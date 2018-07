Inhalt Seite 1 — Rationalisierung, die nichts kostet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Dürbaum

Daß die deutsche Wirtschaft ihre Erzeugung und ihren Vertrieb rationalisieren, d. h. das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag verbessern muß, wird allenthalben „zugegeben“. Zuweilen gibt es jedoch „geheime Vorbehalte“ gegen die praktische Erfüllung dieses Postulates. Man glaubt, eine Rationalisierung koste in jedem Falle viel Geld. Diesen Vorbehalt findet man zwar häufiger in Handels- und weniger in Industrieunternehmungen – in beiden Fällen ist er aber falsch. Es gibt – wie die Erfahrungen des Rationalisierungskuratoriums der deutschen Wirtschaft (RKW) zwingend zeigen – genug Möglichkeiten, eine Rationalisierung zu beginnen, die den Unternehmen kein neues Kapital kosten,wenn man sich darauf beschränkt, eine sinnvollere Kombination der sachlichen, kapital- und arbeitsmäßigen Produktionsvoraussetzungen anzustreben. Man kann auf diesem Wege zu überraschenden Erfolgen kommen.

Das große Problem der Rationalisierung, die nichts kostet, heißt heute: Erfahrungen austauschen. Die Lösung dieser Frage, bei der die Amerikaner mit verblüffenden Erfolgen aufwarten können und um die sich die RKW-Mitarbeiter, Wirtschaftsverbände sowie Industrie- und Handelskammern energisch kümmern, muß zumeist das „betriebliche Individualitäts-Vorurteil“ ausräumen. Dies fällt dort, wo es nicht mit einer unzeitgemäßen Konkurrenz-Furcht einhergeht, relativ leicht.

Der Erfahrungsaustausch, so wie er vom RKW mit Unterstützung der Industrie- und Handelskammern gewollt und stellenweise schon mit gutem Erfolg betrieben wird, soll mithelfen, der Unternehmung bessere Wege zu einer günstigeren. Kostenlage zu zeigen. Dies bedeutet, daß man seine eigene Kostenlage dem zwischenbetrieblichen Vergleich stellen muß. Oft genügt schon der bloße Vergleich, um bislang unerkannte Rationalisierungsreserven freizulegen. Dafür ein Beispiel: Fünf Maschinenfabriken haben die Anzahl der Arbeitsminuten zur Herstellung einer einfachen Welle verglichen. Das Ergebnis dieses Vergleichs sah dann so aus:

lichen Spürsinn der „schlechteren“ Unternehmen wirken muß. Mit derartigen Betriebsvergleichen in der Kostenstruktur ist jedoch nur der erste Schritt getan. Das RKW bedient sich bei seinen praktischen Arbeiten meist der „Konferenzmethode“, d. h., man bespricht in einem größeren oder kleineren Kreis von Unternehmern oder Betriebsleitern die wichtigsten Fragen der Rationalisierung, nachdem man sich zuvor in einer oder mehreren Betriebsbesichtigungen über die technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen informiert hat.

Die Praxis des RKW-Erfahrungsaustausches zeigt aber, daß sich ihre Erfolge nicht immer von selbst verstehen. Wie die Mitarbeiter der über das gesamte Bundesgebiet verteilten RKW-Bezirksgruppen berichten, ist der Haupteinwand gegen ihre Bemühungen, den zwischenbetrieblichen Erfahrungsaustausch zu intensivieren, identisch mit der Angst, die Konkurrenz könnte etwas erfahren, was man bislang (und nicht immer berechtigt) als „Betriebsgeheimnis“ gehütet hat. Die RKW-Arbeit muß diesen Einwand trotz aller Gegenargumente ernst nehmen. Die Konkurrenzangst ist zwischen Betrieben gleicher Branche größer als unter branchenfremden Betrieben. Die Konsequenz der RKW-Mitarbeiter: branchenfremde Erfahrungsaustauschgruppen einrichten. Die Unmittelbarkeit der Branchen-Konkurrenzfurcht ist zwar ausgeschaltet, dafür muß man dann aber mit einer gewissen Nivellierung bei den Einzelfragen rechnen. Gegen diesen denkbaren Nachteil tauscht man aber die Erkenntnis ein, daß viele betriebliche Fragen gar nicht so sehr an diese oder jene Branche gebunden sind, wie man zunächst glauben will. Und: Die Intensität des Austauschgesprächs scheint – gerade wegen der Notwendigkeit, einen höheren Abstraktionsgrad wählen zu müssen, damit eine Verständigung möglich ist – zu gewinnen, sobald man die eigene Branchengrenze überschreitet.

Die RKW-Erfahrungsaustauschgruppen, die es heute überall gibt, sind also keine Debattierklubs, sondern sie versuchen, ihren regelmäßigen Gesprächen die Anschauung zugrunde zu legen. Betriebsbesichtigungen müssen notwendigerweise den Untergrund bilden, von dem aus man Kritik üben und Erfahrungen austauschen kann. Wer jemals die praktische Arbeit einer solchen Erfahrungsaustauschgruppe beobachten konnte, wird die Richtigkeit dieser Methode anerkennen. Sie soll und kann sich bei branchenfremden Austauschgruppen natürlich nur auf übergeordnete Dinge der Unternehmungen beschränken. Es sind Fragen der Arbeitsführung und Arbeitsvorbereitung, des innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Transportwesens, des Lagerwesens, des Einsatzes der Meister im Betrieb, der Betriebsabrechnung, der Markt- und Absatzforschung, des betrieblichen Vorschlagswesens (das man z. B. in der modernen organisierten Form im Bergbau noch gar nicht kennt!), der Prämien- oder Ertragsbeteiligung, der Koordination von Kaufmann und Techniker, der Normung oder Typisierung. Man sieht: es handelt sich z. T. um recht allgemeine Bereiche, die aber für die praktische Rationalisierungsarbeit noch ein weites Betätigungsfeld darstellen.