h. h. m., Freiburg

Die Freiburger Stadtväter fanden, daß das örtliche Steueraufkommen der über den Finanzausgleich zu erwartenden Landesmittel für die Bedürfnisse des Gemeinwesens nicht mehr ausreichen würde. Daher beschloß die Stadtverordnetenversammlung mit knapper Mehrheit eine Heraufsetzung der Gewerbesteuer. Diese sollte auf den Beginn des neuen Steuerjahres, also den 1. April 1955, in Kraft treten. Leider war bei der Beschlußfassung eine Gesetzesbestimmung übersehen worden, wonach die Hebesätze nicht auf den Beginn eines neuen Fiskaljahres, sondern nur auf den Anfang des Kalenderjahres geändert werden können. Desto genauer aber waren die Beamten des Finanzamtes Freiburg auf dem laufenden. Als dann die Gewerbetreibenden – unter ihnen auch einige Stadtverordnete – die neuen Vorauszahlungsbescheide erhielten, stellten sie fest, daß die Erhöhung bereits am 1. Januar 1955 zur Auswirkung kommen würde.

Oberbürgermeister, Stadträte und Stadtverordnete machten dem Finanzamt in seltener Einmütigkeit den Vorwurf, es hätte rechtzeitig das Stadtparlament von der Gesetzwidrigkeit seines Handelns informieren müssen. Das Finanzamt aber war der Ansicht, daß ihm das nicht zustehe. So kam es nun zu einer dem Kämmerer bestimmt willkommenen, aber unbeabsichtigten Erhöhung des Gewerbesteuerertrages um 25 Prozent für das kommende Kalenderjahr, denn die Aufsichtsbehörde im Regierungspräsidium Freiburg erklärte den Irrtum der Stadtverordnetenversammlung als nicht bedeutungsvoll genug, um Anträge der Gewerbesteuerpflichtigen auf Steuererlaß für die strittige Periode gutzuheißen.