Von Heinrich Scholz

Die Feste der Christenheit sind noch immer rot ausgezeichnet in unseren Kalendern. Wenigstens im westlichen Raum. Wenn wir etwas genauer sind, so werden wir sagen müssen: sie sind es wieder, nachdem sie von der Übermacht der Landsknechte des Antichristen auf jede mögliche Art überdeckt und zuletzt in die Katakomben gedrängt worden sind. Die Rechnung ist aber nicht aufgegangen. Dieser Kreuzzug hat das Christentum nicht zum Verschwinden gebracht. Er hat im Gegenteil Kräfte entfesselt, an denen zu erkennen gewesen ist, was sich zutragen kann in einer Welt, in der das Christentum nicht mehr privilegiert ist, sondern ganz allein auf sich selber steht.

Inzwischen sind fast zehn Jahre vergangen. Für den deutschen Osten zehn Jahre einer fortdauernden ernsten Prüfung. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß es im Westen nicht so bemerkt worden ist, wie es hätte bemerkt werden sollen. Sind wir durch den ganz anderen Gang der Dinge im westlichen Raum schon so abgestumpft worden? Hat uns das Wirtschaftswunder so zugesetzt, daß wir für unsere Brüder im Osten nicht mehr den Raum in der Herberge haben? Wir sollten uns nicht dieser Frage entziehen. Und auch der anderen Frage nicht, was aus dem Christentum und den Festen der Christenheit in unseren eigenen Reihen geworden ist. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

2.

Wir gehen wieder dem Christfest entgegen. Die stille, die heilige Nacht rückt heran. In den Tannen regt es sich. Es ist, als ob sie ein Gefühl davon hätten, wie sie der Christnacht entgegenwachsen. Und als ob sie wüßten, wie sie im Kerzenschein diese Nacht so hervorheben werden, daß sie mit keiner anderen Nacht verglichen werden kann.

Stimmungen lassen sich nicht erzwingen. Aber die Tanne, mit diesem bewegten Gefühl von sich selbst, ist von einer Ordnung der Dinge, die uns festhalten sollte. Sie fühlt sich durch die Christnacht nicht aufgehalten. Und sie läuft ihr erst recht nicht davon. Sie wächst ihr entgegen. Und sie fühlt, wie dieses Entgegenwachsen ihr Leben reich und wichtig macht. Vom Sinn der Christnacht ist sie bewegt. „Vom Himmel hoch, da komm’ ich her.“

3.