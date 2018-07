Einfallslosigkeit kann man den Kommunisten nicht nachsagen, wenn sie sich den Anschein geben wollen, den mit ihren Methoden nicht vertrauten Gutgläubigen außerhalb ihres Machtbereiches ein X für einU vorzumachen. In letzter Zeit sind zahlreiche rechtnäßige Besitzer von Privatbetrieben, die vor Jahren von den Machthabern in der Sowjetzone und in Ostberlin zwar nicht enteignet, deren Betriebe aber unter Treuhänderschaft gestellt worden sind, mit honetten Schreiben aus Pankow eingeladen worden, ihre Betriebe wieder zu übernehmen. Allein im Ostberlin handelt es sich um etwa 600 Betriebe, deren Besitzer sich jetzt in Westberlin oder der Bundesrepublik befinden und die nun plötzlich „zurückgegeben“ werden sollen.

Jeder Gedanke, bei dieser Aktion handele es sich vielleicht um ein, wenn auch zweckbestimmtes Entgegenkommen, um mit Hilfe der Privatwirtschaft den bedenklich unrentabel arbeitenden Staatsbetrieben auf die Beine zu helfen, erweist sich als Illusion, wenn man die näheren Bedingungen der Pankower Freigebigkeit erfährt: die rechtmäßigen Besitzer müssen ihren alleinigen Wohnsitz im sowjetischen Besatzungsgebiet nehmen. Etwa inzwischen aufgebaute Unternehmungen im Westen müssen, liquidiert und der Erlös muß der „Deutschen Notenbank“ in der Sowjetzone zur Verfügung gestellt werden. Er steht für die Zukunft allerdings nicht etwa dem Unternehmer im Osten zur freien oder beschränkten Verfügung; seine Höhe ist vielmehr entscheidend für den Umfang von Krediten, die dem Unternehmer unter bestimmten Umständen gewährt werden können. Erst wenn diese und einige andere Bedingungen nicht nur durch Unterschrift anerkannt, sondern erfüllt sind, wird dem rechtmäßigen Besitzer Auskunft über den Status seines Betriebes gegeben. Fast immer sind diese Betriebe während der Treuhänderschaft verschuldet, nur in seltenen Fällen halten sich Verlust und Gewinn die Waage. Rentable Unternehmungen befinden sich ebensowenig auf den Rückgabelisten wie Aktiengesellschaften oder, ausländischer Besitz ...

Man sollte meinen, unter derartigen Voraussetzungen werde niemand bereit sein, dem kommunistischen Lockruf zu folgen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß dem nicht so ist. Die noch nicht befriedigende Sicherung durch eine neu aufgebaute Existenz mag in Einzelfällen den Ausschlag für die Rückkehr gegeben haben. In anderen Fällen war es das Heimweh und das Gefühl der Verbundenheit mit einem Lebenswerk, oft genug mehrerer Generationen, das fortzuführen man selbst unter großen Opfern gewillt ist. Den Kommunisten aber liegt nur daran, Scheinheilig unter dem Mantel der Rechtmäßigkeit konsequent die Liquidation des Privatbesitzes ohne die anrüchigen Enteignungsmethoden der früheren Jahre fortzusetzen. Die so entstehende Konkurs-

masse soll ihnen dazu dienen, auf billige und unauffällige Art den „sozialistischen Reichtum“ zu vermehren. Wieder einmal bewahrheitet es sich, daß keine Perfidie groß genug ist, um von den Kommunisten verschmäht zu werden. Auch die unverbesserlichen Apostel des Evangeliums von der politischen und wirtschaftlichen „Ko-Existenz“ sollten wohl aus dieser roten Rattenfängerei die richtigen Schlüsse ziehen. gns.