Da die Wirtschaftswerbung, um lebendig und wirksam zu sein, Spielraum zur freien Gestaltung braucht, müssen sich die Eingriffe des Staates auf ein Mindestmaß beschränken. Das bayerische Gesetz gegen verunstaltende Außenwerbung, das seit dem Frühjahr in Kraft ist, verzichtet daher auf die Genehmigungspflicht, außer in bestimmten Schutzbezirken. Es erlaubt nur, verunstaltende Reklame nachträglich zu entfernen. Um hierbei Wirtschaft und Werbung gebührend Gehör zu verschaffen, sind diese in den Werbebeiräten vertreten, die als Gutachter fungieren. Wie die Industrie- und Handelskammer München berichtet, haben sich Gesetz und Beiräte bewährt. Die Bürokratie hat sich den Interessen der Wirtschaft keineswegs verschlossen und die Unternehmen zeigten sich ihrerseits für Anregungen empfänglich. Die gute Zusammenarbeit hat bereits zu dem beachtlichen Erfolg geführt, daß die Außenreklame in München, insbesondere in der Weihnachtswerbung, besser und moderner wurde.

Als „verunstaltend“ wurden große Gerüste für Leuchtreklamen gerügt, die tagsüber unschön hervortreten (leider sind nach den VDI-Vorschriften in Deutschland die fast unsichtbaren Drahtgitter für die Montage nicht zugelassen), ferner in Fällen grober Geschmacklosigkeiten, die unpassende Verwendung bedeutender Kunstwerke (eines Barockengels etwa für eine Maschinenreklame), übergroße häßliche Schrift und ähnliches. Die Dachreklame und die Konturierung eines Hauses durch Neonlicht nur der Gefahr der Nachahmung wegen zu beschränken, rief dagegen bei der Wirtschaft Bedenken hervor, und manche empfanden es als lästig, daß für einige Straßen nur bestimmte Leuchtfarben erlaubt sind, die sich mit den Firmenzeichen nicht deckten. Ohne weiteres akzeptierte man, daß bei den Bahnhöfen rote, grüne und gelbe Lichter auf den Dächern untersagt sind, die in der Dämmerung zu Verwechslungen mit dem Sicherheitssystem der Bundesbahn führen könnten. Jedenfalls hat sich gezeigt, daß die Werbebeiräte als Vertreter aller Parteien die Aufgabe eines wirksamen Ausgleichs der Interessen befriedigend erfüllen.

Zu einem Urteil über die Verhältnisse auf dem Lande fehlt noch Erfahrung. Jedenfalls ist Erziehung nötig, wie das Vorgehen einiger oberbayerischer Landratsämter zeigt, die es sich zu leicht machten. Sie forderten eine Reihe von Markenfirmen summarisch auf, ihre „unzulässigen Werbeanlagen“ an den Straßen der Landkreise zu entfernen, obwohl einige durch Außenwerbung überhaupt nicht vertreten waren... V.v.Z.