung im Mittelpunkt. Die Lehrlinge „führen vor“. Sie bekommen eine Arbeitsaufgabe, möglichst eine solche, die sie noch nicht geleistet haben. Die anderen sollen beobachten. Dabei stellte sich anfangs heraus, daß die Augen vorwiegend auf dem Arbeitsvorgang ruhten und auf seinem Ablauf, weniger jedoch auf dem ausführenden Menschen. Und gerade um ihn geht es. Wie wenig geübt man in diesen Dingen war, erlebten alle, als der Psychologe nach der „Vorführung“ fragte: „Und was hat er nun für ein Gesicht dabei gemacht?“